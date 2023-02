ANÁLISIS | Por qué la crisis de los globos chinos podría ser un momento decisivo en la nueva Guerra Fría

“El mensaje incrustado en esto para el mundo es ‘podemos volar un globo sobre el espacio aéreo de Estados Unidos de América, y no podrán hacer nada al respecto para detenernos'”, dijo Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, en “State of the Union” de CNN.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.