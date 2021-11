ANÁLISIS | Por qué la inflación es una pesadilla política para Biden

Mariana Toro

(CNN) — La próxima pesadilla política de Joe Biden es la inflación, una fuerza que puede destruir presupuestos familiares y carreras políticas y está siendo impulsada por factores nacionales y globales difíciles de arreglar rápidamente por un presidente.

Los datos del Gobierno que muestran que el costo de vida aumentó 6,2% en los últimos 12 meses, la tasa más alta en 30 años, activaron las alarmas de la Casa Blanca el miércoles y ofrecieron una nueva oportunidad para que los republicanos criticaran a Biden por los altos precios de la energía.

Las cifras subrayaron lo que todos los estadounidenses ya saben. Cada visita al supermercado muestra que los alimentos básicos como los huevos o la carne están subiendo de precio. El galón de gasolina que se necesita para llegar al supermercado una vez a la semana actualmente promedia US$ 3,40 en todo el país. Tal dolor en el bolsillo, que sigue a una pandemia desmoralizante que ya casi cumple dos años, amenaza la posición política ya debilitada de Biden mientras lucha contra un tema político corrosivo que afecta a los votantes diariamente.

La Casa Blanca a veces ha tardado en responder a las advertencias rojas intermitentes sobre política, por ejemplo, sobre inmigración. Pero hubo claros signos de un cambio de tono el miércoles después de que los funcionarios pasaran meses insistiendo en que los precios más altos eran simplemente un subproducto transitorio de la pandemia. Biden emitió por primera vez un comunicado diciendo que trabajaría para reducir los precios. Luego, en un viaje al puerto de Baltimore para promocionar su proyecto de ley de infraestructura bipartidista recién aprobado, el presidente hizo todo lo posible para demostrar que se preocupaba y entendía el problema.

El mensaje de Biden por la inflación

“Todo, desde un galón de gasolina hasta una barra de pan, cuesta más y es preocupante”, dijo Biden. “Mucha gente sigue inquieta por la economía y todos sabemos por qué. Ven precios más altos, van a la tienda o se conectan por Internet y no siempre pueden encontrar lo que quieren y cuando lo quieren”.

Refiriéndose a uno de los grandes problemas económicos que desacelera la economía –una cadena de suministro obstruida– el presidente hizo un buen trabajo en su discurso al explicar por qué una fábrica cerrada en Malasia podría encarecer la vida en Estados Unidos. Pero la tarea política que tiene por delante requiere un enfoque diario incesante y un mensaje fuerte repetido que hasta ahora no ha sido una fortaleza de la Casa Blanca de Biden.

El discurso de Biden y su clara urgencia sobre la inflación se percibieron como una especie de reinicio político a medida que sus índices de aprobación caen sobre los 40 puntos. Todos los presidentes enfrentan una disminución de la popularidad y cambios políticos de vez en cuando. Aquellos que tienen éxito y ganan segundos mandatos muestran la capacidad de recuperarse de tiempos difíciles. La capacidad de Biden para hacerlo ahora depende de su propia destreza política y de la medida en que las fuerzas externas den forma a la política de los próximos tres años.

Aún así, la rápida reacción de su equipo a los nuevos datos sugiere que después de una derrota que agotó la moral en la carrera por la gobernación de Virginia y una victoria mucho más cercana de lo esperado en Nueva Jersey la semana pasada, la Casa Blanca está más alerta a los cambios políticos.

Exclusivo: las salchichas, las hamburguesas y los embutidos pronto también serán más caros en EE.UU.

Una temporada navideña más cara

El aumento de los precios en las tiendas y los mayores costos de calefacción en el hogar amenazan con empañar la temporada navideña y hacer que el próximo invierno sea más caro para los estadounidenses. Un efecto menos importante, pero aún significativo, de la inflación es cómo afectará a Biden y a los demócratas de cara a las elecciones de mitad de período del próximo año.

Ya hay indicios de que el informe del miércoles de la Oficina de Estadísticas Laborales podría complicar una vez más el impulso del presidente para aprobar su vasto proyecto de ley de gasto social en el Senado 50-50 de Estados Unidos. El senador de Virginia Occidental Joe Manchin había estado advirtiendo durante semanas que una inyección de al menos otros US$ 1,5 billones en la economía podría calentar aún más los aumentos de precios. Insistió en que la amenaza planteada por la inflación récord no era “‘transitoria’ y en cambio está empeorando” en un tuit del miércoles. “Desde el supermercado hasta la gasolinera, los estadounidenses saben que el impuesto inflacionario es real y Washington ya no puede ignorar el dolor económico que los estadounidenses sienten todos los días”, escribió Manchin.

La creciente agitación política por la inflación también amenaza con politizar aún más el enfoque de la Casa Blanca hacia la Reserva Federal (FED) mientras Biden se debate sobre si nominar al director Jerome Powell, designado por el expresidente Donald Trump, a un nuevo mandato. La FED será un actor clave (e independiente) en la reducción de la inflación, posiblemente a través de subidas de tipos de interés, pero se enfrenta a la delicada tarea de no perturbar un mercado laboral en recuperación pero aún frágil.

OPINIÓN | La cura para los problemas de baja aprobación de Biden

La inflación es una fuerza política especialmente dañina debido a su impacto inmediato en el bienestar de los votantes. Una tasa del 6,2% está muy por encima de los niveles en los que los responsables de la formulación de políticas pueden relajarse ante el aumento de los precios y amenaza con aniquilar también los aumentos salariales, lo que de hecho les daría a todos en el país un recorte salarial.

Inflación complica la recuperación

La inflación complicó la recuperación de la pandemia debido a un aumento en la demanda producto de meses de confinamientos, una escasez de productos básicos y materias primas clave y mayores niveles de ahorro de los estadounidenses atrapados en casa durante largos períodos. Se ha visto agravada por interrupciones en la fabricación, por ejemplo, en Asia. La escasez de semiconductores ha hecho que artículos como los coches nuevos sean más caros y difíciles de conseguir y, por tanto, también ha elevado el precio de los vehículos usados. Una crisis de la cadena de suministro ha hecho que los barcos se alineen durante días para descargar en los puertos de California. Los retrasos se han visto exacerbados por los cierres de covid-19 en los centros de fabricación en el extranjero y por la escasez de camioneros y capacidad de carga ferroviaria en Estados Unidos.

Biden ha tomado medidas cada vez más activas para abordar estos problemas, por ejemplo, reuniéndose con los CEO de las empresas de correo esta semana en un intento por garantizar que los estantes de las tiendas estén llenos durante la próxima temporada navideña. Pero las causas fundamentales de la crisis son complejas y mundiales y desafiarán los remedios fáciles. El impacto político de las actuales subidas de precios también puede exacerbarse porque la inflación, que acechaba a las economías del mundo desarrollado en la década de 1970 y provocó una gran agitación política, había estado bajo control durante décadas.

Los republicanos se abalanzan

Ninguno de estos factores atenuantes está impidiendo que los republicanos exploten los dolorosos aumentos del costo de vida y los precios en las bombas para criticar la “bidenflación” y argumentar que el ambicioso programa político del presidente está desperdiciando ganancias económicas pasadas.

“Este es un recorte salarial que las familias no tienen cómo pagar”, dijo el representante republicano Kevin Brady de Texas, el miembro de mayor rango de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. “No es de extrañar que los estadounidenses ahora clasifiquen la inflación junto con el covid como sus mayores preocupaciones, y creen que la ebriedad de impuestos y gastos de US$ 4 billones de Biden solo empeorará los precios”.

China tiene un problema serio de inflación que hace subir los precios en todo el mundo

La representante Liz Cheney, quien recientemente ha sido elogiada con más frecuencia que criticada por los demócratas por oponerse a las mentiras electorales de Trump, también criticó a la administración de Biden el miércoles por los nuevos datos.

“La administración de Biden ha intentado, y no ha podido, confiar en nuestros adversarios para bajar los precios en el surtidor. Ahora, están considerando aprovechar la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto está mal. Debemos apoyar a los productores de petróleo estadounidenses para que puedan suplir nuestras necesidades”, escribió Cheney en Twitter.

La republicana de Wyoming golpeó el corazón de una característica políticamente dañina de los altos precios de la gasolina para Biden. Ha instado públicamente a las naciones productoras de petróleo a bombear más crudo para reducir los precios. Pero las llamadas han caído en oídos sordos y corren el riesgo de hacerlo parecer débil. De manera similar, las advertencias del secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en las últimas semanas de que los problemas de la cadena de suministro podrían persistir hasta el próximo año pueden ser realistas, pero difícilmente inspiran confianza en la capacidad de la administración para mejorar las cosas. Y el aumento de la inflación, si sigue siendo un lastre para los estadounidenses el próximo año, podría hacer que las elecciones de mitad de período del próximo noviembre, históricamente difíciles, sean aún más difíciles para los demócratas al eclipsar sus victorias legislativas.

Los precios de la gasolina siguen aumentando y Bank of America advierte que el petróleo podría llegar a US$ 120 el barril

Pero una nueva verificación de datos de CNN contradice las afirmaciones de los republicanos de que el aumento de los precios se debe únicamente al derroche de los gastos demócratas. Muchos factores, incluido el caos de la cadena de suministro y los límites de producción de los países de la OPEP, están influyendo en una situación complicada.

Desafíos

Es irónico, dados los desafíos actuales, que la premisa central de la presidencia de Biden sea hacer que la economía sea más gratificante y equitativa para los trabajadores estadounidenses. Pero los remedios multimillonarios de Biden, los proyectos de infraestructura y gasto social, podrían tardar meses y años en ser percibidos por los estadounidenses comunes y comenzar a cambiar la atmósfera política. Eso no significa que arreglar carreteras, crear empleos, brindar atención médica en el hogar, prejardín de infantes gratis y revolucionar la red eléctrica de EE.UU. con combustibles bajos en carbono no ayudará a la economía. Pero las necesidades actuales son más inmediatas.

Y no está claro que los demócratas hayan hecho un trabajo suficientemente bueno al vender los beneficios de tales planes para convencer a la mayoría de los estadounidenses de que realmente ayudarán. Una nueva encuesta de CNN, por ejemplo, encontró que el 58% de las personas no cree que Biden haya prestado suficiente atención a los problemas de la nación. Y el problema citado por la mayoría de los encuestados (36%) fue la economía, por delante de la pandemia, con un 20%. Esas cifras sugieren que para mejorar su posición política, Biden ahora debe pasar de ser el líder de la batalla contra el covid a rescatar una sensación de bienestar económico.

La ley de infraestructura generará empleos muy pronto, según estratega política

Aún así, el secretario de la Casa Blanca, Ron Klain, insistió el jueves en que la economía estaba mejorando específicamente debido a las medidas tomadas por Biden.

“Creo que las cosas están mejor en este país de lo que eran hace un año con respecto al covid, con respecto a la economía”, le dijo Klain a Jake Tapper de CNN en “The Lead”. “Nos queda mucho trabajo por hacer y creo que los votantes están en modo muéstrame, no me digas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.