La masa de aire más fría en casi 3 años se posará hoy sobre Nueva York y Boston

(CNN) — Justo después de la medianoche de este martes hacía más calor del que hará durante todo el día en el noreste. Desde entonces, la temperatura ha ido bajando, y se mantendrá peligrosamente fría durante todo el día en la región, dejando a las principales ciudades como Nueva York y Boston con la masa de aire diurna más gélida en casi tres años.

Cuando el sol salió este martes por la mañana sobre Nueva York, ya había descendido hasta -12 °C desde un punto de partida de -5 °C. Y aunque el sol intente calentar la ciudad más poblada del país, la temperatura tendrá dificultades para alcanzar los -6 °C.

“Las máximas de esta tarde lucharán por salir de -12°C y -6 °C en la mayoría de los lugares, con temperaturas de un solo dígito en el norte de Nueva Inglaterra”, dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

En Boston, la temperatura bajó a un solo dígito el martes por la mañana y apenas volverá a los -12 °C por la tarde.

“Peligroso frío a través del sur de Nueva Inglaterra hoy mientras el aire ártico invade”, dijo este martes la oficina de Boston del Servicio Meteorológico Nacional.

Lo peor es que se siente aún más frío de lo que marca el termómetro.

Por qué se siente que hace más frío

La sensación térmica en Boston era de -23 °C justo antes de las 9 a.m. ET del martes.

Tanto Nueva York como Boston están coqueteando el martes por la mañana con temperaturas que se “sienten” cercanas a cero o inferiores.

La “sensación” se refiere a cómo la temperatura y el viento trabajan juntos para hacer que se sienta más frío de lo que sería sin viento; a esto también se le conoce como sensación térmica.

A medida que el viento aumenta, extrae el calor del cuerpo, haciendo que baje la temperatura de la piel y, finalmente, la temperatura interna del cuerpo. Por lo tanto, el viento hace que se “sienta” mucho más frío.

Los vientos fuertes continuarán haciendo sentir más frío durante el día del martes antes de aliviarse durante la noche.

“Los vientos fuertes añadirán un toque adicional a la ola de frío, con una sensación térmica generalizada por debajo de cero en toda la región y hasta 40 bajo cero en el norte de Maine”, dijo el centro de predicción.

La piel expuesta corre el riesgo de sufrir congelamiento en tan solo 10 minutos cuando las temperaturas de la sensación térmica son tan bajas, dijo la oficina del Servicio Meteorológico en Gray, Maine.

Más de 6 millones de personas estaban bajo alerta de sensación térmica el martes por la mañana desde Nueva York hasta Maine, donde la temperatura “se siente como si” fuera peligrosa para la vida.

Aunque puede tardar más tiempo en desarrollarse la congelación en los estados más al sur que serán ligeramente más cálidos, es muy importante seguir tomando precauciones para mantenerse a salvo.

“Aventurarse en este clima frío requiere un plan para mantenerse seguro para usted y sus mascotas”, dijo el meteorólogo de CNN Chad Myers. “Caminatas más cortas, muchas capas y un kit de clima frío para su auto son siempre cosas a considerar. Incluso en el interior, es el momento de prevenir las tuberías congeladas”.

Qué llevar en el auto durante el mal tiempo invernal.

¿Te preguntas de dónde viene este frío? He aquí una pista: es frío y helado y se sitúa por encima del Círculo Polar Ártico.

De hecho, la masa de aire en Boston fue rastreada hasta Utqiaġvik (antes Barrow), Alaska, por los meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico de Boston.

[Arctic blast] Alright folks, we all know by now it is going to get VERY #cold tomorrow with a forecast high of 11°F in Boston. So when we ran the backward trajectory model, we can trace the air all the way to Utqiaġvik (formerly Barrow), Alaska! @NWSFairbanks #MAwx #RIwx #CTwx pic.twitter.com/vHwY46bBdK — NWS Boston (@NWSBoston) January 10, 2022

“Afortunadamente, este golpe de aire frío no se quedará mucho tiempo, ya que las temperaturas más estables entre -1°C y 4 °C llegan este miércoles por la tarde”, dijo el centro de predicción.

Pero incluso ese alivio podría ser breve.

“Aunque habrá unos breves días más cálidos”, dijo Myers, “el patrón general predice que la corriente en chorro y los frentes fríos asociados arrastrándose desde el Ártico durarán al menos las próximas dos semanas”.

Esto mantendrá la mayoría de las temperaturas del este de EE.UU. muy por debajo de la media y el oeste de EE.UU. muy por encima durante el resto de este mes.

“La duración de la ráfaga ártica es tan importante como el propio aire frío”, explicó Myers. “Este tipo de ola de frío prolongada pone a prueba todo, desde los servicios municipales hasta las tuberías de agua”.

— Monica Garrett, meteoróloga de CNN, contribuyó con este reportaje.

