El entrenamiento del sueño en adultos previene la depresión, según un estudio

(CNN) — Llevar a cabo un entrenamiento cognitivo-conductual del sueño, que enseña a dejar los malos hábitos para preparar la mente y el cuerpo para dormir bien, puede ayudar a prevenir la depresión en los adultos mayores con insomnio, según un nuevo ensayo clínico. “Lo emocionante de estos hallazgos es que se encuentran entre los primeros que demuestran que el tratamiento del insomnio con una estrategia conductual, y no con una píldora, puede prevenir el desarrollo de la depresión en los adultos mayores”, dijo la especialista en sueño Wendy Troxel, científica conductual sénior de RAND Corporation, que no participó en el estudio.

Los resultados del estudio son “muy significativos” porque la depresión mayor es muy común entre los adultos mayores y “se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, discapacidad, suicidio y mortalidad por todas las causas”, añadió Troxel.

Numerosos estudios han demostrado que el insomnio es un factor de riesgo importante para la depresión, y “entre el 30% y el 50% de los adultos mayores se quejan de insomnio”, dijo el autor del estudio, el Dr. Michael Irwin, profesor de psiquiatría y ciencias bioconductuales de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

Los adultos del ensayo clínico aleatorio que recibieron terapia cognitivo-conductual para su insomnio tenían dos veces menos probabilidades de desarrollar depresión, dijo Irwin, y añadió que si la remisión del insomnio se mantenía durante tres años, “había una reducción del 83% en la probabilidad de desarrollar depresión”.

“Por eso este estudio es tan importante”, dijo Irwin. “Hemos demostrado que realmente podemos abordar el insomnio con la terapia cognitivo-conductual y prevenir la aparición de la depresión”.

La participación del terapeuta fue clave

El estudio, publicado este miércoles en la revista JAMA Psychiatry, dividió al azar a adultos mayores de 60 años con insomnio pero sin depresión en dos grupos. El grupo de control recibió ocho semanas de educación básica sobre el sueño, que enseñaba la higiene del sueño, las características del sueño saludable, la biología del sueño y cómo el estrés puede afectar al sueño. Pero no hubo formación individualizada, dijo Irwin: “Tuvieron que tomar esa información y averiguar cómo utilizarla sin nuestra ayuda”.

El otro grupo recibió una forma de entrenamiento conductual del sueño llamada CBT-I, administrada en persona en un entorno de grupo por terapeutas capacitados durante ocho semanas.

La ventaja de este enfoque de tratamiento es que se utilizó el tratamiento conductual para el insomnio más basado en la evidencia, el CBT-I, que ha demostrado ser tan eficaz, más duradero y (tener) menos efectos secundarios que los medicamentos para el sueño, que pueden ser particularmente problemáticos en los adultos mayores”, dijo Troxel.

La terapia CBT-I tiene cinco componentes: control de estímulos, restricción del sueño, higiene del sueño, relajación y terapia cognitivo-conductual. La higiene del sueño y la relajación implican buenos hábitos de sueño: acostarse y levantarse a la misma hora cada día, eliminar la luz azul y el ruido, tomar baños calientes o hacer yoga para relajarse, y mantener el dormitorio fresco y libre de dispositivos electrónicos.

El control de estímulos consiste en “hacer que la gente salga de la cama cuando no puede dormir”, explica Irwin. La mayoría de la gente se queda en la cama, preocupada por no dormirse, lo que convierte la cama en un espacio negativo, explicó. En su lugar, se enseña a la gente a levantarse después de 10 minutos de dar vueltas en la cama, hacer actividades tranquilas y no estimulantes, y “no volver a la cama hasta que tengan sueño”.

La restricción del sueño consiste en limitar el tiempo en la cama a solo el período en que la persona duerme, más 30 minutos. Es otra forma de conseguir que las personas con insomnio se levanten en lugar de permanecer despiertas en la cama.

La terapia cognitiva trabaja para interrumpir los “pensamientos y creencias disfuncionales sobre el sueño”, dijo Irwin, como “nunca puedo dormir” o “podría morir si no duermo esta noche”. Un terapeuta trabaja con la persona para contrarrestar esos pensamientos ilógicos, facilitando una mentalidad más realista que le permita relajarse y ver la cama como un lugar acogedor.

“Creo que un entorno de grupo es también muy importante”, dice Irwin, “porque escuchar las dificultades de otras personas y cómo las resuelven puede ayudar a menudo a informarte sobre algo con lo que tú puedes estar lidiando”.

Un medio para un fin

El tratamiento finalizó al cabo de dos meses, sin más intervención. Sin embargo, el estudio realizó un seguimiento de las 291 personas durante tres años, comprobando cada mes los síntomas de la depresión.

El grupo que recibió el entrenamiento CBT-I con la ayuda de un entrenador del sueño a menudo mantuvo el entrenamiento en sus propias vidas, dijo Irwin, con buenos resultados: “Alrededor de un tercio de las personas seguían sin insomnio al final del estudio de tres años”.

El grupo que recibió educación sobre el sueño sí mostró “efectos modestos en la mejora y el tratamiento del insomnio, pero (las mejoras) no fueron duraderas”, dijo Irwin.

“Por eso la CBT-I es tan eficaz en persona, porque el terapeuta está ayudando a ese individuo a navegar y negociar consigo mismo, y puede ser un trabajo realmente duro”, añadió Irwin. “Creo que esa es también la razón por la que las aplicaciones de CBT-I o las herramientas en línea no suelen funcionar: la gente se frustra, se decepciona o se molesta consigo misma, y básicamente deja de trabajar”.

Los resultados del estudio muestran “una forma completamente nueva e innovadora” de abordar el creciente problema de la depresión, escribieron Pim Cuijpers, profesor de Psicología Clínica de la Universidad Libre de Ámsterdam, y el Dr. Charles Reynolds, profesor de Psiquiatría Geriátrica del Centro Médico de la Universidad de Pensilvania, en un editorial publicado junto al estudio.

“El estigma asociado a la depresión mayor como trastorno mental es una de las principales razones para no buscar tratamiento”, escribieron Cuijpers y Reynolds, que no participaron en el estudio.

“Este importante hallazgo ofrece nuevas y emocionantes oportunidades para el campo de la prevención y abre un nuevo campo de investigación sobre intervenciones preventivas indirectas para evitar el estigma de los trastornos mentales”.

