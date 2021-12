Murió el arzobispo Desmond Tutu a los 90 años

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El arzobispo Desmond Tutu, el clérigo anglicano ganador del Premio Nobel de la Paz, falleció a los 90 años. Su buen humor, mensaje inspirador y trabajo concienzudo por los derechos civiles y humanos lo convirtieron en un líder venerado durante la lucha para acabar con el apartheid en su Sudáfrica natal.

En un comunicado confirmando su muerte el domingo, el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa expresó sus condolencias a la familia y amigos de Tutu, llamándolo “un patriota sin igual”.

“Un hombre de extraordinario intelecto, integridad e invencibilidad contra las fuerzas del apartheid, también era tierno y vulnerable en su compasión por aquellos que habían sufrido opresión, injusticia y violencia bajo el apartheid, y personas oprimidas y oprimidas en todo el mundo”, dijo Ramaphosa. .

Tutu había estado mal de salud durante años. En 2013, se sometió a pruebas para detectar una infección persistente y fue ingresado en el hospital varias veces en los años siguientes.

Durante seis décadas, Tutu, conocido cariñosamente como “el Arco”, fue una de las voces principales en exhortar al gobierno sudafricano a poner fin al apartheid, la política oficial de segregación racial del país. Después de que el apartheid terminó a principios de los años 90 y Nelson Mandela, encarcelado durante mucho tiempo, se convirtió en presidente del país, Tutu fue nombrado presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica.

La fundación Nelson Mandela calificó la pérdida de Tutu de “inconmensurable”.

“Era más grande que la vida, y para muchos en Sudáfrica y en todo el mundo su vida ha sido una bendición”, dijo la fundación en un comunicado. “Sus contribuciones a las luchas contra la injusticia, a nivel local y mundial, sólo son igualadas por la profundidad de su pensamiento sobre la construcción de futuros liberadores para las sociedades humanas”.

El trabajo de Tutu en materia de derechos humanos y civiles le valió importantes honores de todo el mundo. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009. En 2012, la Fundación Mo Ibrahim otorgó a Tutu una subvención de US$ 1 millón por “su compromiso de toda la vida de decir la verdad al poder”. Al año siguiente, recibió el premio Templeton por su “trabajo de toda una vida en la promoción de principios espirituales como el amor y el perdón, que ha ayudado a liberar a personas de todo el mundo”.

En particular, recibió el premio Nobel de la Paz de 1984, siguiendo los pasos de su compatriota Albert Lutuli, quien recibió el premio en 1960.

El Nobel consolidó el estatus de Tutu como una figura instrumental en Sudáfrica, una posición que ganó a raíz de las protestas contra el apartheid. A pesar de la ira por la política dentro de Sudáfrica, así como de la desaprobación global generalizada (el país fue excluido de los Juegos Olímpicos desde 1964 hasta 1988), el gobierno sudafricano reprimió la oposición, prohibió el partido político del Congreso Nacional Africano y encarceló a sus líderes, entre ellos Mandela.

Dependió del clero tomar la iniciativa al hablar, dijo el reverendo Frank Chikane, ex director del Consejo de Iglesias de Sudáfrica y colega de Tutu.

“Llegamos al punto en que la iglesia era protectora de la gente, que era la voz de la gente”, dijo Chikane a CNN.

El actual arzobispo de Ciudad del Cabo y metropolitano de la Iglesia Anglicana de África Meridional, Thabo Makgoba, dijo que la iglesia planificará los servicios funerarios y conmemorativos de Tutu.

“El legado de Desmond Tutu es fuerza moral, coraje moral y claridad”, dijo Makgoba en un comunicado. “Se conectaba con la gente. En público y solo, lloró porque sentía el dolor de la gente. Y se rio, no, no solo se rio, se rio de alegría cuando compartió su alegría”.

En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson y el arzobispo de Canterbury Justin Welby emitieron declaraciones alabando a Tutu por su sagacidad y positividad contagiosa.

“(Él) será recordado por su liderazgo espiritual y su incontenible buen humor”, dijo Johnson.

Welby llamó a Tutu “un profeta y sacerdote, un hombre de palabras y acciones, que encarnaba la esperanza y la alegría que eran los cimientos de su vida”.

“Incluso en nuestro profundo dolor damos gracias por una vida tan bien vivida”, afirmó.

El camino era rocoso

En la década de 1950, Tutu había dimitido como profesor en protesta por las restricciones gubernamentales sobre la educación de los niños negros, la Ley de Educación Bantú. Fue ordenado sacerdote en 1960 y pasó los años 60 y principios de los 70 alternando entre Londres y Sudáfrica. En 1975 fue nombrado decano de la Catedral de Santa María en Johannesburgo e inmediatamente utilizó su nuevo cargo para realizar declaraciones políticas.

“Cuando fuimos nombrados dijimos … ‘Bueno, viviremos en Soweto'”, dijo a la Academy of Achievement, refiriéndose a los municipios negros de Johannesburgo. “Y entonces, comenzamos siempre haciendo una declaración política, incluso sin articularla en palabras”.

No era un plan, aunque desde temprana edad se había inspirado en Trevor Huddleston, un sacerdote y activista anti-apartheid que trabajó en un barrio pobre de Johannesburgo en la década de 1950. Al embarcarse en este camino, inspiró a miles de sus compatriotas, y a más en todo el mundo.

“Desmond Tutu no tenía ninguna razón para actuar como lo hizo aparte de su profundo sentido de nuestra humanidad compartida al trabajar por un mundo en el que la justicia y el bienestar de todos es una expresión de su liderazgo ético de compasión”, escribió el sacerdote episcopal Robert V. Taylor en CNN en 2011.

Tutu creía que no tenía otra opción, incluso si el camino era rocoso.

“Realmente me enojaría con Dios. Yo diría, ‘Quiero decir, ¿cómo en nombre de todo lo que es bueno puedes permitir que esto o aquello suceda?’ “le dijo a la Academy of Achievement. “Pero no dudé de que en última instancia, lo bueno, lo correcto, la justicia prevalecería”.

Tiempos convulsos

Desmond Mpilo Tutu nació el 7 de octubre de 1931 en Klerksdorp, una ciudad de la provincia sudafricana de Transvaal. Su padre era maestro y su madre era trabajadora doméstica, y el joven Tutu tenía planes de convertirse en médico, en parte gracias a un brote de tuberculosis en la infancia, que lo llevó al hospital durante más de un año. Incluso calificó para la escuela de medicina, dijo.

Pero sus padres no podían pagar los honorarios, por lo que la enseñanza lo atrajo.

“El gobierno otorgaba becas para personas que querían convertirse en maestros”, dijo a la Academy of Achievement. “Me convertí en maestro y no me he arrepentido”.

Sin embargo, estaba horrorizado por el estado de las escuelas negras sudafricanas, y aún más horrorizado cuando se aprobó la Ley de Educación Bantú en 1953 que segregaba racialmente el sistema educativo de la nación. Renunció en protesta. Poco después, el obispo de Johannesburgo accedió a aceptarlo para el sacerdocio (Tutu creía que era porque era un hombre negro con educación universitaria, una rareza en la década de 1950) y asumió su nueva vocación.

Las décadas de 1960 y 1970 fueron tiempos convulsos en Sudáfrica. En marzo de 1960, 69 personas murieron en la masacre de Sharpeville, cuando la policía sudafricana abrió fuego contra una multitud de manifestantes. Lutuli, un líder del ANC que predicó la no violencia, fue galardonado con el premio Nobel de la Paz más tarde ese año, mientras se le prohibía salir del país. (El gobierno finalmente lo dejó ir por unos días para aceptar su premio).

Mandela, entonces un revolucionario que lideraba un brazo armado del ANC, fue arrestado, juzgado y, en 1964, condenado a cadena perpetua. A principios de la década de 1970, el gobierno obligó a millones de negros a establecerse en lo que se llamó “patrias”.

Tutu pasó muchos de estos años en Gran Bretaña, observando desde lejos, pero finalmente regresó definitivamente en 1975, cuando fue nombrado decano de la Catedral de Santa María en Johannesburgo. Al año siguiente fue consagrado obispo de Lesotho. Se hizo famoso por una carta de mayo de 1976 que le escribió al primer ministro, advirtiéndole de los disturbios.

“El ambiente en los municipios era aterrador”, dijo a la Academy of Achievement.

Un mes después, Soweto estalló en violencia. Más de 600 murieron en el levantamiento.

Una figura distintiva

A medida que el gobierno se volvió cada vez más opresivo, deteniendo a los negros, estableciendo leyes onerosas, Tutu se volvió cada vez más franco.

“Era una de las personas más odiadas, particularmente por la Sudáfrica blanca, debido a la postura que adoptó”, dijo a CNN el ex miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Alex Boraine.

Chikane, el colega del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, agregó: “Su autoridad moral (era) tanto su arma como su escudo, lo que le permitía enfrentarse a sus opresores con una impunidad poco común”.

Sudáfrica se estaba convirtiendo en un país paria. Los manifestantes en Estados Unidos protestaron por la inversión empresarial en la nación y el Congreso respaldó la postura con la Enmienda Rangel de 1987. Las Naciones Unidas establecieron un boicot cultural. Canciones populares, como “Free Nelson Mandela” del Special AKA y “Sun City” de Artists United Against Apartheid, deploraron la política del país.

Con sus vestimentas escarlatas, Tutu tuvo una figura distintiva mientras predicaba desde el púlpito de los matones, quizás nunca más que en su discurso del Premio Nobel en 1984.

Después de recordar los prejuicios y las desigualdades del sistema de apartheid, Tutu resumió sus pensamientos. “En resumen”, dijo, “esta tierra, ricamente dotada de tantas formas, carece lamentablemente de justicia”.

Habría más injusticias por venir: asesinatos, acusaciones de escuadrones de la muerte, atentados con bombas. En 1988, dos años después de ser nombrado Arzobispo de Ciudad del Cabo, convirtiéndose en el primer hombre negro en encabezar la Iglesia Anglicana en Sudáfrica, Tutu fue arrestado mientras presentaba una petición contra el apartheid al parlamento de Sudáfrica.

Pero la marea estaba cambiando. Al año siguiente, Tutu encabezó una marcha de 20.000 personas en Ciudad del Cabo. También en 1989, un nuevo presidente, F.W. de Klerk, comenzó a flexibilizar las leyes del apartheid. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, Mandela fue liberado de prisión luego de 27 años. De Klerk murió en noviembre de 2021.

Cuatro años después, en 1994, Mandela sería elegido presidente. Tutu comparó que se le permitiera votar por primera vez con “enamorarse” y dijo, detrás del nacimiento de su primer hijo, presentar a Mandela como el nuevo presidente del país fue el momento más grande de su vida.

“De hecho, le dije a Dios, no me importa si muero ahora”, le comentó a CNN.

