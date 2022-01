Los seguros de salud deberán cubrir el costo de las pruebas caseras de covid-19 de venta libre a partir del sábado

Ángela Reyes

(CNN) — Las seguros de salud deberán cubrir las pruebas caseras contra el covid-19 de venta libre a partir del sábado, anunció el lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

“A partir del 15 de enero de 2022, las personas con cobertura de seguro médico privado o cubiertas por un plan de salud grupal que compren una prueba diagnóstica de covid-19 de venta libre autorizada o aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) podrán tener los costos de esas puebas cubiertos por su plan o seguro”, dijo el HHS en un comunicado de prensa.

No se requerirá una orden o receta del médico ni una visita al consultorio, y las pruebas no estarán sujetas a copagos o deducibles. Las aseguradoras estarán obligadas a pagar ocho pruebas por persona cubierta al mes, ya sea asumiendo el costo por adelantado o reembolsando a la persona asegurada. No hay límite en el número de pruebas que se cubrirán si un médico u otro profesional las ordena o realiza tras una visita a la consulta.

“Todo esto forma parte de nuestra estrategia global para ampliar el acceso a pruebas fáciles de realizar en casa y sin costo alguno”, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra, en el comunicado.

