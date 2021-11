Migrantes de 3 países pagaron US$ 2.200 millones tratando de llegar a Estados Unidos. La mayor parte fue para traficantes de personas

Mariana Toro

(CNN) — Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador gastan US$ 2.200 millones de dólares cada año tratando de llegar a Estados Unidos, y la mayor parte de ese dinero se destina a los traficantes de personas, según un nuevo informe.

La estimación de los costos anuales durante los últimos cinco años, derivada de encuestas de miles de hogares en esos tres países centroamericanos, muestra un panorama desolador del precio de la migración y de quién se está beneficiando.

“Esa es una cantidad extrema de dinero”, dijo la profesora asociada del MIT Sarah Williams en un comunicado anunciando la publicación del informe. “Esos US$ 2.200 millones los pagan los propios migrantes, por lo que los riesgos, tanto en términos de deuda como de riesgo personal, son asumidos por el migrante”.

Hallazgos del informe

El informe, publicado esta semana por el Migration Policy Institute, el Programa Mundial de Alimentos y el Civic Data Design Lab del Massachusetts Institute of Technology, detalla las motivaciones y los costos de la migración desde la región.

Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que viajan fuera de los canales legales con traficantes pagan alrededor de US$ 1.700 millones al año, dice el informe. Los migrantes que viajan fuera de los canales legales de esos países en caravanas o solos desembolsan alrededor de US$ 230 millones cada año. Y aquellos que migran por vías legales gastan alrededor de US$ 240 millones.

Las grandes cifras son particularmente significativas cuando se piensa en dónde más podría ir ese dinero, como el financiamiento para proyectos de desarrollo y obras públicas, dice Ariel Ruiz, coautor principal del informe y analista de políticas en el Migration Policy Institute.

“Es importante no solo hablar sobre el costo, sino también sobre el potencial y la oportunidad que se están desviando”, dice.

Pagar a los traficantes de personas es la forma más costosa de migrar

En el pasado, algunos investigadores han llegado a cifras aún más altas al estimar el tamaño de la industria del contrabando.

Un informe de la ONU de 2018 estimó que el negocio de intentar que la gente ingresara ilegalmente a México y Estados Unidos tenía un valor de aproximadamente US$ 4.000 millones al año.

Para llegar a las estimaciones incluidas en el informe de esta semana, Ruiz dice que los investigadores encuestaron a miles de hogares en la región para determinar el monto promedio pagado en sus intentos de migrar a Estados Unidos. Luego extrapolaron en función del número de personas que migraron desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

En promedio, los encuestados informaron que los migrantes que pagaron a los traficantes de personas gastaron alrededor de US$ 7.500, incluido el costo de la comida y el viaje, además de las tarifas de los contrabandistas.

Los migrantes que viajaron solos o en caravanas gastaron un promedio de US$ 2.900 y los que utilizaron los canales regulares de inmigración, como visas de estudiantes o reasentamiento de refugiados, gastaron US$ 4.500.

Algunos incurren en deudas que pueden ser difíciles de pagar, especialmente si los migrantes no logran llegar a Estados Unidos, señala el informe.

Por qué estos migrantes hacen el viaje

Entre los otros hallazgos:

• La gran mayoría (92%) de los encuestados dijo que razones económicas estaban detrás de las decisiones de migrar. Los desastres climáticos, la violencia y la inseguridad alimentaria fueron otros factores señalados. El monto gastado en migración es “mucho dinero”, dice Ruiz, “pero en perspectiva, el retorno de la inversión es significativo cuando muchos de ellos se encuentran en condiciones tan precarias en sus países de origen”.

• Más personas están considerando migrar. En 2021, los encuestados en el 43% de los hogares dijeron que estaban considerando la migración internacional, en comparación con el 8% en 2019. Pero solo una fracción de los hogares, el 3%, informó que estaban haciendo planes concretos para migrar.

• Casi un tercio de los hogares (29%) informó haber recibido dinero de migrantes en el extranjero. Describieron ese dinero como un salvavidas utilizado para cubrir los costos de subsistencia y los gastos inmediatos.

Brazaletes usados por contrabandistas e inscritos con los nombres de inmigrantes que cruzaron ilegalmente de México a Estados Unidos en busca de asilo.

Los autores del informe instan a los gobiernos a hacer más

La publicación del informe se produce semanas después de que funcionarios estadounidenses anunciaran que habían realizado más de 1,6 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado. Fue el número anual más alto de detenciones registrado.

Las organizaciones que respaldan el informe recomiendan que los gobiernos hagan más para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Eso es algo en lo que los funcionarios estadounidenses han dicho que están trabajando, al igual que otros líderes de la región.

Pero esos esfuerzos llevarán tiempo, dice Ruiz.

“Para abordar realmente las causas fundamentales de la migración se necesitarán años, si no una década, para abordar realmente todo lo que estamos viendo”, dice.

Como punto de partida, los autores del informe recomiendan ampliar los programas de protección social y estimular las inversiones para aumentar las oportunidades económicas en la región.

Otra recomendación clave: que Estados Unidos y otros países ofrezcan más vías legales para los migrantes de Centroamérica.

Si eso sucede, dice el informe, una mayor parte del dinero que gastan los migrantes iría a los gobiernos en lugar de a las redes de tráfico clandestino.

