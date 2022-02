Marc Overmars deja el Ajax tras enviar mensajes inapropiados a sus compañeras

olivertapia

(CNN) — Marc Overmars dejará su puesto como director de asuntos de fútbol del Ajax después de enviar mensajes inapropiados a sus colegas femeninas, anunció el domingo el club de fútbol de Países Bajos.

El exinternacional holandés de 48 años, que jugó para Ajax, Arsenal y Barcelona, entre otros, durante su carrera como futbolista, ocupaba el cargo desde 2012.

Overmars le había dicho al Consejo de Supervisión y CEO del club, Edwin Van Der Sar de su deseo de renunciar luego de las discusiones en los últimos días, y su salida se confirmó con “efecto inmediato”, según un comunicado emitido por Ajax.

“Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo sustentan su decisión de dejar el club”, agrega el comunicado.

Overmars pasó cinco años como jugador en el Ajax entre 1992 y 1997 antes de mudarse al club Arsenal de la Premier League inglesa.

El holandés jugó durante tres años en el norte de Londres antes de ser transferido a Barcelona en 2000 para convertirse en el futbolista holandés más caro de todos los tiempos.

Con 86 apariciones con la selección holandesa, es el decimotercer jugador con más partidos internacionales en la historia de Países Bajos.

En una declaración al sitio web de Ajax, Overmars dijo que estaba “avergonzado” de su “comportamiento inaceptable”.

“La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento. Y cómo esto ha llegado a los demás”, dijo Overmars.

“Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días.

“De repente sentí una presión enorme. Me disculpo. Ciertamente para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora veo eso también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax.

“Esto también tiene un gran impacto en mi situación privada. Por eso les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz”.

‘Es devastador para las mujeres que tuvieron que lidiar con este comportamiento’

En diciembre, el contrato de Overmars, que iba hasta noviembre de 2024, fue extendido por la Junta de Supervisión del Ajax hasta junio de 2026.

El exfutbolista de 48 años había jugado un papel clave en la compra y venta de jugadores para el Ajax. El club holandés se ha ganado la reputación de desarrollar jugadores jóvenes y luego venderlos a muchos de los principales clubes de Europa para obtener grandes ganancias.

El presidente de la Junta de Supervisión, Lee Meijaard, dijo que el club había actuado “inmediatamente”, consultando a Van Der Sar y a “un experto externo”.

“Esta es una situación dramática para todos los que están involucrados de alguna manera”, dijo Meijaard. “Es devastador para las mujeres que han tenido que lidiar con este comportamiento.

“Marc es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax. Mejoramos y extendimos su contrato por una razón. Pero, desafortunadamente, realmente se ha pasado de la raya, por lo que continuar como director no era una opción, como él mismo reconoció.

“Es extremadamente doloroso para todos. Quiero expresar el deseo de que todos los involucrados tengan la paz y la privacidad para procesar esto”.

Van Der Sar, excompañero de equipo de Overmars tanto en Ajax como en la selección de Países Bajos, dijo que estaba de acuerdo con los comentarios de Meijaard y afirmó que la situación era “espantosa para todos”.

“En mi función, también me siento responsable de ayudar a los colegas”, dijo Van Der Sar. “Un clima seguro en el deporte y el trabajo es muy importante. Prestaremos aún más atención a esto en un futuro próximo.

“Marc y yo jugamos juntos desde principios de la década de 1990… y hemos sido colegas en la dirección del Ajax desde hace casi 10 años. Eso ahora ha llegado a un final muy abrupto.

“Estamos trabajando en algo maravilloso aquí en Ajax, por lo que esta noticia también será un golpe para todos los que se preocupan por Ajax”.

El club holandés encabeza la Eredivisie (Ajax tiene cinco puntos de ventaja sobre PSV Eindhoven después de 21 partidos) y debe jugar contra el Benfica en los octavos de final de la Liga de Campeones el 23 de febrero en Lisboa y luego en Ámsterdam el 15 de marzo.

Carrera como jugador

Overmars comenzó su carrera en clubes con el equipo holandés Go Ahead Eagles en 1990 y se mudó al Willem II antes de fichar por el Ajax en 1992.

Ganó tres títulos de la Eredivisie y un título de la Liga de Campeones en Amsterdam antes de mudarse al Arsenal en 1997, donde sumó un doblete de Premier League y FA Cup en su primera temporada.

Se convirtió en el futbolista holandés más caro de todos los tiempos y en el jugador más caro de la historia del Barcelona cuando fichó procedente de los Gunners en julio de 2000 por unos 36 millones de euros (41,17 millones de dólares).

En 2004, Overmars, de 31 años, anunció su retiro, citando una lesión recurrente en la rodilla, pero regresó al fútbol en 2008 para jugar una temporada en el club donde comenzó su carrera, Go Ahead Eagles.

