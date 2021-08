Barack Obama cumple 60 años: datos que quizá no sabías sobre el expresidente de EE.UU.

Noticias - CNN

(CNN) — Barack Obama, el 44º presidente de Estados Unidos cumple 60 años este 4 de agosto y los celebrará este fin de semana con una fiesta en Martha’s Vineyard que tendrá múltiples protocolos de seguridad por el covid-19.

Aquí algunos datos que quizá no sabías sobre Obama.

Datos básicos

Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1961

Lugar de nacimiento: Honolulu, Hawai

Nombre de nacimiento: Barack Hussein Obama Jr.

Padre: Barack Hussein Obama, pastor de cabras, luego economista

Madre: Stanley Ann (Dunham) Obama Soetoro, antropóloga

Esposa: Michelle (Robinson) Obama (desde el 3 de octubre de 1992-presente)

Hijos: Natasha (Sasha) y Malia

Educación: Columbia University, BA, 1983, Harvard University, JD, 1991

El nombre Barack significa “uno que es bendecido” en suajili.

Es el primer hombre negro en ser presidente de Harvard Law Review.

Ha sido nominado y ha ganado dos premios Grammy.

Cronología

1964 – Sus padres se divorcian cuando él tiene dos años.

Finales de la década de 1960 – Vive en Indonesia con su madre y su padrastro Lolo Soetoro.

1971 – Regresa a Hawai para vivir con sus abuelos maternos y asistir a la escuela.

24 de noviembre de 1982 – Barack Obama Sr. muere en un accidente automovilístico en Kenya.

1992-2004 – Practica la ley de derechos civiles y enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

7 de noviembre de 1995 – La madre de Obama muere de cáncer de ovario a la edad de 52 años.

1995 – Publica su autobiografía “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance” en la que admite haber experimentado con marihuana y cocaína cuando era adolescente.

1997-2005 – Senador del estado de Illinois, en representación del Distrito 13.

2000 – Se postula para el escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el primer distrito de Illinois y pierde ante el ex Pantera Negra Bobby Rush.

27 de julio de 2004 – Pronuncia el discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata.

Noviembre de 2004 – Gana la contienda por el Senado de Estados Unidos en Illinois, derrotando a Alan Keyes. Es la primera contienda entre dos candidatos negros al Senado.

4 de enero de 2005 – Toma juramento como senador de Estados Unidos.

2006 – Gana un Grammy al Mejor Álbum Mejor Hablado (“Spoken Word”, en inglés) por su lectura de “Dreams From My Father”.

20 de agosto-3 de septiembre de 2006 – Recorre cinco países africanos y visita Nyangoma-Kogelo, la ciudad natal de su padre en Kenya.

16 de enero de 2007 – Presenta documentos a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) para formar un comité presidencial exploratorio.

10 de febrero de 2007 – Anuncia su candidatura a la presidencia en un evento en Springfield, Illinois.

3 de noviembre de 2007 – Aparece como invitado sorpresa en el programa de televisión “Saturday Night Live”.

3 de enero de 2008 – Derrota a Hillary Clinton en el ‘caucus’ demócrata de Iowa con el 38% de los votos.

10 de febrero de 2008 – Gana su segundo premio Grammy al Álbum Mejor Hablado por la versión en audio de su libro, “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream”. El expresidente Bill Clinton y el expresidente Jimmy Carter también fueron nominados.

18 de marzo de 2008 – Da un discurso en Filadelfia defendiendo a su expastor, el reverendo Jeremiah Wright, quien hizo comentarios racistas y antigubernamentales durante los sermones.

3 de junio de 2008 – Asegura suficientes delegados para ganar la nominación demócrata –2.118– después de las primarias de Dakota del Sur y Montana.

19 de junio de 2008 – Anuncia que no aceptará fondos de contrapartida federales para su campaña presidencial, renunciando a US$ 80 millones en dinero federal y un límite sobre cuánto puede gastar.

23 de agosto de 2008 – Elige al senador Joe Biden, demócrata de Delaware, como su compañero de fórmula. Tiene su primer mitin con Biden en Springfield, Illinois, frente al antiguo capitolio del estado.

27-28 de agosto de 2008 – Es nominado oficialmente y acepta la nominación para presidente en la lista demócrata, convirtiéndose en el primer candidato negro en la historia de Estados Unidos en liderar un partido importante.

3 de noviembre de 2008 – La abuela, Madelyn Dunham, de 86 años, muere en Hawai después de una larga batalla contra el cáncer.

4 de noviembre de 2008 – Es elegido presidente de Estados Unidos con un estimado de 66,7 millones de votos populares y 365 votos electorales.

16 de noviembre de 2008 – Renuncia a su escaño en el Senado de Estados Unidos.

17 de diciembre de 2008 – Es nombrado “Persona del año” por la revista Time.

20 de enero de 2009 – Toma juramento como el 44º presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre negro en ocupar el cargo.

22 de enero de 2009 – Emite decretos sobre el cierre de la Bahía de Guantánamo, la tortura y la creación de una revisión de los centros de detención y de casos individuales.

6 de abril de 2009 – Dice que Estados Unidos “no está, y nunca estará, en guerra contra el Islam” durante un discurso en Turquía.

7 de abril de 2009 – Hace un viaje sorpresa a Iraq, el primero como presidente.

9 de octubre de 2009 – Recibe el Premio Nobel de la Paz.

23 de marzo de 2010 – Se promulga la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, un proyecto de ley de reforma del cuidado de la salud.

28 de marzo de 2010 – Realiza una visita sorpresa a Afganistán, la primera como presidente.

21 de julio de 2010 – Firma la ley de reforma de Wall Street.

31 de agosto de 2010 – Obama pronuncia un discurso desde la Oficina Oval para marcar el final de las operaciones de combate estadounidenses en Iraq.

1 y 2 de septiembre de 2010 – Organiza reuniones entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Washington. Otros participantes incluyen al presidente de Egipto Hosni Mubarak y al rey Abdullah II de Jordania.

27 de abril de 2011 – La Casa Blanca publica el certificado de nacimiento original de Obama, buscando poner fin a los persistentes rumores de que no nació en Estados Unidos.

1 de mayo de 2011 – Se anuncia que el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, fue asesinado en una redada en Abbottabad, Pakistán.

5 de mayo de 2011 – Asiste a la ceremonia en honor a las víctimas del 11 de septiembre en Ground Zero. Coloca una ofrenda floral, se reúne con socorristas, familiares y colegas de las víctimas. También visita el cuartel de bomberos “Pride of Midtown”, Motor 54, Escalera 4, Batallón 9, la unidad que perdió 15 hombres, la mayor parte de cualquier cuartel de bomberos.

25 de mayo de 2011 – Es el primer presidente de EE.UU. que habla en el Parlamento del Reino Unido.

21 de octubre de 2011 – Anuncia la retirada de la mayoría de las tropas estadounidenses en Iraq antes del 31 de diciembre, lo que cumpliría con el compromiso de la campaña de 2008 de poner fin a la guerra.

9 de mayo de 2012 – ABC transmite extractos de una entrevista de Obama en la que respalda el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como primer presidente estadounidense en funciones en hacerlo, dice que la decisión legal debería depender de los estados.

15 de junio de 2012 – Emite un decreto que suspende la deportación de ciertos inmigrantes jóvenes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños.

1 de 50 | El presidente Barack Obama jura como el presidente número 44 de Estados Unidos el 20 de enero de 2009. Su esposa Michelle sostiene la Biblia durante el juramento, y ambos son acompañados por sus hijas Malia y Sasha. Se estima que 1,5 millones de personas asistieron a la inauguración del mandato de Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos. 2 de 50 | Los esposos Obama comparten un momento en un elevador de carga antes del baile de inauguración del 20 de enero de 2009. “Era un momento muy tranquilo, entonces el presidente se quitó la chaqueta de su smoking y se lo puso en los hombros a su esposa”, cuenta Pete Souza, fotógrafo oficial de la Casa Blanca. “Ambos intentaban tener un momento privado y los agentes del servicio secreto trataban de no mirar”. 3 de 50 | El presidente Obama usando unas gafas 3D durante un Super Bowl en la Casa Blanca el 1 de febrero de 2009. 4 de 50 | El presidente es aplaudido antes de dirigirse al Congreso por primera vez el 24 de febrero de 2009. Obama enfocó su discurso en las prioridades de su primer gobierno: energía, salud y educación. 5 de 50 | Un niño toca el pelo de Obama en la Oficina Oval el 8 de mayo de 2009. “Una trabajadora temporal de la Casa Blanca llevó a su familia a la Oficina Oval para tomarse una foto de despedida con el presidente Obama”, dijo Souza. “El hijo de Carlton Philadelphia le dijo al presidente que recién se había cortado el pelo y le pregunto si podía tocar su cabeza a ver si se sentía igual que la de él”. 6 de 50 | El presidente regresa a la Oficina Oval luego de ir por una hamburguesa al ala oeste de la Casa Blanca el 29 de mayo de 2009. 7 de 50 | Sasha Obama se esconde detrás del sofá de la oficina presidencial para sorprender a su padre. En esa época, agosto de 2009, la hija menor del presidente tenía 7 años; Malia, la mayor, tenía 10. 8 de 50 | Obama saluda durante la transferencia de honor del sargento Dale R. Griffin en octubre 29 de 2009. El presidente viajó a la Base Aérea de Dover, Delawer donde recibió con honores los cuerpos sin vida de 18 estadounidenses muertos en Afganistán. 9 de 50 | El presidente Obama saluda informalmente a un trabajador del edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower el 3 de diciembre de 2009. 10 de 50 | Obama posa con el diploma y la medalla luego de recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2009. El comité noruego dijo que premió al presidente de Estados Unidos por sus “esfuerzos extraordinarios en fortalecer los procesos diplomáticos internacionales y la cooperación entre las personas”. Obama fue el cuarto presidente de Estados Unidos en ganar el premio Nobel de Paz. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson y Jimmy Carter también recibieron el premio. 11 de 50 | Obama juega con sus hijas en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca durante una tormenta de nieve el 6 de febrero de 2010. 12 de 50 | El presidente pone su pie en la báscula mientras el director de viajes de la Casa Blanca, Marvin Nicholson, intentaba pesarse en Austin, Texas, el 8 de agosto de 2010. 13 de 50 | La familia Obama hace un viaje a la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro el 19 de marzo de 2011. Obama visitó Brasil, Chile y El Salvador durante ese viaje a Latinoamérica. 14 de 50 | Obama y los miembros de su equipo de seguridad nacional monitorean la misión que resultó en la muerte Osama Bin Laden el 1 de mayo de 2011. “Catorce personas atestaban la habitación y el presidente estaba sentado en una silla plegable en la esquina de la mesa”, dijo Peter Bergen de CNN al recordar la operación contra Bin Laden cinco años después. “Se sentaron en esa habitación hasta que el grupo SEAL regresó a Afganistán”. (Nota del editor: el documento clasificado en frente de Hillary Clinton fue distorsionado por la Casa Blanca). 15 de 50 | Obama y la primera dama disfrutan una cerveza Guinness al visitar una casa ancestral en Moneygall, Irlanda, el 23 de mayo de 2011. 16 de 50 | Obama y el primer ministro británico David Cameron juegan tenis de mesa con estudiantes el 24 de mayo de 2011. 17 de 50 | Durante su visita de Estado a Inglaterra, Obama se encontró con la reina Isabel II y el príncipe Felipe. La primera pareja le dio a la reina un álbum de cuero hecho a mano con recuerdos raros y memorables y fotografías de la visita de sus padres —el rey Jorge VI y la reina Isabel— a Estados Unidos en 1939. 18 de 50 | Los Obama se toman una foto frente al ‘skyline’ de Chicago el 15 de junio de 2012. La familia Obama vivía en Chicago antes de que él fuera presiente y aún tienen una casa en esa ciudad. 19 de 50 | Obama se enfrenta con el candidato republicano Mitt Romney en un debate en Nueva York el 16 de octubre de 2012. Obama fue reelegido presidente con 332 votos electorales frente a los 206 que obtuvo Romney. 20 de 50 | El presidente Obama finge haber sido atrapado por la red de Nicholas Tamarin, de 3 años, un ‘spiderman’ que llegó a la Casa Blanca el 26 de octubre de 2012. Nicolas, hijo de un colaborador de la Casa Blanca, fue a celebrar la fiesta de Halloween ese día. “El presidente me dijo que esa fue su foto favorita del año cuando la vio unas semanas después”, dice el fotógrafo de la Casa Blanca, Pete Souza. 21 de 50 | Obama juramenta por segunda vez como presidente de Estados Unidos en una ceremonia el 21 de enero de 2013. Es el presidente número 17 en ganar un segundo mandato. 22 de 50 | Obama besa a su esposa Michelle durante un desfile inaugural en Washington. Sasha, a la izquierda, le toma una foto a su hermana Malia. 23 de 50 | El presidente hace un tour por la ciudad antigua de Petra durante su visita a Jordania el 23 de marzo de 2013. Estaba acompañado por un profesor de turismo de la Universidad de Jordán mientras otros visitantes se mantenían lejos. 24 de 50 | Obama y otros cuatro expresidentes asisten a la inauguración del Centro Presidencial y Museo George W. Bush el 25 de abril de 2013. De derecha a izquierda aparecen los presidentes Obama, Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter. 25 de 50 | Bo, uno de los perros del presidente Obama, descansa en la Oficina Oval externa cuando el presidente empezaba su día el 6 de noviembre de 2013. “Cada mañana el presidente Obama entraba por esta puerta trasera en vez de entrar por la puerta principal de la oficina Oval”, dice Souza. 26 de 50 | Los consejeros presidenciales Ben Rhodes (a la izquierda) y Tony Blinken, muestran su aprobación mientras Obama discute las negociaciones con Irán con el secretario de Estado John Kerry el 23 de noviembre de 2013. Dos años después, luego de arduas negociaciones, los negociadores lograron alcanzar un acuerdo histórico sobre el programa nuclear de Irán. 27 de 50 | El presidente Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron posan para una ‘selfie’ con la primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, durante el servicio fúnebre de Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, el 10 de diciembre de 2013. Algunos consideraron esto como de mal gusto considerando la ocasión. 28 de 50 | Obama saluda a una ciudadana local de Phoenix, Arizona, luego de recorrer una casa modelo de un programa de vivienda sin ánimo de lucro el 8 de enero de 2014. 29 de 50 | Obama se desliza sobre un mostrador para posar con los trabajadores de un restaurante Shake Shack en Washington, el 16 de mayo de 2014. El vicepresidente Joe Biden, abajo a la derecha, hizo lo mismo. “El presidente normalmente se toma fotografías con los trabajadores de los restaurantes cuando para a almorzar o a cenar”, dice Pete Souza. 30 de 50 | Obama, en el centro, camina con los padres del soldado del Ejército Bowe Bergdahl luego de hacer una declaración sobre la entrega de Bergdahl el 31 de mayo de 2014. El militar estuvo en cautiverio en Afganistán durante 5 años y el grupo Talibán lo entregó en un intercambio por 5 prisioneros que permanecían en poder de Estados Unidos. 31 de 50 | Obama visita Stonehenge el 5 de septiembre de 2014. “Estábamos en una cumbre de la OTAN en Gales cuando alguien le dijo al presidente que el monumento de Stonehenge no estaba lejos. Entonces dijo ‘vamos’. Al final de la cumbre nos desviamos un poco antes de regresar al (avión presidencial) Air Force One”, dijo Souza. 32 de 50 | Barack Obama y el primer ministro de la India Narendra Modi visitan el monumento de Martin Luther King en Washington el 30 de septiembre de 2014. 33 de 50 | El presidente camina a través de la columnata de la Casa Blanca el 22 de enero de 2015. 34 de 50 | Obama da un discurso en el puente Edmund Pettis, durante el aniversario número 50 del ‘Domingo Sangriento’, cuando manifestantes fueron brutalmente agredidos en Selma, Alabama, al protestar por su derecho al voto en 1965. 35 de 50 | Obama posa con el hombre más veloz del mundo, el jamaiquino Usain Bolt, en un evento en Kingston, Jamaica, el 9 de abril de 2015. 36 de 50 | Obama se despide del público al abordar el Air Force One en Kingston, Jamaica, el 9 de abril de 2015. 37 de 50 | El presidente Barack Obama junto al comediante Keegan-Michael Key, quien interpretó a Luther, el “traductor rabioso de Obama”, en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2015. 38 de 50 | La canciller alemana Angela Merkel habla con el presidente Obama en los Alpes Bávaros el 8 de junio de 2015 durante la reunión anual de los líderes del G-7. “Merkel les pidió a los líderes que se acercaran un banco para una tomarse una fotografía”, relató Souza. “El presidente se sentó primero, seguido de la canciller alemana. Solo tuve tiempo de tomar un par de fotos antes de que todo el fondo estuviera lleno con otras personas”. 39 de 50 | Obama se toma una fotografía con los “presidentes” del equipo nacional de baseball de Washington el 11 de junio de 2015. Las mascotas, que compiten en cada edición de los juegos nacionales, representan a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, William Howard Taft, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. 40 de 50 | El presidente Obama cantó “Amazing Grace” durante los servicios fúnebres del reverendo Clementa Pinckney, una de las víctimas de la masacre en la iglesia de Charleston, Carolina del Sur, el 26 de junio de 2015. 41 de 50 | El presidente y la primera dama escoltan al papa Francisco hasta la Casa Blanca luego de una ceremonia de recibimiento de pontífice el 23 de septiembre de 2015. El papa estuvo en una visita de seis días por Estados Unidos que incluyó paradas en Nueva York y en Filadelfia. 42 de 50 | Obama sostiene a Ella Rhodes, la hija del subdirector nacional de seguridad, Ben Rhodes, en la Oficina Oval el 30 de octubre de 2015. La pequeña tenía un disfraz de elefante debido a un evento de Halloween en la Casa Blanca. 43 de 50 | El presidente y la primera dama se encontraron con un R2D2 y un stormtrooper en la Casa Blanca durante el estreno de la película de Star Wars el 18 de diciembre de 2015. 44 de 50 | El presidente Obama lloró al recordar a las víctimas de la escuela Sandy Hook durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 5 de enero de 2016. “Cada vez que pienso en esos niños, me vuelve loco”, dijo en referencia a la masacre en la que murieron 26 personas en Connecticut. Obama hizo un llamado a un “sentido nacional de urgencia”, revelando una serie de acciones ejecutivas que incluían la ampliación verificación de antecedentes penales 45 de 50 | Los Obama recibieron el 18 de febrero de 2016 a Virginia McLaurin, una mujer de 106 años que esperó toda su vida para ver a un hombre negro en la Casa Blanca. Cuando la mujer finalmente pudo conocer al presidente Obama, no pudo contener su emoción. El video se volvió viral. 46 de 50 | El presidente de Cuba Raúl Castro trata de parar el brazo de Obama, quien intentó abrazarlo, al final de una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 21 de marzo de 2016. Obama se volvió el primer presiente de Estados Unidos en visitar la isla desde 1928, e hizo un llamado a que se levantara el embargo contra Cuba. 47 de 50 | El presidente Obama, a la izquierda, y Michelle Obama, a la derecha, bailan tango con bailarines profesionales durante su visita a Argentina el 23 de marzo de 2016. 48 de 50 | Obama abraza a su hija Malia en la Casa Blanca durante la fiesta del 4 de julio de 2016. Ella celebraba su cumpleaños número 18 durante esa fiesta, a la que fueron invitados músicos como Janelle Monae y Kendrick Lamar. 49 de 50 | Obama abraza Hillary Clinton luego de hablar en la Convención Nacional Demócrata el 27 de julio de 2016. “Puedo decir con confianza que nunca ha habido un hombre o una mujer —ni siquiera yo o Bill— más calificado que Hillary Clinton para servir como presidente de los Estados Unidos”, dijo ese día. 50 de 50 | El presidente Obama recibe al presidente electo Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 10 de noviembre de 2016. “Mi prioridad número 1 durante los próximos dos meses es tratar de facilitar la transición para asegurarme de que nuestro presidente electo sea exitoso”, dijo Obama al término de la reunión.

6 de septiembre de 2012 – Acepta la nominación demócrata a la presidencia en Time Warner Cable Arena en Charlotte, Carolina del Norte.

6 de noviembre de 2012 – Gana la reelección como presidente de Estados Unidos, superando al retador republicano y exgobernador de Massachusetts Mitt Romney.

19 de diciembre de 2012 – Es nombrado “Persona del año” por la revista Time por segunda vez.

20 de enero de 2013 – Presta juramento para su segundo mandato en una ceremonia privada en el Salón Azul de la Casa Blanca.

17 de diciembre de 2014 – Anuncia planes para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba y aliviar las restricciones económicas en la nación, un cambio de política que él llama el fin de un “enfoque obsoleto” de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que, “durante décadas, no ha logrado avanzar nuestros intereses”.

12 de mayo de 2015 – La Fundación Barack Obama anuncia que la biblioteca presidencial de Obama se construirá en Chicago.

23 de julio de 2015 – Viaja a Kenya por primera vez como presidente para participar en la Cumbre Mundial de Emprendimiento en Nairobi.

20 de marzo de 2016 – Llega a Cuba y se convierte en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar la isla en 88 años.

9 de junio de 2016 – Apoya a Hillary Clinton para la presidencia.

20 de mayo de 2016 – Firma un proyecto de ley que actualiza los términos que utiliza el gobierno para describir a las minorías. Esto incluye ahora el uso de los términos “asiático-americano”, “nativo americano”, “hispano” y “afroamericano”.

27 de mayo de 2016 – Se convierte en el primer presidente estadounidense en funciones que visita Hiroshima, Japón, donde pide un “mundo sin armas nucleares”.

23 de junio de 2016 – La Corte Suprema emite un fallo dividido en un caso relacionado con las acciones ejecutivas de Obama sobre inmigración. Los programas permanecerán bloqueados y el caso volverá a la corte inferior.

24 de junio de 2016 – Obama anuncia que está designando el área alrededor del Stonewall Inn en Nueva York como el primer monumento nacional del país a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

20 de enero de 2017 – Deja el cargo después de dos mandatos como presidente.

22 de abril de 2017 – Hace su primera aparición pública desde que dejó el cargo. Habla en la Universidad de Chicago ante unos trescientos estudiantes de universidades alrededor del área de Chicago. Se anuncia como una “conversación sobre la organización comunitaria y el compromiso cívico” y parte del objetivo de Obama de “alentar y apoyar a la próxima generación de líderes”.

5 de septiembre de 2017 – Obama publica una declaración en Facebook en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de rescindir un decreto de inmigración que protege de la deportación a algunos hijos de inmigrantes indocumentados. “Es contraproducente, porque quieren iniciar nuevos negocios, dotar de personal a nuestros laboratorios, servir en nuestras fuerzas armadas y contribuir de otra manera al país que amamos. Y es cruel”.

21 de mayo de 2018 – Netflix anuncia que los Obama han firmado un contrato de producción de varios años en el que los dos trabajarán tanto delante como detrás de la cámara para “producir una mezcla diversa de contenido”.

17 de julio de 2018 – Habla en la decimosexta conferencia anual de Nelson Mandela en Sudáfrica. En el discurso en honor del fallecido Nelson Mandela antes del centenario de su nacimiento, Obama critica los movimientos populistas hacia el autoritarismo en todo el mundo y ridiculiza la “total pérdida de la vergüenza entre los líderes políticos” que mienten.

12 de diciembre de 2018 – Recibe el premio Ripple of Hope de Robert F. Kennedy Human Rights.

Enero de 2019 – Obama debuta en la lista Hot R&B Songs de Billboard en el puesto 22 por la pista musical “One Last Time (44 Remix)”. La pista fue lanzada por Lin-Manuel Miranda, creador del exitoso musical de Broadway “Hamilton”, y también presenta a Christopher Jackson y BeBe Winans.

13 de julio de 2019 – Se presenta una estatua de bronce de tamaño natural de Obama en Rapid City, Dakota del Sur.

26 de agosto de 2019 – Obama anuncia una iniciativa para combatir la distribución de distritos: Redistribución de distritos U. Una extensión de la Campaña All On The Line, Redistricting U tiene la intención de enviar herramientas y recursos gratuitos que ayudarán a los voluntarios a influir en los esfuerzos de redistribución de distritos en los estados de EE.UU.

14 de abril de 2020 – Publica un video respaldando a Biden para presidente.

3 de junio de 2020 – En un discurso de un evento en línea, Obama dice que los eventos importantes de los últimos meses, incluidas las protestas por la muerte de George Floyd y la pandemia de coronavirus en curso, representan “el tipo de cambios épicos… en nuestra país que son tan profundos como cualquier cosa que haya visto en mi vida”. Agradece personalmente a los manifestantes en las calles de todo el país luego de la muerte de Floyd, e insta a los jóvenes negros a “sentirse esperanzados incluso cuando se sientan enojados” porque siente que se avecina un cambio.

17 de noviembre de 2020 – Se publican las memorias de Obama, “Una tierra prometida”.

27 de julio de 2021 – La Asociación Nacional de Baloncesto anuncia que Obama se ha unido a NBA África como socio estratégico y accionista minoritario.

