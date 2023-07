Mega Millions: no hubo grandes ganadores en el sorteo de este viernes y el premio mayor crece a US$ 820 millones

Esta es la quinta lotería Mega Millions más grande en su historia. El premio mayor superó los US$ 1.000 millones solo en cuatro ocasiones; más recientemente, en enero, se vendió un boleto de US$ 1.348 millones de dólares en Maine. En 2018, Carolina del Sur ganó un premio mayor récord de Us$ 1.537 millones de Mega Millions.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.