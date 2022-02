Protestas en Canadá: camioneros rechazan medidas contra el covid-19 y bloquean el puente internacional que conecta con EE.UU.

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Manifestantes canadienses bloquearon el acceso al cruce internacional más transitado de América del Norte en otra protesta contra las reglas contra el covid-19 en Canadá.

Las manifestaciones empezaron a finales de enero cuando los camioneros objetaron un mandato de vacunación que exige que los conductores de camiones ingresen a Canadá completamente vacunados o se enfrenten a pruebas para detectar covid-19 y cuarentenas.

Estas son las claves de las protestas de camioneros en Canadá.

Manifestantes obstaculizaron el paso en el Puente Ambassador que une Canadá y EE.UU. Los manifestantes protestan contra un mandato de vacunas, pruebas y hasta cuarentena para camioneros Se han registrado desórdenes del orden público y hasta crímenes de odio en las protestas Más de 40.000 viajeros, turistas y camioneros cruzan el Puente Ambassador cada día. Un poco más del 80% de los canadienses en total están vacunados, según la Agencia de Salud Pública de Canadá.

Camioneros cierran el puente más transitado de Canadá

Después de dejar camiones y vehículos al ralentí en las carreteras de las principales ciudades de Canadá durante el fin de semana, los participantes del “Convoy de la Libertad” obstaculizaron los viajes este lunes en el Puente Ambassador, que une Windsor, Ontario, y Detroit en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

El primer ministro Justin Trudeau, que salió este lunes de un aislamiento de una semana después de dar positivo por el coronavirus, se hizo eco de los residentes y funcionarios frustrados por las manifestaciones, que comenzaron el 29 de enero como una objeción a un mandato de vacunación que exige que los camioneros que ingresen a Canadá estén completamente vacunados o se enfrenten a pruebas y requisitos de cuarentena.

Desde entonces, más manifestantes se han unido para protestar contra los mandatos de mascarillas, los cierres, las restricciones a las reuniones y otros esfuerzos para detener la propagación de covid-19. Algunos han prometido no irse hasta que se rescindan ciertas medidas de covid-19, le dijeron a CNN.

“Las personas están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Tiene que parar”, dijo Trudeau este lunes durante un debate parlamentario de emergencia en Ottawa.

Protestas en Canadá por restricciones contra el covid-19 llegan a su segunda semana, mientras investigan supuestos casos de odio

La orden de vacunas genera protestas violentas en Ottawa

Ottawa, la ciudad capital de Canadá, ha sufrido una agitación generalizada, que incluye bocinas a todo volumen en las calles del centro y negocios obligados a cerrar temporalmente. Hay más de 60 investigaciones criminales en curso allí, ya que se informaron denuncias de crímenes de odio, lanzamiento de piedras y daños a la propiedad, dijo la policía el domingo. Se emitieron al menos 450 citaciones durante el fin de semana, dijeron.

“Hemos estado al 100% en esto durante los últimos 10 días seguidos, y no descansaremos hasta que esté terminado, pero necesitamos más ayuda”, dijo el jefe de policía Peter Sloly el lunes, apelando a todos los niveles de gobierno y señalando su departamento pidió a la alcaldía un “aumento significativo” de recursos.

Muchos en Ottawa están en su “punto de ruptura”, dijo Sloly.

“Esto es aplastante para esos residentes y sus negocios. Tiene que parar, y estamos haciendo todo lo posible para detenerlo”, dijo. “Necesitamos más ayuda”.

A pesar de las protestas, casi el 90% de los camioneros de Canadá están completamente vacunados y son elegibles para cruzar la frontera, dijo el gobierno canadiense. Los manifestantes representan una “pequeña minoría marginal”, dijo Trudeau, y su gobierno no espera que el mandato de la vacuna afecte significativamente las cadenas de suministro.

Un poco más del 80% de los canadienses en total están vacunados, según la Agencia de Salud Pública de Canadá.

Protestas de camioneros en Canadá el 5 de febrero de 2022. (Cole Burston/Getty Images)

El tráfico del puente internacional fue cortado temporalmente

La policía trabajó este lunes para restablecer el flujo ordenado del tráfico debido a las interrupciones en la salida del puente Ambassador hacia Huron Church Road, dijo la policía de Windsor.

“Eviten el área o encuentre una ruta alternativa, si es posible”, dijo la policía, llamando al flujo de tráfico “temporalmente interrumpido”.

“Nuestros agentes continúan trabajando arduamente para mantener el flujo de tráfico en Huron Church Rd., así como para garantizar el orden y la seguridad pública… Alentamos a todos a ser pacientes y respetuosos”, dijo la policía de Windsor en Twitter.

La policía de Windsor publicó una foto en línea ese mismo día que mostraba una larga fila de camiones que parecían estar parados. También advirtieron sobre retrasos en los viajes y un alto potencial de congestión del tráfico, y pidieron a “los involucrados que no pongan en peligro a los miembros del público”.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, da positivo por covid-19

Huron Church Rd. closed off bet. College & Tecumseh Rd W. for all traffic. Avoid the area. We urge those involved not to endanger members of the public, jeopardize public peace or participate in illegal events. Those found committing crimes will be investigated & charged. dg12833 pic.twitter.com/DZDwY69gDs — Windsor Police (@WindsorPolice) February 8, 2022

El acceso al puente se cerró el acceso desde el lado estadounidense de la frontera, dijo el lunes por la noche el Departamento de Transporte de Michigan.

“El tráfico de la autopista que intenta cruzar el puente está atascado en varias carreteras y por kilómetros”, dijo a CNN la portavoz de la agencia, Diane Cross.

Más de 40.000 viajeros, turistas y camioneros cruzan el Puente Ambassador cada día, según su sitio web.

Ottawa declara estado de Emergencia tras inicio de protestas

El alcalde de Ottawa, Jim Watson, declaró el estado de emergencia en respuesta a las protestas, y la mayoría de los negocios del centro cerraron o redujeron sus horarios debido a los disturbios.

“Ningún agente tiene días libres, todos han estado trabajando”, dijo Sloly este lunes. “Estamos estirados al límite, pero estamos 100% comprometidos a usar todo lo que tenemos para terminar con esta manifestación. No podemos hacerlo solos”.

“Es por eso que he estado abogando para que los tres niveles de gobierno traigan lo que puedan traer para influir en la resolución permanente, sostenible, legal y segura de esta manifestación”.

Con los manifestantes estacionados en camiones justo afuera del edificio, Trudeau reconoció este lunes que tenían derecho a expresar sus preocupaciones, pero dijo que los residentes no merecen ser acosados en sus propios vecindarios

“Esta pandemia ha sido horrible para todos los canadienses, pero los canadienses saben que la forma de superarla es seguir escuchando a la ciencia, seguir apoyándose unos en otros, seguir estando ahí el uno para el otro”, dijo Trudeau después de subrayar que los canadienses están cansados de las restricciones de salud por covid-19.

La líder de la oposición conservadora, Candice Bergen, acusó al primer ministro de dividir a los canadienses y preguntó si Trudeau lamentaba llamar a los manifestantes por nombres “nombres”, con respecto a sus comentarios anteriores de “pequeña minoría marginal”.

“¿Se arrepiente de insultar a las personas que no se vacunaron? ¿Se arrepiente de llamar a las personas misóginas y racistas y simplemente escalar y pincharlas con palos?”, preguntó Bergen en el parlamento.

Trudeau respondió diciendo que la mayoría de los canadienses confían unos en otros para hacer lo correcto cuando se trata de seguir la ciencia.

“Esta es la historia de un país que superó esta pandemia estando unido, y unas pocas personas gritando y agitando esvásticas no define quiénes somos los canadienses”, dijo.

Paradise Afshar, Raja Razek, Joe Sutton, Keith Allen, Laura James y Melissa Alonso de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.