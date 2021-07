Tenemos que hacer algo dramático para proteger a EE.UU. contra el covid-19, dice experta

Noticias - CNN

(CNN) — Con el aumento de los casos de covid-19 en 49 estados de EE.UU. a medida que se retrasan las tasas de vacunación, cambiar el rumbo requerirá que los estadounidenses “hagan algo dramático para proteger nuestro país”, dijo una experta.

“Estamos viendo esto porque el público malinterpretó la guía de los CDC para las personas completamente vacunadas como ‘Ahora podemos hacer lo que queramos. Incluso si no estamos vacunados, ahora podemos comportarnos como si estuviéramos vacunados'”, dijo la analista médica de CNN, Dr. Leana Wen a Anderson Cooper el jueves.

Los casos de covid-19 están aumentando en casi todos los estados con un promedio de casos nuevos al menos un 10% más alto que hace una semana, y 38 estados están experimentando un aumento de al menos 50%, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Muchos expertos han atribuido el aumento a la desaceleración de las tasas de vacunación con solo el 48,3% de la población de EE.UU. completamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

En Arkansas, donde solo el 35,1% de la población está completamente vacunada, la variante delta ha tenido un gran impacto, dijo el rector de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas, Cam Patterson, y agregó que los hospitales están “llenos en este momento y los casos se duplican cada 10 días.”

Y los servicios de respuesta de emergencia en el estado dicen que están recibiendo un número récord de llamadas debido al aumento del virus, según KATV, afiliada de CNN.

En Missouri, un departamento de salud local ha pedido al estado que financie la dotación de personal y una ubicación para que un centro de atención de covid-19 se maneje para aumentar los casos graves, según un comunicado del Departamento de Salud del condado de Springfield-Greene.

Aún hay esperanza de evitar un pico en otoño, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, si se vacuna a suficientes personas. Pero, si la tendencia en el aumento de casos continúa, las ciudades y los estados podrían implementar restricciones para los viajeros no vacunados, dijo a Good Morning America de ABC.

“Creo que ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos de vacunación y nuestras otras intervenciones de prevención”, dijo. “Todavía tenemos que enviar los mismos mensajes que enviamos el año pasado”, dijo Walensky.

En una entrevista en NBC Nightly News, Walensky dijo que con el aumento de las tasas de casos, la disminución de las tasas de vacunación y la propagación de la variante delta, las cosas podrían seguir empeorando en la pandemia.

En California, el condado de Los Ángeles, el más grande del país, con una población de 10 millones de personas, ha respondido a un aumento en los casos y hospitalizaciones restableciendo un mandato de uso de mascarilla a partir del sábado.

“Ahora es el momento de que los locales sigan el ejemplo del condado de Los Ángeles”, dijo Wen.

Colegios y universidades ponen requisito de vacunación

Algunas empresas y hospitales ya han exigido que sus empleados se vacunen, y ahora algunas universidades también están implementando el requisitos.

Rhode Island se ha convertido en el primer estado donde todos los colegios y universidades públicas y privadas requieren que sus estudiantes estén completamente vacunados antes de regresar al campus este otoño, anunció el gobernador Dan McKee esta semana.

La Dra. Nicole Alexander-Scott, directora de salud de Rhode Island, dijo en el comunicado de prensa del estado que las vacunas son “clave” para tener un año académico exitoso.

“No podemos bajar la guardia ahora”, dijo Scott. “La variante delta ahora está circulando en partes del país donde viven muchos de nuestros estudiantes. La buena noticia es que las vacunas brindan protección contra esta variante. Cualquiera que no haya sido vacunado debe vacunarse hoy”.

Y la Universidad de California, el sistema universitario público más grande del país, dijo que planea requerir que todos los estudiantes, profesores y personal estén completamente vacunados antes de regresar a los campus en el otoño. Aquellos que no estén exentos de recibir la vacuna no podrán asistir a clases, actividades y alojamiento en persona, anunciaron funcionarios de la UC el jueves.

Expertos como el Dr. Anthony Fauci han dicho que los mandatos de vacunas locales podrían ser útiles para proteger a EE.UU. de un aumento adicional. Y esos mandatos podrían volverse más fáciles para las empresas privadas a medida que avancen las vacunas.

Un promedio de alrededor de 343.000 personas se vacunan cada día, un ritmo menos de una cuarta parte de la tasa de hace dos meses, cuando más de 1,3 millones de personas se vacunaban cada día.

“Obtener la aprobación total, salir de la autorización de uso de emergencia y obtener la aprobación total, es algo que aclarará cualquier duda legal que puedan tener los empleadores privados”, dijo el martes la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Kathleen Sebelius.

Con tantas personas que dudan o se resisten a la vacuna y las tasas de vacunación cayendo, las restricciones en el trabajo y la escuela pueden ser claves para motivar al público a alcanzar el umbral necesario para frenar o detener la propagación, han dicho los expertos.

La desinformación cuesta vidas

Mientras tanto, las razones clave de la vacilación en torno a las vacunas covid-19 son la desconfianza y la desinformación, según un análisis de CNN de datos de la Encuesta de pulso de hogares de la Oficina del Censo de EE.UU.

Casi la mitad de las personas que dijeron que “definitivamente” o “probablemente” no se vacunarán contra el covid-19 citaron la desconfianza en las vacunas como una razón para no hacerlo, según los datos más recientes, publicados el miércoles y basados en las respuestas de la encuesta del 23 de junio al 5 de julio. Eso es un aumento con respecto a hace aproximadamente un mes, cuando el 46% de las personas que dijeron que no planeaban vacunarse dieron la misma razón.

Y en la última encuesta, más de la mitad de las personas dijeron que “definitivamente” o “probablemente” no se vacunarían contra el covid-19 porque estaban preocupadas por los efectos secundarios, en comparación con el 49% de hace aproximadamente un mes.

“Millones de personas no tienen acceso a información precisa en este momento, porque en las plataformas de redes sociales y otras plataformas tecnológicas estamos viendo una propagación desenfrenada de información errónea, que está costando la vida de las personas”, dijo el Dr. Vivek Murthy, director de Sanidad de EE.UU., a Jake Tapper de CNN.

Mucha de esa información proviene con frecuencia de personas con buenas intenciones, agregó, diciendo que creen que están difundiendo información útil, pero que a menudo la información errónea se propaga más rápidamente que la información precisa.

Las conversaciones en los círculos sociales pueden ser una gran parte de la solución, agregó.

“Se trata de compañeros que hablan con compañeros”, dijo Murthy durante un panel de la Universidad de Stanford el jueves. “Recuerde, todas estas conversaciones comienzan con escuchar … así que trate de entender de dónde viene alguien, por qué puede estar preocupado. Puede que no siempre sea lo que usted piensa”.

