Murió el cantante Tony Bennett, a los 96 años

Y mientras cantaba “Fly Me to the Moon” esa noche de agosto de 2021, mirando hacia arriba con los ojos brillantes, las palabras de la pegadiza canción de amor parecieron adquirir un significado aún más profundo.

Al grabar “Duets II”, Bennett encontró una nueva pareja musical en Lady Gaga. El dúo cantó “The Lady is a Tramp” para ese álbum, luego colaboraron juntos en dos álbumes, “Cheek to Cheek” en 2014 y “Love for Sale” en 2021.

“Es algo muy relajante, maravilloso, y es muy difícil, pero si tienes una pasión, vas por ella aunque siga siendo difícil —dijo Bennett a Larry King, de CNN, en 2004—. No importa lo bueno que te vuelvas, todavía no has terminado. Sabes que hay mucho más que tienes que aprender”.

“Tony Bennett no solo ha cerrado la brecha generacional, sino que la ha demolido”, señaló una reseña de The New York Times en ese momento. El álbum de esa actuación más tarde le daría a Bennett un Grammy.

“Les respondo diciéndoles… ‘¿Alguna vez se cansan de hacer el amor?’ —dijo Bennett en una entrevista de 1982 con Terry Gross de NPR—. Me encanta el hecho de que me haya hecho tan popular. Me ha permitido ser tan creativo como quiero… Estoy muy agradecido por esa canción”.

“Me sacó de ese espectáculo y me puso justo en el escenario de Paramount, y dijo: ‘¿Cómo te llamas?’ Le dije: ‘Anthony Dominick Benedetto’. Él dijo: ‘Bueno, eso es demasiado largo para la marquesina. Simplifiquémoslo y llamémoslo Tony Bennett’”. Al año siguiente, Bennett firmó con Columbia Records y comenzó a producir una serie de éxitos, incluidos “Because of You” y “Rags to Riches”.

Además de su canción más emblemática, Bennett interpretó temas como “Fly Me to the Moon” y “Steppin ‘Out With My Baby” y dúos con Lady Gaga, incluidos “Love For Sale” y “Anything Goes”.

“Simplemente decidí que… me encantaría tener éxito, y si no lo tuviera, haría esto por el resto de mi vida —le dijo a Larry King, de CNN, en 1998—. Me encantó”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.