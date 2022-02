¿Cuándo se celebrarán los premios Oscar 2022? Fecha, hora y cómo ver la ceremonia

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Nos vamos acercando rápidamente a los Oscar, la noche más importante de Hollywood. Este martes se dio a conocer la lista de nominaciones a la edición 94 de los premios.

La cinta “The Power of the Dog” lidera las nominaciones: tiene 12. También hay presencia hispana entre los distinguidos. Javier Bardem y Penélope Cruz fueron nominados en las categorías de mejor actor y actriz por sus papeles en “Being the Ricardos” y “Madres Paralelas”.

“Nightmare Alley” de Guillermo del Toro está nominada a la categoría más importante de la noche, mejor película. Y “Encanto” hizo precisamente eso, envolvió con su encanto a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y logró tres nominaciones: mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original.

Si eres uno de los amantes del cine y te encanta ver la ceremonia de premios, te preguntarás… ¿cuándo se llevarán a cabo? Pues, todavía tendremos que esperar poco más de un mes para conocer a los ganadores.

¿Cuándo son los premios Oscar?

Tal como ocurrió el año pasado, los premios Oscar realizarán la ceremonia un poco más tarde de lo habitual.

Antes de la pandemia, los premios se entregaban en febrero. En 2021, la fecha se retrasó hasta abril y supuso la primera vez en la historia que la Academia cambiaba la fecha de los premios.

Para 2022, se replicó la situación y la Academia tuvo que retrasar la ceremonia, que se llevaría inicialmente acabo a finales de febrero.

La entrega se realizará finalmente el domingo 27 de marzo en el tradicional Dolby Theatre en Hollywood.

La ceremonia iniciará a las 8:00 p.m. hora de Miami y se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena ABC. Según la Academia, dicha transmisión será retransmitida a más de 200 países y/o territorios a nivel mundial.

Para Latinoamérica, los Oscar generalmente son transmitidos por TNT Latinoamérica, parte de WarnerMedia, nuestra casa matriz.

¿Habrá un presentador?

Según reportó ABC en enero, cadena en donde se transmiten los premios, sí habrá un presentador. Sin embargo, no se conoce aún el nombre.

La última vez que los Oscar tuvieron un maestro de ceremonia fue en 2018. El encargado de hacer fluir el evento fue el presentador Jimmy Kimmel.

Kevin Hart dijo que no presentaría la ceremonia de 2019 luego de una polémica sobre una serie de tuits homofóbicos que el actor habría publicado años antes.

Los presentadores de los Oscar en la última década son:

2017 y 2018: Jimmy Kimmel 2016: Chris Rock 2015: Neil Patrick Harris 2014: Ellen DeGeneres 2013: Seth McFarlane 2012: Billy Crystal

¿Quien ganará? Lo sabremos el 27 de marzo de 2022. Mientras tanto, te invitamos a poner a prueba tus conocimientos sobre la noche más importante de Hollywood en este test que preparamos para ti.

