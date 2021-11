Los Simpson predijeron el futuro (otra vez): así mostraron la forma en que China borra el registro sobre la Plaza de Tiananmen

CNNEspañol sjv

(CNN) — Los seguidores Los Simpson han notado que un episodio que presenta una escena en la Plaza de Tiananmen falta en Disney + en Hong Kong.

En el episodio de 2005 “Goo Goo Gai Pan”, la familia viaja a China para adoptar un bebé. El clan Simpson se detiene en la Plaza Tiananmen de Beijing, donde encuentran un letrero que dice: “En este sitio, en 1989, no pasó nada”, una broma mordaz sobre el evento de 1989 donde los manifestantes a favor de la democracia se reunieron durante varios meses.

La eliminación del capítulo marca otra vez en que los Simpson predijeron el futuro.

Coronavirus y avispones asesinos: ¿otro ejemplo de cómo Los Simpson predijeron el futuro?

Según varios informes, ese episodio número 12 de la temporada 16 de “Los Simpson” no está disponible en la programación de Disney + para los clientes de Hong Kong.

1 de 16 | Las “predicciones” de Los Simpson. En el episodio de 2005 “Goo Goo Gai Pan”, la familia viaja a China para adoptar un bebé. El clan Simpson se detiene en la Plaza Tiananmen de Beijing, donde encuentran un letrero que dice: “En este sitio, en 1989, no pasó nada”. El episodio fue borrado de Disney + en Hong Kong. Mira más predicciones → 2 de 16 | Tras la toma de posesión de la vicepresidenta Kamala Harris, usuarios de redes sociales señalaron la coincidencia entre el atuendo de Harris durante la ceremonia y el de Lisa Simpson en un episodio del año 2000. Lisa vestía una chaqueta morada y perlas. Y en la ceremonia del miércoles, Harris vistió una chaqueta morada y perlas. Mira la galería sobre las otras “predicciones” de Los Simpsons→ 3 de 16 | En el episodio del 2000, llamado “Bart to the Future”, Lisa asume la presidencia y dice unas palabras que ahora se han vuelto virales: “Como saben, hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump”. (Crédito: FOX) 4 de 16 | De hecho, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, muchos recordaron el capítulo en que Lisa Simpson lo mencionaba con su antecesor. Sin embargo, esta imagen corresponde a un episodio de 2015 después de que Trump se lanzó a la presidencia. NO es del capítulo del año 2000 de la predicción, como se mencionó de forma falsa en redes sociales. 5 de 16 | Durante mayo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus estaba en sus primeros meses, algunos recordaron un episodio de 1993 en el que una gripe se extiende por Springfield. El capítulo “Marge in Chains”, de la temporada 4, presenta a un trabajador asiático enfermo que estornuda en un envío de exprimidores que muchos de los residentes de Springfield desean comprar, lo que inicia un brote de la “gripe de Osaka”. Sin embargo, Bill Oakley, uno de los escritores de esta serie, dijo a la publicación “Hollywood Reporter” que le parecía terrible y desagradable el que en redes sociales algunas personas estuviesen utilizando un viejo episodio coescrito por él como un nuevo ejemplo de que en efecto los Simpson tienen la capacidad de predecir todo tipo de hechos de la vida real. 6 de 16 | En ese mismo capítulo de 1993, también hay un elemento que marcó el 2020 en plena pandemia: los “avispones asesinos” gigantes que se observaron en el estado de Washington. En el episodio, las personas entran en pánico por la gripe de Osaka y derriban un camión que creen que tiene la cura. Sin embargo, lo que terminan derribando una caja marcada como “Killer Bees” (abejas asesinas) y desatan un enjambre. 7 de 16 | En “Lisa Goes Gaga” de 2012, Lady Gaga está dando un concierto en Springfield y vuela sobre el público usando un arnés y un vestido similar con el que se presentó en el Super Bowl de 2017. Lo sorprendente es que allí también estuvo suspendida en el aire unos minutos. (Crédito: Fox) 8 de 16 | En la vida real, Gaga hizo algo muy similar en el evento deportivo, pero el vestido de la artista no echaba fuego, como en el episodio. 9 de 16 | En 2014, antes del Mundial, Los Simpson “vaticinaron” la lesión de Neymar y la corrupción en la FIFA. (Crédito: FOX) 10 de 16 | Y hay todavía más similitudes. En 1993, un tigre blanco ataca a Gunter y Ernst. En 2003, un tigre blanco atacó a Roy Horn, de Siegfried y Roy. (Crédito: FOX) 11 de 16 | En ‘Lisa’s Wedding’ de marzo de 1995 se ven relojes inteligentes… (Crédito: FOX) 12 de 16 | … y videollamadas. (Crédito: FOX) 13 de 16 | Hay una escena en la que Bart juega con gafas de realidad virtual. (Crédito: FOX) 14 de 16 | En 1998, Homero robó grasa de restaurante. En 2012 los ladrones de Nueva York empezaron a hacer lo mismo (Crédito: FOX) 15 de 16 | En 1997 Marge le muestra un libro sobre ébola a Bart. (Crédito: FOX) 16 de 16 | El episodio llamado “When You Dish Upon A Star” (“Cuando se anhela una estrella”), transmitido por primera vez el 8 de noviembre de 1998, muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”. En diciembre de 2017 Disney anunció la compra de la mayor parte de 21st Century Fox.

end div.modal

Disney no respondió a la solicitud de CNN Business de comentar sobre por qué el episodio no está disponible.

China ha censurado regularmente a los medios de comunicación y las empresas que operan dentro del país se ven obligadas a censurar los resultados de búsqueda de los usuarios chinos, en particular imágenes e información sobre las protestas de la Plaza de Tiananmen y los asesinatos que se produjeron.

El gobierno chino ha trabajado arduamente para restringir las imágenes y los informes del evento de 1989, considerándolo una amenaza para la legitimidad de su continuo gobierno de partido único.

Cientos de personas murieron el 4 de junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen. La masacre fue noticia en todo el mundo, al igual que imágenes icónicas como el “Tank Man” u hombre del tanque desafiando a las tropas en la plaza.

Hong Kong históricamente ha tenido más libertad artística que China continental. En los últimos años, China ha tomado medidas enérgicas contra el contenido en virtud de una Ley de Seguridad Nacional de 2020 que criminaliza los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.