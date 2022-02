La Casa Blanca aprueba plan para que tropas apoyen evacuación en Ucrania si Rusia invade

Alexandra Ferguson

(CNN) — La Casa Blanca aprobó un plan del Pentágono para que los casi 2.000 soldados de EE.UU. en Polonia ayuden a los estadounidenses que puedan tratar de evacuar Ucrania si Rusia invade, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Las fuerzas estadounidenses actualmente no están autorizadas a ingresar a Ucrania si estalla una guerra, y no hay planes para que ejecuten una operación de evacuación de no combatientes similar a la que se realizó en Afganistán el verano pasado, enfatizaron los funcionarios.

Últimas noticias de la crisis Ucrania-Rusia: Moscú sigue sumando fuerzas en frontera con Ucrania, dice funcionario de EE.UU.

En su lugar, el plan tal como está ahora consiste en que los soldados, que son de la División 82 Aerotransportada, comenzarán a establecer áreas de procesamiento y refugios temporales dentro de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, donde los estadounidenses que huyen de Ucrania podrían ir en busca de ayuda durante el tránsito. Las instalaciones aún no se han implementado, dijo un funcionario de defensa, pero comenzarán a hacerlo a medida que lleguen más tropas estadounidenses a Polonia.

El diario The Wall Street Journal informó por primera vez que la Casa Blanca había aprobado el plan del Pentágono.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas a principios de este mes que los soldados de la División 82 Aerotransportada fueron enviados a Polonia principalmente porque “son capaces de realizar múltiples misiones”.

“Pueden hacer muchas cosas”, dijo Kirby, cuando se le preguntó si ayudarían ante una posible evacuación. “Es una fuerza muy versátil. Y creo que su versatilidad, su capacidad para moverse rápidamente y realizar una variedad de misiones en una variedad de contingencias ––lo cual está comprobado–– son las razones por la cual el secretario les ha ordenado que vayan”.

Cuando se le preguntó acerca de la planificación, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que “estas son fuerzas de múltiples misiones, entrenadas y equipadas para una variedad de misiones para disuadir la agresión y brindar tranquilidad a los aliados de la OTAN.

Estamos evaluando constantemente la evolución de la situación de seguridad y planificando para una variedad de contingencias como siempre lo hacemos. Pero, para ser claros, no estamos planeando una evacuación masiva de ciudadanos estadounidenses de Ucrania. El presidente Biden ha dejado claro que creemos que los estadounidenses en Ucrania harían bien en abandonar” ese país.

El funcionario de la Casa Blanca también se refirió a los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a finales del mes pasado, cuando se le preguntó en qué circunstancias Estados Unidos evacuaría a ciudadanos estadounidenses y diplomáticos de Ucrania, y si podría hacerse sin el ejército estadounidense.

“No hay intención de que haya una salida o una evacuación” utilizando el ejército, dijo Psaki. “Así que estamos transmitiendo a los ciudadanos estadounidenses que deben irse ahora. No hay precedentes, más allá de Afganistán, de que se opere así”.

El Departamento de Estado anunció a finales del mes pasado que reduciría el personal de la Embajada de Estados Unidos en Kyiv, Ucrania, empezando por la salida del personal no esencial y de los familiares. También emitió el aviso de viaje de más alto nivel para Ucrania, diciendo a los estadounidenses que no viajaran al país y que estuvieran atentos a los informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa.

Los funcionarios del Departamento de Estado han instado repetidamente a los estadounidenses a abandonar el país ahora, advirtiendo que la ayuda del gobierno de EE.UU. se vería “gravemente afectada” si se produce una acción militar rusa en el país.

La concentración militar de Rusia continúa. En las últimas 24 horas, Moscú ha añadido aproximadamente 2.000 fuerzas de combate a las zonas fronterizas cercanas a Ucrania, según un funcionario de la administración. La evaluación actual es que se añadirán más en los próximos días, según los informes de inteligencia.

Estados Unidos estima que Rusia tiene más de 100.000 fuerzas cerca de la frontera con Ucrania. Se compone de aproximadamente 100 grupos tácticos de batallones (BTG) con más en camino. Un BTG ruso es una formación que puede incluir entre 800 y 1.000 soldados. Pero los funcionarios estadounidenses llevan mucho tiempo diciendo que no está claro hasta qué punto los rusos están dotando de personal a todas estas unidades.

Actualmente no hay señales de que los militares rusos se retiren, dijo el funcionario.

— Oren Liebermann de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.