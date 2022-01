Kate a los 40: cómo evolucionó el estilo de la duquesa de Cambridge de un brillo juvenil a una elegancia atemporal

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Desde que se unió a la familia real en 2011, Catalina, duquesa de Cambridge, conocida por muchos como Kate, rara vez ha vacilado en su obligación no escrita de parecer arreglada e inmaculadamente vestida ante el público. Y aunque la duquesa es famosa por sus tweed de muy buen gusto y sus blazers a medida, se ganó sus verdaderas credenciales en moda gracias a su buen ojo para la ocasión.

Tomemos, por ejemplo, el vestido dorado de Jenny Packham que usó para el estreno de 2021 de “No Time to Die” que encendió Internet, o su vestido de novia, un Alexander McQueen personalizado con detalles tan precisos que las costureras tenían que reemplazar sus agujas de coser cada tres horas, según British Vogue.

1 de 15 | Kate, duquesa de Cambridge, cumple 40 años el 9 de enero de 2022. A lo largo de los años, su estilo ha evolucionado de un brillo juvenil a una elegancia atemporal. (Paolo Roversi / Kensington Palace / AP) 2 de 15 | En honor al 40 cumpleaños de Kate, el Palacio de Kensington lanzó tres nuevos retratos de la duquesa, tomados por Paolo Roversi. (Paolo Roversi / Kensington Palace / AP) 3 de 15 | Para la sesión con Paolo Roversi, Kate usó aretes de diamantes y perlas pertenecientes a Diana, la princesa de Gales, en homenaje a su difunta suegra. (Paolo Roversi / Kensington) 4 de 15 | La duquesa de Cambridge a menudo recurre a la diseñadora británica Jenny Packham para su ropa de noche. Para una cena en la embajada británica en París en 2017, llegó con un vestido de Jenny Packham lleno de joyas. (Fanny Trang / Embajada británica en París / Pool / Getty Images) 5 de 15 | Incluso en los primeros años, la moda siempre le ha interesado a Kate. Cuando era estudiante, participó en desfiles de moda universitarios y, cuando estaba en Londres, nunca perdió la oportunidad de ponerse a la moda. (Niki Nikolova / FilmMagic / Getty Images) 6 de 15 | A lo largo de los años, la elección de su atuendo se ha vuelto muy influyente. En 2010, el vestido azul marino que usó para anunciar su compromiso con la marca londinense Issa se agotó instantáneamente en el Reino Unido. (Chris Jackson / Getty Images) 7 de 15 | En su boda con el príncipe William, duque de Cambridge, optó por un vestido intrincado diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen. El encaje era tan delicado que las costureras tenían que lavarse las manos cada treinta minutos para mantener las hebras impecables. (Pascal Le Segretain / Getty Images) 8 de 15 | Alexander McQueen se ha convertido en un pilar de su armario. Aquí, en los BAFTA de 2011, lució un vestido lila hecho a medida de la marca. (Kevork Djansezian / Getty Images) 9 de 15 | Jenny Packham es responsable de muchos de los looks de la alfombra roja de la realeza, incluido este conjunto turquesa que lució la duquesa en el evento de gala del Equipo Olímpico Británico en 2012 (Alastair Grant / AFP / Getty Images) 10 de 15 | Otra brillante creación de Jenny Packham para una gala de conservación de animales en 2013. (Peter Nicholls / AFP / Getty Images) 11 de 15 | Y nuevamente en 2016, la duquesa se puso un vestido azul zafiro adornado de Jenny Packham para una gala benéfica celebrada en el Taj Mahal. (Chris Jackson / Getty Images) 12 de 15 | En los BAFTA de 2018, algunos consideraron que la decisión de Kate de usar un vestido verde oliva de Jenny Packham era desdeñosa hacia el código de vestimenta negro no oficial determinado por el grupo contra el acoso sexual Time’s Up. (Jeff Spicer / Getty Images) 13 de 15 | La duquesa a veces puede ser vista en diseños de casas de moda europeas con historia, como este vestido de Gucci en tonos ruborizados que eligió para una cena de gala de 2019 en Londres. (Chris Jackson / WPA Pool / Getty Images) 14 de 15 | En una recepción en el Palacio de Buckingham en 2020, la duquesa llegó con un reluciente vestido de lentejuelas Needle & Thread. (Yui Mok / Pool / AFP / Getty Images) 15 de 15 | Para el servicio real de villancicos de 2021 en la Abadía de Westminster, la duquesa salió con un vestido de abrigo rojo cereza de Catherine Walker, completo con un lazo festivo de gran tamaño. (Samir Hussein / WireImage / Getty Images)

Pero incluso antes de convertirse en duquesa, una joven Kate Middleton mantuvo su guardarropa bien surtido con atuendos llamativos. Para el cumpleaños número 40 de la reina consorte en espera, recordamos algunos de sus mejores atuendos, desde sus embriagadores días universitarios hasta las ocasiones reales más formales.

La duquesa brilló con un vestido dorado para el último estreno de Bond en Londres. Crédito: Chris Jackson / Getty Images

Los años universitarios

Mientras una Kate antes de la realeza estudiaba en la Universidad de St Andrew en Escocia, su vida social parecía similar a la de muchas personas de su edad. Acurrucada en la parte trasera de los taxis, pudo haber usado dobladillos más cortos que ahora, pero el amor de Kate por vestirse fue evidente desde el principio.

Kate Middleton usa lentejuelas en una fiesta benéfica en Londres en 2008. Crédito: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Las fotos de los paparazzi tomadas de Kate como una veinteañera de ojos brillantes sugieren una inclinación por el brillo: los minivestidos negros relucientes y las blusas con cuello halter de lentejuelas verde esmeralda eran los looks favoritos. Incluso antes de convertirse en una de las mujeres más fotografiadas del mundo, su sensibilidad en la manera de vestir se inclinó por ser atrevida; por ejemplo, si sus amigas usaban conjuntos completamente negros para una noche en la ciudad, Kate se ponía un vestido de seda con estampado barroco.

Compromisos reales

Hoy, una década después de casarse con un miembro de la familia real, la duquesa todavía busca lentejuelas. En la Cumbre de Inversiones Reino Unido-África en el Palacio de Buckingham en enero de 2020, lució un vestido rojo brillante de lentejuelas y encaje de Needle & Thread, y el año pasado llegó al Royal Albert Hall de Londres con un deslumbrante vestido color malaquita.

Pero no todos los compromisos reales requieren el mismo nivel de dinamismo: en muchas ocasiones oficiales, la duquesa ha optado por una elegancia discreta. El primer día de la cumbre COP26 del año pasado en Glasgow, Escocia, salió con un vestido de abrigo conservador de Eponine que terminaba justo por encima de sus tobillos. Con hombros estructurados y detalles de botones de un solo pecho en la cintura, fue una clase magistral de minimalismo elegante que impresionó sin distraerse de los temas importantes en cuestión.

La duquesa usó un vestido de abrigo simple y estructurado para la cumbre climática. Crédito: Daniel Leal / AFP / Pool / Getty Images

Momentos de alfombra roja

Cuando la ocasión requiere opulencia, la duquesa se apoya en diseñadores de confianza como Jenny Packham y Alexander McQueen. En 2011, pocos meses después de su boda en la Abadía de Westminster, Kate se estableció como una aficionada a la ropa de noche cuando usó un vestido clásico de McQueen de terciopelo negro sin tirantes en un baile militar.

Su clásico McQueen de terciopelo con detalles de encaje cimentó a Middleton como alguien para ver en el espacio de la moda. Crédito: Arthur Edwards / AFP / Getty Images

Desde entonces, cada evento ha sido una oportunidad para debutar con una nueva silueta, desde cinturas imperiales y detalles fuera de los hombros hasta la etérea bata azul claro de Jenny Packham que usó en el estreno de “Spectre” en 2015. Su lujosa apariencia también se usa a menudo para comunicar valores más amplios, particularmente cuando se trata de la crisis climática. En 2020, la duquesa fue una de las pocas asistentes a los BAFTA que prestó atención al código de vestimenta reciclado de la ceremonia de premiación y seleccionó un vestido de Alexander McQueen adornado en blanco y dorado que había usado por primera vez durante una cena de estado en 2012.

