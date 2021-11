Un burdel ofrece entrada gratis a quienes se vacunen contra el covid-19

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Un burdel de Austria ofrece vales de entrada gratuita para animar a los hombres a vacunarse contra el covid-19.

El burdel “Funpalast” de Viena, que se describe a sí mismo como un “saunaclub de estrellas del sexo” en su página web, reparte los vales, por valor de 40 euros (U$S 46,36) a cualquier persona mayor de 18 años que acepte vacunarse en su clínica.

La oferta tiene lugar todos los lunes de 16 a 22 horas, y se produce después de que el gobierno austriaco prohibiera a partir de este lunes el acceso a ciertos espacios públicos, como restaurantes, hoteles y cafés, a los clientes no vacunados.

La llamada “regla 2G” se introdujo en respuesta a un aumento de los casos de covid-19, y servirá como “incentivo para que la gente vaya a vacunarse”, dijo el jefe del gobierno austriaco, Alexander Schallenberg.

Europa, otra vez epicentro de la pandemia 1:07

“La gente viene aquí a divertirse, y así ayudamos un poco a nuestro gobierno a que la gente se vacune”, declaró el martes a CNN el propietario de Funpalast, Christoph Lielacher.

El club se ha visto significativamente afectado por la pandemia de covid-19, habiendo perdido “alrededor del 30 al 40%” de sus clientes”, según Lielacher.

“El negocio no es tan bueno porque mucha gente no viene por miedo al coronavirus, y tenemos muchas normas del gobierno. Tenemos la norma 2G, por lo que no se puede entrar en cualquier pub o en cualquier restaurante o bar”, dijo.

Lielacher explicó a CNN que la clínica de vacunas de Funpalast es como cualquier otra clínica y que cuenta con un médico que explica a los clientes los riesgos antes de que se vacunen.

La oferta de vales está siendo muy popular. La clínica repartió 149 vacunas el lunes y todos los pacientes aceptaron un vale, dijo Lielacher.

Singapur cobrará las facturas médicas a los pacientes de covid-19 “no vacunados por decisión propia”

Mientras que los clientes masculinos tienen acceso gratuito al burdel, a las mujeres no se les permite la entrada, por lo que se les ofrece un vale para el club de fitness cercano, “para que todo el mundo pueda venir”, añadió Lielacher.

Subrayó que, aunque los vales para hombres dan entrada gratuita, no incluyen el sexo con las prostitutas que trabajan allí: “También se puede tener sexo, pero el sexo hay que pagarlo”.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el 63,77% de la población austriaca está vacunada contra el covid-19 hasta ahora.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.