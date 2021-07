Policía Nacional de Nicaragua detiene a séptimo precandidato presidencial por investigación de supuestos actos contra la soberanía

Noticias - CNN

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El abogado y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, Noel José Vidaurre Argüello y el comentarista político Jaime José Arellano Arana permanecen desde este sábado en sus residencias bajo custodia policial, según informó la institución a través de una nota de prensa.

La policía informó que Vidaurre Argüello y Arellano Arana son investigados de conformidad con la Ley 1055 o “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” y se les señala de “realizar- supuestos- actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Según la nota policial “Ambos permanecen en sus casas de habitación, bajo custodia policial”.

Viraurre y Arellano comparecieron la mañana de este sábado ante el Ministerio Público, donde fueron citados- según dijeron- sin conocer las razones.

A su salida de la Fiscalía Vidaurre negó ante medios nacionales que haya violentado de forma alguna la llamada Ley de Soberanía.

“Yo contesté que no, que de ninguna manera hemos pedido que se viole la soberanía nicaragüense, no hemos pedido que saquen a Nicaragua de los tratados comerciales”… ” no he hablado en ningún medio de comunicación que hay que sancionar a Nicaragua ni cosa que se le parezca”.

Por su parte, Arellano dijo este sábado a medios nacionales a su salida de la Fiscalía que la entrevista giró en torno a la Ley 1055 y la Ley de Ciberdelitos, que sanciona con multa y cárcel las llamadas ” noticias falsas”.

“Me sacaron la ley y varios comentarios que yo había hecho, tanto en la radio como en la televisión, más que todo para tratar de intimidarlo a uno…” definitivamente están pendientes de todo lo que estamos diciendo, comentando y haciendo”, dijo Arellano.

Vidaurre se convierte en el séptimo aspirante a la presidencia detenido, junto a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, y Medardo Mairena, a menos de cuatro meses de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

Pese al llamado de la OEA, Naciones Unidas y organismos de derechos Humanos nacionales e internacionales para liberarlos, un total 28 prominentes opositores permanecen detenidos por la policía bajo investigación por supuesta traición a la patria. El presidente Daniel Ortega dijo el 23 de junio en cadena nacional de televisión que los detenidos formaban parte de una red que canalizaba fondos para impulsar actividades de desestabilización en el país, sus familiares y abogados rechazan los señalamientos.

