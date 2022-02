Conoce la foto que escogió el público en el premio Fotógrafo de Vida Silvestre 2021

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una imagen de un lago congelado y el reflejo de las ramas de un sauce sobre la superficie helada del agua se llevó el máximo galardón del Premio del Público al Fotógrafo de Vida Silvestre de 2021.

La imagen del fotógrafo italiano Cristiano Vendramin, que originalmente formaba parte de una lista de 25 imágenes, fue votada por más de 31.800 entusiastas de la vida silvestre y la naturaleza, según un comunicado de prensa publicado este martes por los organizadores del Museo de Historia Natural de Londres.

Su imagen y la de los cuatro finalistas “altamente elogiados” formarán parte de la exposición “Wildlife Photographer of the Year” que se exhibe actualmente en Londres en el Museo de Historia Natural.

Las imágenes que llegaron a la fase final eran de temática variada.

1 de 25 | Conoce las 25 fotografías preseleccionadas en la galería. La fotógrafa canadiense Jo-Anne McArthur tomó esta foto de un canguro gris oriental y su cría en medio de una plantación de eucaliptos quemada cerca de Mallacoota, al sur de Australia. (Crédito: Jo-Anne McArthur/ Fotógrafo de Vida Silvestre del Año) → 2 de 25 | Dos faisanes dorados macho parecen bailar en esta foto del fotógrafo chino Qiang Guo, tomada en la provincia de Shanxi, China. Crédito: Qiang Guo/ Wildlife Photographer of the Year 3 de 25 | El fotógrafo sudafricano Wim van den Heever tomó esta foto de una hembra de oso hormiguero que lleva a una cría en su espalda en los humedales del Pantanal, Brasil. Crédito: Wim van den Heever/ Wildlife Photographer of the Year. 4 de 25 | El aliento de este zorro ártico se congelaba rápidamente en el aire cada vez que llamaba a otro zorro cercano en Spitsbergen, Svalbard, en esta imagen del fotógrafo italiano Marco Gaiotti. Crédito: Marco Gaiotti/ Wildlife Photographer of the Year 5 de 25 | Un tapir de Baird llamada Dantita parece asomarse entre la vegetación en el Parque Nacional Braulio Carrillo, Costa Rica, en esta imagen del fotógrafo neerlandés Michiel Van Noppen. Crédito: Michiel van Noppen/ Wildlife Photographer of the Year 6 de 25 | El fotógrafo chino Minghui Yuan tomó esta imagen de hormigas arbóreas verdes trabajando juntas para contener a un saltamontes verde en el Jardín Botánico Tropical de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan, China. Crédito: Minghui Yuan/Wildlife Photographer of the Year 7 de 25 | Una manada de elefantes se pone en círculo para proteger a sus crías en la Reserva de Elefantes de Addo, Sudáfrica, en esta imagen del fotógrafo irlandés-sudafricano Peter Delaney. Crédito: Peter Delaney/Wildlife Photographer of the Year 8 de 25 | Una hembra de orangután lucha por mantener a su cría en su nido en Sumatra, Indonesia, en esta imagen del fotógrafo francés Maxime Aliaga. Crédito: Maxime Aliaga/Wildlife Photographer of the Year 9 de 25 | El fotógrafo ecuatoriano Lucas Bustamante capturó esta imagen de unas cebras aglomeradas en un abrevadero del Parque Nacional de Etosha, Namibia. Crédito: Lucas Bustamante/Wildlife Photographer of the Year 10 de 25 | Un cuidador atiende a las crías de orangután afectadas por la desaparición de los bosques tropicales en Borneo en esta imagen del fotógrafo español Joan de la Malla. Crédito: Joan de la Malla/Wildlife Photographer of the Year 11 de 25 | La fotógrafa estadounidense Ly Dang captó a estas crías de somormujo de Clark montadas en la espalda de sus padres en San Diego, California. Crédito: Ly Dang/Wildlife Photographer of the Year 12 de 25 | La cápsula de huevos de una hembra de araña tejedora de corazón espinoso parece una luna llena en esta imagen del fotógrafo español Javier Aznar González de Rueda, tomada en la selva amazónica de Ecuador. Crédito: Javier Aznar González de Rueda/Wildlife Photographer of the Year 13 de 25 | El fotógrafo indio Dhritiman Mukherjee tomó esta foto del normalmente esquivo Satyr tragopans, una rara especie de faisán asiático, en una aldea cerca de Punakha, Bután. Crédito: Dhritiman Mukherjee / Wildlife Photographer of the Year 14 de 25 | El fotógrafo español Jaime Rojo tomó esta imagen de un biólogo calmando a un delfín del río Amazonas en Colombia. Crédito: Jaime Rojo/Wildlife Photographer of the Year 15 de 25 | El fotógrafo británico Andy Skillen captó el momento en que una hembra de oso pardo utiliza un tronco para cruzar un arroyo en Yukón, Canadá. Crédito: Andy Skillen/Wildlife Photographer of the Year 16 de 25 | Dos leones macho comparten un tierno momento durante un chaparrón en el Maasai Mara, Kenia, en esta imagen de la fotógrafa estadounidense Ashleigh McCord. Crédito: Ashleigh McCord/Wildlife Photographer of the Year 17 de 25 | Un mirlo construye su nido en una caseta de jardín en esta foto del fotógrafo alemán Jan Leßmann, tomada en su ciudad natal de Greifswald, en el noreste del país. Crédito: Jan Leßmann/Wildlife Photographer of the Year 18 de 25 | El alto nivel de las aguas del lago de Santa Croce, en la provincia de Belluno, Italia, permitió al fotógrafo italiano Cristiano Vendramin tomar esta imagen de plantas de sauce en la gélida quietud. Crédito: Cristiano Vendramin/Wildlife Photographer of the Year 19 de 25 | Un cachorro de lince ibérico se lame los labios mientras mira fijamente a la cámara del fotógrafo español Antonio Liebana Navarro en Peñalajo, Castilla La Mancha, España. Crédito: Antonio Liebana Navarro/Wildlife Photographer of the Year 20 de 25 | El fotógrafo neerlandés Jeroen Hoekendijk capturó esta imagen de un águila calva juvenil vigilando a un cachorro de oso negro dormido en Alaska, Estados Unidos. Crédito: Jeroen Hoekendijk/Wildlife Photographer of the Year 21 de 25 | El fotógrafo taiwanés Yung Sen Wu pasó cuatro días nadando con barracudas en Palau, en el Pacífico occidental, para tomar esta imagen a “ojo de pez”. Crédito: Yung sen Wu/Wildlife Photographer of the Year 22 de 25 | El fotógrafo austriaco Karl Samitsch tomó esta imagen de una ardilla roja saltarina en los Cairngorms, Escocia. Crédito: Karl Samitsch/Wildlife Photographer of the Year 23 de 25 | Un jaguar cubierto de ceniza por los incendios en los humedales del Pantanal de Brasil, capturado por la fotógrafa brasileña Ernane Junior. Crédito: Ernane Junior/Wildlife Photographer of the Year 24 de 25 | El fotógrafo chino Zhang Qiang tomó esta foto de dos hembras de mono de nariz chata de Sichuan acurrucándose con una de las crías del grupo familiar para calentarse y protegerse en las montañas Qinling de China. Crédito: Zhang Qiang/Wildlife Photographer of the Year 25 de 25 | Una suricata parece posar para el fotógrafo sudafricano-alemán Thomas Peschak en esta imagen, tomada en la Reserva Tswalu Kalahari de Sudáfrica. Crédito: Thomas Peschak/ Wildlife Photographer of the Year

end div.modal

Había una foto de dos leones resguardándose de la lluvia y otra de un inusual encuentro entre un águila y un oso. Una foto de un canguro y su cría que lograron sobrevivir a los devastadores incendios forestales de Australia fue muy elogiada, al igual que una imagen de un baile entre dos faisanes dorados macho.

Pero el ganador indudablemente fue Vendramin, que tomó su foto en 2019 cuando visitaba el lago de Santa Croce, en el norte de Italia. Se fijó en el nivel inusualmente alto del agua y en el hecho de que las ramas de sauce estaban parcialmente sumergidas, lo que creaba un juego de luces y reflejos en la superficie del lago. Según el comunicado de prensa, Vendramin se acordó de un amigo que había perdido y que amaba el lago.

“Espero que mi fotografía anime a la gente a comprender que la belleza de la naturaleza puede encontrarse en todas partes a nuestro alrededor, y que podemos sorprendernos gratamente con los muchos paisajes que tenemos tan cerca de casa”, dijo Vendramin en el comunicado de prensa.

“Creo que tener una relación diaria con la naturaleza es cada vez más necesario para tener una vida serena y saludable. Por ello, la fotografía de la naturaleza es importante para recordarnos este vínculo”.

Douglas Gurr, director del museo, dijo que la “conmovedora imagen de Vendramin simboliza el impacto positivo que la naturaleza puede tener en nuestro bienestar y nuestras vidas”.

Gurr añadió en el comunicado de prensa: “Espero que quienes contemplen este paisaje congelado en el tiempo recuerden la importancia de conectar con el mundo natural y las medidas que todos debemos tomar para protegerlo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.