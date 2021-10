Meghan, la duquesa de Sussex insta a Schumer y Pelosi a aprobar la licencia familiar federal remunerada

Alexandra Ferguson

(CNN) — Meghan, duquesa de Sussex, insta a los líderes demócratas del Congreso a aprobar la licencia familiar y médica federal pagada y “asegurar que este momento tan relevante no se pierda” mientras los demócratas continúan negociando un acuerdo para aprobar la red de seguridad social y el paquete de infraestructura del gobierno de Joe Biden. “La licencia remunerada debería ser un derecho nacional, en lugar de un mosaico de opciones limitada a aquellos cuyos empleadores tienen políticas establecidas, o a aquellos que viven en uno de los pocos estados donde existe un programa de licencias”, escribió en una carta al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, publicada este miércoles por la organización Paid Leave for All.

Los demócratas presionan a Biden para que adopte un papel contundente en el acercamiento de las facciones enfrentadas del partido sobre la agenda

“Si vamos a crear una nueva era de políticas que den prioridad a la familia, asegurémonos de que eso incluya un sólido programa de licencias pagadas para todos los estadounidenses que esté garantizado, sea accesible y se fomente sin estigmas ni penalizaciones”, argumentó.

Meghan se basó en sus propias experiencias como madre, pero reconoció su privilegio al poder cuidar de su recién nacido sin tener que tomar “decisiones imposibles sobre el cuidado de los niños, el trabajo y la atención médica que tantos tienen que tomar cada día”. Ella y el príncipe Harry dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet, en junio.

“Como cualquier padre, estábamos encantados. Como muchos padres, estábamos abrumados. Como pocos padres, no enfrentamos la dura realidad de decidir si pasar esos primeros meses críticos con nuestro bebé o volver al trabajo”, escribió.

“Ninguna familia debería tener que elegir entre ganarse la vida y tener la libertad de cuidar a su hijo”, añadió.

Los demócratas están negociando un amplio paquete de gastos que satisfaga las prioridades del presidente Joe Biden, como la ampliación de la asistencia sanitaria y la atención infantil, entre otras cosas.

Biden había pedido inicialmente 12 semanas de licencia médica y familiar remunerada, pero CNN informó que el presidente propuso recientemente un plan que reduce la duración a cuatro semanas y limita las prestaciones a quienes ganan menos de US$ 100.000.

En su carta a Schumer y Pelosi, Meghan escribió que las “familias que ustedes representan necesitan su fuerte liderazgo. Con la licencia remunerada a punto de convertirse en una realidad nacional, confío en que estarán a la altura de este momento”.

