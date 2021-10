El nuevo Superman será bisexual en un próximo cómic

News

(CNN) — Superman lo ha hecho casi todo desde que apareció por primera vez en los cómics hace casi 80 años. Ha salvado al mundo más de unas pocas veces. Ha muerto y ha vuelto a la vida. Esquivó los golpes de Muhammad Ali e incluso se enfrentó a los supremacistas blancos.

Hasta este año, sin embargo, cada iteración de Superman en los cómics ha estado enamorada de Lois Lane. Pero en un próximo número de una nueva serie de “Superman”, el Hombre de Acero entra en una relación queer.

El quinto número de la serie de cómics de DC “Superman: Son of Kal-El” confirmará que el nuevo Superman, Jon Kent, hijo de Clark Kent y Lane, es bisexual después de enamorarse del reportero Jay Nakamura, anunció DC esta semana.

La serie “Superman: Son of Kal-El” sigue a Kent mientras se convierte en el nuevo Superman de la Tierra y lidia con el inmenso peso de su nuevo trabajo. Nakamura, un redactor con gafas y cabello de color rosa, apareció por primera vez en el tercer número de la serie como un hombro en el que Kent se apoyaba cuando el asunto de ser Superman se volvía demasiado difícil.

Cuando las responsabilidades de ser Superman comienzan a pesar sobre Kent, Nakamura está ahí para ayudar.

Pero en el próximo quinto número, que se publicará el próximo mes, Kent se enamora del periodista –de tal padre tal hijo– después de que “se agota mental y físicamente por tratar de salvar a todo el que puede”, según DC.

Los detalles de la trama se revelarán en noviembre, pero las imágenes del cómic muestran a Kent y Nakamura compartiendo un beso y sentados juntos en lo alto de un edificio, con las piernas colgando del borde.

El escritor de la serie Tom Taylor dijo que la evolución de este nuevo Superman se mantiene con los valores que el personaje siempre ha representado y, lo que es más importante, refleja las experiencias de muchos fanáticos del cómic.

“El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia”, dijo Taylor en un comunicado. “Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics”.

En una entrevista de agosto con Nerdist, Taylor adelantó que Kent encontraría “un muy buen amigo desde el principio … y que tendría un papel importante”.

Ese amigo, pronto quedó claro, era Nakamura. Él y Kent son los personajes LGBTQ más nuevos, pero están lejos de ser los únicos, en el universo de DC: a principios de este año, el personaje Tim Drake, uno de los muchos Robin que luchan junto a Batman, aceptó una cita con un admirador masculino. Y antes de Kent y Drake, estaba Batwoman, también conocida como Kate Kane, quien en un momento fue castigada por su relación con otra mujer bajo la antigua política de “No preguntes, no digas” del ejército estadounidense; Harley Quinn, quien abandonó al Joker por su amiga Poison Ivy en recientes tiras cómicas; y la científica transgénero Victoria October, que debutó en una serie de Batman de 2017.

Glen Weldon, de NPR, que publicó un libro sobre Batman y escribe regularmente sobre cómics, dijo que personajes como Robin y Superman se vuelvan queer es un “progreso”, pero dado que esos personajes no son las iteraciones canónicas de los héroes –Drake no es el único Robin en el Universo DC y el padre de Jon Kent siempre será el Superman más conocido– los desarrollos de la trama no son tan significativos o cambiantes de género como parecen, escribió Weldon esta semana.

Aún así, dijo Weldon, vale la pena celebrar un Superman bisexual y un Robin queer: no son un villano unidimensional o un personaje secundario que muere rápidamente, sino los “héroes de sus propias historias”.

Los fanáticos pueden leer más sobre el floreciente romance de Kent cuando se publique el quinto número de “Superman: Son of Kal-El” el 9 de noviembre.

