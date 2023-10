En Israel, “el lugar donde quieres que crezcan tus hijos” se convirtió de repente en frente de batalla

“Los amigos de Emily saben que ella no está aquí conmigo. Entonces me preguntan qué pasó con ella… me miran y les digo que todavía no lo sé”, dijo. “Pero luego ven a sus padres abrazándome, llorando… los niños no son estúpidos, incluso a esa edad, así que con solo verlo estoy seguro de que se dan cuenta”.

“Ella estaba muerta. Sabía que ella no estaba sola, no estaba en Gaza, no estaba en una habitación oscura llena de Dios sabe cuántas personas, empujando… aterrorizadas cada minuto de cada día, posiblemente durante años. Así que la muerte fue una bendición”, le dijo a CNN, con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo por su rostro cansado y pálido.

Cuando sonaron las sirenas a las 6:30 a.m. del sábado, Hand no estaba particularmente preocupado; las alarmas no son infrecuentes en el kibutz. Emily estaba durmiendo en casa de un amiga y él estaba seguro de que ambas niñas estarían a salvo.

