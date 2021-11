La medallista olímpica Suni Lee aseguró que recibió un ataque racista con gas pimienta

César López

(CNN) – La gimnasta estadounidense Suni Lee, ganadora de la medalla de oro olímpica y la primera estadounidense proveniente de Hmong en competir en los Juegos Olímpicos, dijo que le rociaron gas pimienta en un incidente racista mientras estaba en Los Ángeles por su paso por “Dancing with the Stars”. Lee estaba esperando por su transporte después de una noche de fiesta con un grupo de amigas de ascendencia asiática, le dijo a PopSugar en una entrevista.

Suni Lee aseguró que pasó un automóvil y la gente que iba en él comenzó a gritar insultos racistas como “ching chong” y a decirles a las niñas que “regresaran al lugar de donde vinieron”, según el artículo.

Luego, uno de los pasajeros roció su brazo con gas pimienta antes de que el auto se marchara, dijo Lee. Lee confirmó a CNN que el incidente ocurrió en octubre.

“Estaba tan enojada, pero no había nada que pudiera hacer o controlar porque se saltaron”, dijo Lee a PopSugar. No les hice nada, y tener la reputación, es muy difícil porque no quería hacer nada que pudiera meterme en problemas. Simplemente dejé que sucediera”.

Sunisa Lee con su medalla de oro en lo Juegos de Tokio 2020. (Foto by Laurence Griffiths/Getty Images)

Los ataques contra los estadounidenses de origen asiático se han disparado durante la pandemia. Una coalición que rastrea el racismo y la discriminación contra los estadounidenses de origen asiático dijo que se reportaron al menos 4.533 incidentes en los primeros seis meses de este año.

Más de 9.000 incidentes fueron reportados a la coalición Stop AAPI Hate desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

