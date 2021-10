ANÁLISIS | Una semana que podría transformar la presidencia de Joe Biden

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Joe Biden está tentadoramente cerca de cumplir lo que sus partidarios consideran la promesa histórica de su presidencia en los próximos días, en un momento crítico para su transformación de la política social local y sus esperanzas de recuperar el liderazgo de EE.UU. en el extranjero.

Después de semanas de disputas entre demócratas moderados y progresistas y de varios roces con la extinción de su programa, el doble juego del presidente, el gasto social y un programa bipartidista de infraestructuras, podría finalmente llegar a buen puerto esta semana. Los demócratas esperan acordar un marco sobre un paquete recortado de programas sociales, sanitarios y educativos para levantar el bloqueo progresista de la Cámara de Representantes sobre la votación del proyecto de ley bipartidista que arregla las carreteras, los puentes y los ferrocarriles.

“Creo que ya estamos más o menos ahí”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” este domingo. Una fuente demócrata dijo a Manu Raju de CNN que el objetivo ahora es que la Cámara vote el paquete de infraestructuras este miércoles o jueves y lo envíe a la mesa de Biden.

Todavía no se conoce el contenido exacto del proyecto de ley de gasto social definitivo, ya que las negociaciones para reducir un programa más ambicioso y ganar votos moderados se han llevado a cabo a puerta cerrada. Pero los demócratas parecen estar decididos a proporcionar educación preescolar gratuita, una ampliación de Medicare, atención domiciliaria para los ancianos y una atención infantil más asequible.

Si los demócratas llegan finalmente a un acuerdo sobre la composición de los proyectos de ley, y Biden consigue incluir miles de millones de dólares en fondos para frenar el calentamiento global, recibirá un gran impulso en un viaje al extranjero que comienza el jueves y que incluye la cumbre del G20 en Roma y la cumbre del clima de las Naciones Unidas en Escocia.

Un fuerte componente medioambiental en el proyecto de ley es crucial para la credibilidad de Biden, que pretende volver a situar a EE.UU. al frente de la campaña mundial para salvar el planeta -uno de sus principales objetivos en política exterior- y presionaría a otros países altamente contaminantes para que siguieran su ejemplo.

Pero los demócratas se esfuerzan por presentar disposiciones de reemplazo después de que uno de los senadores moderados responsables de la reducción del paquete, Joe Manchin, de la productora de carbón Virginia Occidental, desbaratara un plan de incentivos de US$ 150.000 millones diseñado para desviar a las empresas de servicios públicos hacia formas renovables de generación de electricidad.

En una nueva señal de que Biden está conduciendo el drama de la montaña rusa sobre los proyectos de ley hacia una conclusión, recibió a Manchin en su casa de Wilmington, Delaware, este domingo. A los dos amigos de siempre se les unió en el desayuno el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y siguieron avanzando, según la Casa Blanca.

Se espera que el paquete de asistencia social sea mucho menor que una propuesta anterior de US$ 3,5 billones y que la cifra máxima de us$ 6 billones solicitada originalmente por el senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont que preside la Comisión de Presupuestos del Senado. Algunas fuentes dijeron a CNN este domingo que Manchin estaba de acuerdo con US$ 1,75 billones.

La reducción del proyecto de ley significa que se despojará de una serie de propuestas populares con las que Biden hizo campaña, incluida la gratuidad de los colegios comunitarios, lo que supone una dolorosa concesión ya que la primera dama, Jill Biden, ha trabajado durante mucho tiempo en el sector. Pero, como explicó Biden en un foro de CNN el jueves por la noche, hay que hacer concesiones para aprobar la medida, aunque no haya suficiente apoyo entre los demócratas para todos los programas apreciados.

Aun así, la aprobación de varios proyectos de ley de gran envergadura en materia de infraestructuras y asistencia social garantizaría uno de los legados legislativos más importantes de cualquier presidente moderno. Los programas podrían cumplir el objetivo de Biden de utilizar el poder del gobierno para devolver el equilibrio de la economía a los trabajadores.

Los planes originales incluían la financiación de la atención domiciliaria para los estadounidenses enfermos y ancianos, la licencia familiar pagada, la escolarización gratuita en el preescolar y una serie de otros programas que, según los demócratas, crearán puestos de trabajo. Y, si se aprueba realmente esta semana, la victoria legislativa podría incluso dar al demócrata de Virginia Terry McAuliffe un impulso tardío en su campaña para gobernador, que se ha visto afectada por el letargo entre los votantes progresistas, de cara al 2 de noviembre.

“Es menos de lo que habíamos… proyectado para empezar, pero sigue siendo más grande que cualquier cosa que hayamos hecho en términos de abordar las necesidades de las familias trabajadoras de Estados Unidos”, dijo Pelosi a Tapper.

Otra promesa que podría cumplirse

El proyecto de ley de infraestructuras de US$ 1 billón, por su parte, haría honor al llamamiento inaugural de Biden a la unidad nacional y a que republicanos y demócratas encuentren ámbitos de cooperación a pesar de las enormes diferencias ideológicas. Uno de los principios centrales de la presidencia de Biden y su esfuerzo por domar la ira populista que llevó a la presidencia de Trump es mostrar que el gobierno puede ser una fuerza efectiva para el bien en las vidas de los estadounidenses trabajadores a los que se les niegan los beneficios de varias décadas de expansión económica.

La aprobación de cualquier proyecto de ley de gran envergadura en una época en la que el país está amargamente polarizado y funciona sobre la base de mayorías del Congreso típicamente pequeñas es muy inusual. Sin embargo, Biden podría salir con casi 3 US$ billones en proyectos de ley de infraestructuras y gasto social, además de un proyecto de ley de rescate de covid-19 de US$ 1,9 billones.

Esta lista de logros puede contribuir a calmar la angustia de los demócratas tras un verano brutal en el que la estatura del presidente se ha visto afectada por la caótica retirada de Afganistán, el aumento de las infecciones por coronavirus, el incremento de la inflación, el aumento de los precios de la gasolina, el desajuste del mercado laboral y la crisis de la cadena de suministro.

También le permitiría argumentar a los estadounidenses que él y su partido han cumplido sus promesas de campaña y han aprovechado un momento en el que controlan el poder en Washington para realizar un cambio político significativo.

Hasta ahora, ha habido una gran desconfianza entre los progresistas de la Cámara de Representantes y los moderados del Senado, incluida la senadora de Arizona Kyrsten Sinema, que se opone a subir el tipo impositivo de las empresas y el tipo marginal superior del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según informó CNN. Estas subidas se consideraban en un principio fundamentales para pagar el plan de gasto social. Pelosi dijo el domingo a CNN que la posible financiación alternativa del proyecto de ley podría consistir en un impuesto a los multimillonarios y en la aplicación de los impuestos del IRS.

La desconexión interna de los demócratas frustró un intento anterior de la Cámara de aprobar el proyecto de ley de infraestructuras sobre la base de un acuerdo separado de los senadores sobre el contenido del plan de gastos. Pero hay indicios de que el intenso papel de Biden en las negociaciones de los últimos días puede haber aliviado ese impasse.

“Mi opinión es que la palabra del presidente, diciendo: ‘Tengo el compromiso de 50 senadores, y esos 50 senadores van a votar a favor de este proyecto de ley y aquí están los detalles’, eso es suficiente”, dijo el representante Ro Khanna, demócrata progresista de California, en “Fox News Sunday”. “No creo que el procedimentalismo nos frene. Si el presidente da su palabra y tiene un compromiso claro, será suficiente”.

La aprobación de grandes proyectos de ley conlleva riesgos para los demócratas

El duro verano de Biden, que ha hecho mella en sus índices de aprobación, es uno de los factores que sugieren que, aunque apruebe una agenda multimillonaria, cualquier recompensa política podría no llegar a tiempo para salvar a los demócratas, que se enfrentan a unas elecciones de mitad de mandato históricamente traicioneras dentro de un año, por no hablar de la reñida carrera por la gobernación de Virginia en poco más de una semana.

Para empezar, las amargas luchas internas de los demócratas en torno a los paquetes, y en particular a la cifra principal, han eclipsado la transformación de la atención social que contienen. Y dado el secretismo que rodea a las negociaciones, nadie ajeno a ellas tiene una idea clara de lo que se incluirá en la versión final. Por ello, el proyecto de ley ha sido hasta ahora difícil de vender políticamente. Un plan de compromiso valorado en unos US$ 1,75 billones también decepcionará a muchos votantes progresistas y podría mermar su entusiasmo en las urnas el próximo año.

También queda por demostrar si embarcarse en un programa de gasto masivo refleja realmente la voluntad de los votantes, quienes, después de todo, produjeron un 50-50 en el Senado en las últimas elecciones -en las que los demócratas pueden recurrir al voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris- y dieron al partido una ventaja de solo un puñado de escaños en la Cámara. Estos márgenes tan estrechos difícilmente representan un mandato masivo para el cambio en tiempos normales.

Los republicanos ya están convirtiendo ese argumento en la pieza central de sus campañas para las elecciones de mitad de mandato, en las que tienen grandes esperanzas de ganar la Cámara y el Senado e impedir efectivamente que Biden consiga cualquier otro gran logro legislativo en lo que queda de su mandato de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Los demócratas están teniendo un tiempo increíblemente difícil para llegar a donde les gustaría estar”, dijo el senador de Missouri Roy Blunt en el programa “Meet the Press” de NBC este domingo. “Han decidido que tienen un mandato cuando es evidente que no lo hay”.

También pueden pasar meses, o incluso años, antes de que el gasto incluido en los proyectos de ley se filtre realmente a los estadounidenses de a pie y comience a cambiar sus vidas de una manera lo suficientemente tangible como para dar forma a sus decisiones políticas. Por ejemplo, la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, aprobada por el expresidente Barack Obama cuando Biden era vicepresidente, tardó años en hacerse popular y arraigar en la sociedad estadounidense. A corto plazo, la aprobación de esa medida, que fue fácilmente retratada por los republicanos como un gasto liberal y un acaparamiento de poder -al igual que los planes actuales de Biden- ayudó a costear a los demócratas su ventaja en el Congreso.

Pero en la era moderna, con los votantes generalmente descontentos y con el poder cambiando a menudo entre demócratas y republicanos en Washington, se hace aún más vital para cada partido maximizar sus logros en los fugaces años en que tienen el control. Biden podría contribuir en gran medida a lograr ese objetivo en la próxima semana

