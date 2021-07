Trump supuestamente elogió a Hitler por hacer “muchas cosas buenas”, afirma un nuevo libro

Noticias - CNN

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El entonces presidente Donald Trump supuestamente elogió a Adolf Hitler durante una discusión con el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, en 2018 mientras viajaba a París para conmemorar el armisticio después de la Primera Guerra Mundial, según extractos de un libro del reportero del Wall Street Journal, Michael Bender, que está próximo a ser publicado y que fue obtenido por CNN.

“Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas”, Trump supuestamente le dijo a Kelly, quien le estaba explicando al 45º presidente quiénes eran los aliados y los adversarios en las dos guerras mundiales, según Bender.

Bender también escribió en el libro, titulado “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, que Trump “no se inmutó” y persistió en su defensa del dictador alemán al afirmar que el país obtuvo ganancias económicas bajo el liderazgo de Hitler.

Trump negó los comentarios y que la conversación ocurrió cuando Bender le preguntó al respecto.

“Esto es totalmente falso. El presidente Trump nunca dijo esto. Es una noticia falsa, probablemente por un general incompetente que fue despedido”, dijo el miércoles a CNN, Liz Harrington, la portavoz principal de Trump.

CNN se ha puesto en contacto con Kelly para comentar sobre la afirmación en el libro.

Las afirmaciones del nuevo libro son el más reciente ejemplo de Trump alabando o acogiendo a líderes autoritarios. En la campaña electoral de 2016, Trump descartó las comparaciones con Hitler cuando enfrentó críticas por pedir a los votantes que levantaran la mano derecha y se comprometieran a apoyarlo, una práctica que algunos comparan con el saludo “Heil” de la Alemania nazi.

Kelly, según Bender, se sorprendió por el comentario de Trump y rechazó al entonces comandante en jefe.

“Incluso si fuera cierto que él era el único responsable de la reconstrucción de la economía, en general no se puede decir nada que apoye a Adolf Hitler”, supuestamente le dijo Kelly a Trump. “Simplemente no puedes”.

Bender también escribió que “otros dijeron que el comentario sorprendió a Kelly”.

El nuevo libro también detalla cómo el lenguaje de Trump se volvió cada vez más violento durante las reuniones en la Oficina Oval cuando las protestas en Seattle y Portland comenzaron a recibir atención de nuevos medios. El entonces presidente destacaba videos que mostraban a las fuerzas del orden público enfrentándose a los manifestantes y le decía a su administración que quería ver más de ese tipo de comportamiento, afirman los extractos.

“Así es como se supone que debes tratar a esta gente”, dijo Trump a sus principales oficiales de policía y militares, según Bender. “¡Romper sus cráneos!”

También le dijo a su equipo que quería que los militares entraran y “dieran una paliza” a los manifestantes que defendían los derechos civiles, escribe Bender.

Harrington le dijo a CNN que esta afirmación en el libro también es “falsa”.

Margaret Given y Zachary Cohen de CNN contribuyeron a este reportaje.

