¿Quién es Joran van der Sloot, el asesino confeso de Natalee Holloway y Stephany Flores?

Van der Sloot puede no enfrentar un juicio por el asesinato de Holloway, ya que el plazo de prescripción de 12 años para el homicidio en Aruba ya pasó, y Estados Unidos, que no tiene un plazo de prescripción para el homicidio, no tiene jurisdicción sobre la investigación criminal en la nación insular caribeña.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.