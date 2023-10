Contar el tiempo en lugar de las calorías también permite controlar el azúcar en sangre y la grasa abdominal, según un nuevo estudio. ¿Es una alternativa mejor que la otra?

“Hay un gran debate entre los científicos sobre el tema, pero a mí no me parece que sea una solución mágica”, dijo Weiss. “Quizá pueda encajar en un conjunto de intervenciones que podemos ofrecer a la gente. Me parece razonable”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.