Melania Trump regresa a la vida pública con un nuevo negocio NFT

Alexandra Ferguson

(CNN) — Tras meses de relativo silencio público, la ex primera dama Melania Trump salió antes de Navidad de su vida privada para anunciar un nuevo proyecto: una obra de arte. Se trata de un primer plano en acuarela de sus ojos, en forma de token no fungible (NFT) que está disponible para su compra.

Fue un movimiento inusual para cualquier ex primera dama, adentrarse en el mundo de las ventas de blockchain, pero Trump nunca ha sido una esposa política predecible ni típica.

“Estoy orgullosa de anunciar mi nueva empresa NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa Be Best”, dijo Trump en un comunicado publicado a través de sus redes sociales y en su sitio web. Desde entonces, Trump ha publicado 17 veces en su cuenta de Twitter sobre el proyecto.

¿Qué es el fenómeno de los NFT? 1:25

Su NFT, titulado “Melania’s Vision”, y dibujado por el artista francés Marc-Antoine Coulon, está disponible hasta el 31 de diciembre a través de la criptodivisa Solana, a un costo aproximado de US$ 175, dependiendo del mercado, y tiene una identidad autentificada a través de blockchain. Las ventas podrían ser increíblemente lucrativas para Trump, una de las varias celebridades, incluyendo a Paris Hilton, Shawn Mendes, Tom Brady, Kate Moss y Grimes, que recientemente se han sumergido en el mercado de los NFT y han salido cientos de miles, si no millones, de dólares más ricos. Los fans suelen sentirse atraídos por la oportunidad de poseer una pieza digital única de recuerdo o una obra de arte original.

La primera edición de Wikipedia se vende como NFT por US$ 750.000

El NFT de Trump también viene con un clip de audio de ella diciendo: “Mi visión es mirar hacia adelante con inspiración, fuerza y coraje”. “A través de esta nueva iniciativa basada en la tecnología, proporcionaremos a los niños conocimientos de cómputo, incluyendo programación y desarrollo de software, para que puedan prosperar una vez que salen de las casas de acogida”, añadió Trump en el comunicado de este jueves, señalando que no cada dólar de beneficio está destinado únicamente a ella, pero olvidando aclarar cómo, cuándo y hasta qué punto formará parte del proceso el componente caritativo.

Coulon, el artista, tal vez cuenta con detalles que el público no conoce, ya que escribió en su página de Instagram: “El proyecto está definido claramente y sus objetivos y las organizaciones benéficas involucradas están muy en línea con el espíritu que motivó el proyecto”. Un portavoz de Coulon no devolvió una solicitud de comentarios.

El comunicado de Trump dice que “una parte de los ingresos” se destinará a los niños que salen del sistema de acogida, pero no se especificó a cuánto asciende esa parte. CNN intentó contactar con el portavoz de Trump para aclarar estos componentes del NFT, sin respuesta.

“Estoy confundido por ello. Es muy aleatorio como proyecto y parece insensible lanzar obras de arte en línea de ti mismo por US$ 150”, dijo un exfuncionario de la Casa Blanca que trabajó con Melania Trump en varias de sus iniciativas del Ala Este, y uno de varios conocidos o expersonal de Trump que habló con CNN bajo condición de anonimato para mantener las relaciones personales. “El momento parece extraño también, el covid y los desastres naturales están impactando el país, y muchas personas están luchando financieramente”.

Trump, que abraza un estilo de vida adinerado, no ha indicado públicamente, ni en privado a quienes hablaron con CNN, que tenga ninguna necesidad financiera. “Con la riqueza personal de Melania, ciertamente espero que la ‘parte de los ingresos’ que se destine a ayudar a los niños sea significativa”, dijo otra persona que trabajó con ella durante varios años.

¿Por qué ahora?

Cuando dejó Washington en enero, Trump retomó su afición por una vida fuera del ojo público, retirándose a Palm Beach, donde ahora reside a tiempo completo en Mar-a-Lago. Durante varios meses después de su salida de la Casa Blanca, Trump no apareció en público, ni estableció los lineamientos de operación para su iniciativa Be Best.

5 cosas sobre Melania Trump reveladas en el nuevo libro de Stephanie Grisham

Desde la pasada primavera, ha tuiteado esporádicamente, sobre todo imágenes y recuerdos de su etapa como primera dama; en septiembre solo tuiteó dos veces, y nada en octubre.

Sin embargo, en noviembre, tras sus primeras declaraciones públicas en un acto organizado por los Log Cabin Republicans, que se celebró en el salón de baile del club, en la planta baja de residencia privada en Mar-a-Lago, Trump pareció sentir un nuevo deseo de ser el centro de atención.

“Fue como si de repente recordara que le gustaba que la gente se fijara en ella”, dijo otro conocido de Trump.

En el evento, Trump fue honrada con el premio Spirit of Lincoln del grupo e hizo un breve discurso de aceptación en una cena de etiqueta a la que asistieron los invitados y su marido, el expresidente Donald Trump.

Desde entonces, la ex primera dama ha aumentado su actividad en las redes sociales, tuiteando regularmente sobre temas tanto nacionales (un homenaje al aniversario de Pearl Harbor) como locales (enviando sus oraciones a los habitantes de Kentucky tras los mortales tornados).

Publicó en Twitter fotografías de una visita de Acción de Gracias a un centro de acogida de niños de Florida, y este mes, fotos de ella misma, vestida de rayas náuticas, en un barco de la Guardia Costera deseando un mensaje especial de festividades a los miembros del servicio.

Luego vino el anuncio del NFT, y una montaña de retuits de artículos de prensa posteriores sobre su nueva empresa para ganar dinero.

“¿Por qué ahora?”, se pregunta el conocido, que sugiere que el atractivo de la atención puede estar ligado al deseo de Trump de restablecer su marca. “Hasta cierto punto cree que es una influencer. Es una forma de seguir siendo relevante. Si crees que sus seguidores aman al presidente Trump, adoran a Melania. No hay nada que ella pueda hacer o decir que ellos no apoyen”.

A Melania Trump no le interesa regresar a la Casa Blanca, dicen fuentes

Se avecinan más NFT

Es probable que el mes que viene se ofrezca una segunda pieza de NFT, cuyo adelanto está previsto para el 4 de enero, con fecha de lanzamiento el 11 de enero, según la información que aparece en la página web de Trump, MelaniaTrump.com. El sitio web describe que parte del impulso para lanzar el primer NFT fue su “viaje personal” desde Eslovenia hasta la Casa Blanca.

“La belleza y las dificultades de las personas, los majestuosos paisajes y la profunda arquitectura han entrado en su objetivo y permanecen en su corazón”, dice la descripción.

No está claro quién está asesorando a Trump en su decisión de entrar en el mercado de los NFT, pero el exfuncionario de la Casa Blanca sugiere que esta es la forma en que Trump “trata de parecer ocupada”, algo que la ex primera dama no ha mostrado particularmente al público desde que dejó la Casa Blanca.

“Esto no es exactamente usar su plataforma para un mayor impacto global o doméstico”, dijo esta persona. “Esto es probablemente una forma rápida de hacer dinero. Es un movimiento clásico de Trump, usar su marca y sus seguidores para sacar partido”.

OPINIÓN | La influencia de Donald Trump se desvanece

Normalmente, la mayoría de las primeras damas modernas crean fundaciones u organizaciones, generalmente sin ánimo de lucro, que promueven las iniciativas que iniciaron durante sus mandatos en la Casa Blanca.

En el caso de Laura Bush, esto se ha traducido en parte en la continuación de su labor de ayuda a las mujeres afganas, así como en el apoyo a las bibliotecas estadounidenses y a los programas de lectura educativa. Michelle Obama tiene varias iniciativas oficiales que impulsan su labor de apoyo a las niñas y la educación, la asistencia a la universidad y el derecho al voto.

Trump ha dicho que continúa con su causa “Be Best”, pero no se conocen eventos oficiales u objetivos para la iniciativa.

Un cambio de postura de Donald Trump

Como primera dama, Trump se enorgullecía de no alinear siempre sus mensajes en el Ala Este con los del Ala Oeste, lo que a veces podía situar públicamente sus opiniones en franca oposición a las del presidente. Su antigua portavoz Stephanie Grisham dijo en varias ocasiones a CNN que la ex primera dama hacía lo que decidía cuando lo decidía y actuaba “independientemente” de su marido.

La incursión de Trump en el mundo de los NFT parece otro ejemplo de su falta de interés por los comentarios públicos del expresidente, que va en contra de sus recientes opiniones sobre las criptomonedas, a las que atacó públicamente durante dos entrevistas distintas con Fox Business.

Las criptomonedas, dijo Donald Trump en junio, son una “estafa contra el dólar”, y cuestionó la veracidad de la tendencia al alza.

“La moneda de este mundo debería ser el dólar”, dijo Trump, y añadió: “Creo que deberían regularlas muy, muy fuertemente”.

En agosto redobló su aversión, diciendo que las criptomonedas son “un desastre potencial esperando a ocurrir”, y que “no ha sido un gran fan”.

2021, el año de las criptomonedas: ¿cómo están respondiendo los distintos países a la tendencia y qué se espera para 2022?

Sin embargo, el nuevo sitio web de su esposa, desde el que la gente puede hacer clic para comprar cibernéticamente sus ojos en acuarela, incluye una página entera dedicada a explicar el complejo mundo de las NFT, el blockchain y las criptomonedas. Incluso incluye un enlace a una plataforma de “cartera digital” sugerida desde la que los clientes pueden utilizar la criptomoneda Solana para comprar el NFT de lanzamiento limitado de Trump.

Un día después de que se revelara “Melania’s Vision”, Donald Trump pareció tener una nueva claridad sobre las criptomonedas.

“Felicitaciones a mi esposa, Melania”, dijo a través de un comunicado difundido al público desde su oficina. “El lanzamiento del nuevo negocio de NFT de Melania personifica el espíritu estadounidense de ingenio, creatividad y emprendimiento. Aprovechando la tecnología blockchain, MelaniaTrump.com proporcionará a los seguidores de Melania, a los conocedores de las artes y al público en general la posibilidad de coleccionar piezas raras y de edición limitada a la vez que se beneficia a los niños de las comunidades de acogida”.

CNN preguntó a la portavoz de Trump si la declaración significaba que Trump ha cambiado de opinión sobre la visión de las criptomonedas como una “estafa” ahora que su esposa está involucrada con los NFT, pero no recibió respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.