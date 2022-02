Los uniformes de las porristas de la NFL han sido objeto de escrutinio desde la década de 1970, pero es posible que los críticos no entiendan el punto

Alejandra Ramos

(CNN) — Este fin de semana, cuando los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati salgan al campo el domingo del Super Bowl, marcará el regreso de las porristas al evento deportivo más grande de Estados Unidos, luego de que se les prohibiera el acceso al campo el año pasado debido a restricciones por la pandemia.

Y aunque hoy en día los comerciales y el espectáculo de medio tiempo a menudo pueden generar más conversaciones en Internet que las que animan desde el campo, lo que representan las porristas —y lo que visten— ha sido durante mucho tiempo un tema de interés público, lo que genera preguntas sobre los estereotipos de género y el trato justo de atletas de porrismo.

Ese ha sido el caso desde que las porristas de los Dallas Cowboys fueron transmitidas en televisión nacional en la década de 1970 portando blusas azules cortas de manga larga, chalecos blancos y short blancos, un atuendo que ahora está en la colección del Smithsonian. Esta ruptura con las faldas plisadas y las blusas modestas vistas a lo largo de la década de 1960 encendió un fuego.

Fue “diferente a todo lo visto en los deportes profesionales”, dijo Sarah Hepola, autora y presentadora del podcast “America’s Girls” de Texas Monthly, que examinó la influencia cultural del equipo, que sirvió de inspiración para todos los equipos futuros tanto en estilo como en rutinas.

Las porristas de los Dallas Cowboys se convirtieron en “America’s Sweethearts” después de ser transmitidos durante el Super Bowl en 1976. Sus apariciones en televisión incluyeron “The Osmond Brothers Special” en 1978. Credito: ABC Photo Archives/Getty Images

“(Ellas) definitivamente tuvieron un efecto dominó en las porristas de la NFL en particular. No creo que ningún otro equipo haya tenido el mismo impacto”, dijo Mhkeeba Pate, presentadora de “Pro Cheerleading Podcast: The Truth Behind The Poms”, en una entrevista telefónica. Pate fue una Sea Gal de los Seattle Seahawks (desde entonces, el equipo de porristas cambió su nombre a Seahawks Dancers) entre 2011 y 2016.

El propio uniforme de Pate para los Seahawks era de un estilo similar pero con un giro náutico: una blusa blanca recortada y escotada con mangas ondulantes y un cuello marinero con incrustaciones de diamantes de imitación; pequeños shorts blancos con cinturón; y botas go-go blancas.

“Cuando (tienes) ese uniforme, elevas todo su sentido de importancia: la forma en que te mueves y tu postura cuando está parado al margen del campo”, recordó. “Todo habla por ti y tienes que combinar eso con la forma en que te comportas”.

Uniformes más “atenuados”

El uniforme de porristas varía según las divisiones — deportes profesionales, escolares y All Stars competitivos— y ha llegado a transmitir muchas cosas diferentes: popularidad, orgullo, espíritu, sexo, determinación, valor.

Los hombres pueden haber sido los primeros porristas, vistiendo suéteres y pantalones de muy buen gusto (hasta que la Segunda Guerra Mundial cambió la demografía del deporte). Pero desde entonces, el uniforme de porristas ha sido un símbolo duradero aunque complicado de la feminidad estadounidense en la cultura pop, que va desde la puritana Sandy en “Grease” y cuestiona a Megan en el clásico de culto LGBTQ+ “But I’m a Cheerleader”.

Algunos uniformes se han vuelto famosos: la actriz Gabrielle Union y su pequeña hija se volvieron virales en 2019 vistiendo uniformes iguales de los Clovers de la franquicia “Bring it On”, que Union protagonizó dos décadas antes, mientras que el año pasado la modelo Kendall Jenner obtuvo su propio uniforme Navarro de la docuserie de Netflix “Cheer” en el Show de Ellen DeGeneres.

Las porristas de los Tampa Bay Buccaneers en 2016, vistiendo dos piezas con temática pirata. Crédito: Don Juan Moore/Getty Images

Desde entonces, el equipo de los Bucs ha introducido atuendos más deportivos con zapatillas. Crédito: Andy Lewis/Icon Sportswire/Getty Images

Pero mientras que los uniformes académicos y All Stars suelen tener un estilo universitario y deportivo, los equipos de la NFL históricamente se han centrado en el glamour, el atractivo sexual y las apariencias temáticas. Las porristas de los Denver Broncos han canalizado el estilo western con chalecos y chaparreras a juego, mientras que el equipo de los Tampa Bay Buccaneers durante muchos años optó por el estilo pirata femenino con sujetadores con cordones y minifaldas irregulares.

Sin embargo, en los últimos años se han realizado cambios, ya que los equipos de la NFL han lanzado looks más atléticos y menos reveladores. Las porristas de los Buccaneers cambiaron sus minifaldas y sujetadores por mallas y camisetas cortas; los Minnesota Vikings se han alejado de sus blusas con volantes y hombros descubiertos y han optado un diseño inspirado en el entrenamiento; y este año, el equipo Ben-Gals de Cincinnati también presentó una camiseta menos reveladora y más deportiva.

Las porristas de los Cincinnati Bengals retiraron este estilo la temporada pasada y optaron por camisetas de manga corta. Crédito: Ian Johnson/Icon Sportswire/Getty Images

En 2018, las porristas de los Indianapolis Colts mostraron vestidos de una pieza que se asemejaban a los trajes de los patinadores sobre hielo, durante la temporada pasada utilizaron blusas cortas más aerodinámicas con escotes altos.

El recién renombrado New Orleans Saints Cheer Krewe (anteriormente Saintsations) ha realizado un par de cambios de atuendo para las integrantes del equipo femenino desde 2018, primero abandonando sus dos piezas doradas por un mono de manga larga con cinturón estilo años 70, para después adoptar un diseño de aspecto más universitario con faldas con volantes. Pate llamó a la tendencia “un alejamiento del uniforme glamoroso”.

“Definitivamente es más atenuado”, dijo.

Se introdujeron algunos uniformes nuevos a medida que los equipos se volvieron mixtos y fueron renombrados como equipos de baile o de entretenimiento, pero en otros casos, los cambios se hicieron en un esfuerzo por revisar la imagen de las porristas de la NFL.

“Este nuevo enfoque está diseñado para elevar a las porristas de los Colts como uno de los mejores equipos de porristas y bailarines de la NFL al apartarse de muchos de los estereotipos que a menudo se asocian con las porristas profesionales y redefinir lo que significa ser una porrista y un atleta”, dijeron los Colts a USA Today en 2018.

Pompones y porno

Si bien los últimos años han dado lugar a más conversaciones sobre la imagen y el tratamiento de las porristas, los orígenes de este debate se pueden encontrar en las reacciones a los infames diseños de los Dallas Cowboys de la década de 1970.

“Si bien no nos suena atrevido, en ese momento, tienes el estómago desnudo, tienes una camisa que se ata a la caja torácica de una manera que enfatiza el escote”, describió Hepola en una entrevista telefónica. “Tienes pantalones cortos, botas go-go”. Los detalles de la estrella azul sobre blanco también invocaban vagamente la bandera estadounidense, señaló, añadiendo un atractivo patriótico.

Las porristas de los Dallas Cowboys han mantenido un estilo de uniforme similar durante cinco décadas, y ahora hay dos uniformes en la colección del Smithsonian. Crédito: Richard Rodríguez/Getty Images

Cuando el enfrentamiento del Super Bowl de 1976 entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers se transmitió a más de 70 millones de personas, el equipo de porristas de Texas saltó a la fama. En los años siguientes, hicieron apariciones en televisión y vendieron carteles y otros productos y se convirtieron en el tema de una película para televisión protagonizada por Jane Seymour que atrajo a 48 millones de espectadores.

Dana Adam Shapiro, directora de “Daughters of the Sexual Revolution: The Untold Story of the Dallas Cowboys Cheerleaders”, caracterizó el fenómeno en una entrevista de ESPN de 2018 y dijo: “Eran amadas y odiadas por igual”.

“Eran pin-ups, su póster se vendió más que Farrah Fawcett, y también fueron atacados por grupos religiosos y grupos feministas”, dijo Shapiro.

Le siguieron otros equipos, tratando de alcanzar el mismo nivel de fama. El uniforme “era tan popular que (las porristas de los Dallas Cowboys) rápidamente tuvieron que registrarlo como marca registrada porque muchos equipos diferentes los estaban imitando”, dijo Hepola.

Pero la política de los uniformes de porristas estaba tomando forma, impulsada por la cuestión de qué tan sexy deberían ser estas mujeres y quién lo decide.

El equipo New Orleans Saintsations en 2016. Crédito: Don Juan Moore/Getty Images

Los Saintsations usaron monos en 2019 antes de se un equipo mixto en 2021 y cambiar su nombre a Saints Cheer Krewe. Crédito: Jordon Kelly/Icon Sportswire/Getty Images

En 1978, Playboy aprovechó la imagen de la chica de al lado que las porristas de la NFL habían cultivado y les pidió a mujeres de diferentes equipos, así como a cinco exmiembros del equipo de los Dallas Cowboys, que posaran. La portada provocó un escándalo y, en un incidente narrado más tarde por el documental de 2018 “Sidelined”, un equipo completo, los San Diego Chargettes, fue despedido antes de que el problema llegara a las noticias.

El uniforme de los Cowboys fue copiado de manera infame para la película porno “Debbie Does Dallas”, que sigue a una capitana de porristas de la escuela secundaria mientras hace una prueba para el escuadrón ficticio Texas Cowgirls. Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. (una subsidiaria del club de fútbol americano Dallas Cowboys) demandó en 1979 y finalmente ganó una demanda de marca registrada contra el cine de Nueva York que lo hizo, pero el caso tuvo un efecto no deseado, dijo Hepola.

“Es una porno con presupuesto reducido. Nadie realmente le está prestando atención”, dijo Hepola. “Y de repente, este porno con presupuesto reducido se convierte en uno de los cinco mejores porno de todos los tiempos debido a la histórica demanda de marca registrada”.

Abordando el problema equivocado

Ahora, a medida que los uniformes de porristas de la NFL se inclinan hacia estilos más atléticos, Hepola cree que ha habido un cambio cultural.

“Tienes que mirar a tu audiencia. Y no solo a los hombres, sino también a las mujeres, que son una gran parte de la conversación”, dijo. “Creo que la fantasía que quieren vender en estos días tiene mucho más que ver con el atletismo y la fuerza que con el atractivo sexual y la belleza”.

Pero Pate desconfía de las motivaciones para bajar el tono de los uniformes.

“Hubo equipos que querían distanciarse de la imagen de una animadora sexy y hermosa para enfocarse más en (ser) atletas profesionales, lo cual puedo aplaudir en ciertos niveles, porque somos atletas”, dijo.

Una animadora de los Minnesota Vikings en 2013. Crédito: Andrew Matthews/PA Images/Getty Images

Desde entonces, las porristas de los Vikings han introducido nuevos uniformes con mallas y camisetas deportivas. Crédito: Hannah Foslien/Getty Images

Pero, señalando los problemas más profundos en torno a la equidad que las porristas de la NFL dicen haber enfrentado, incluyendo los bajos salarios, las prácticas discriminatorias y el acoso sexual, a Pate le preocupa que el énfasis en los uniformes le dé demasiado peso al problema equivocado.

“La solución es cubrirlas, cambiar lo que visten, cambiar la forma en que bailan”, dijo Pate. “Creo que está equivocado… (los uniformes) no eran los problemas que había que arreglar”.

El año pasado, el documental “A Woman’s Work: The NFL’s Cheerleader Problem” sacó a la luz que, al momento de la filmación, 10 de los 26 equipos de la NFL con escuadrones de porristas habían sido demandados por robo de salarios, condiciones laborales inseguras, acoso sexual y discriminación.

“Es realmente un microcosmos de lo que enfrentan todas las mujeres en este momento en el lugar de trabajo, luchando contra estos estereotipos y estos estándares hipócritas a los que nos enfrentamos”, comentó a CNN el director del documental, Yu Gu. En ese momento, CNN habló con exporristas de la NFL que dijeron que sus ganancias estaban por debajo del salario mínimo; no se les pagaba por entrenamiento, prácticas de equipo y apariciones públicas; y se esperaba que ellas mismas pagaran los uniformes y el equipo.

Las porristas de los Indianapolis Colts en 2018. Credit: Jeffrey Brown/Icon Sportswire/Getty Images

En 2019, las porristas de los Colts usaron vestidos brillantes de una pieza durante una temporada antes de presentar uniformes de dos piezas de estilo universitario. Crédito: Stacy Revere/Getty Images

Pate dijo que cree que los cambios en el sistema son necesarios, pero deben venir a través de un cambio en la cultura o las actitudes, no un cambio en la ropa.

“Creo que si hubiera un poco más de respeto y comprensión de lo que hacemos y lo duro que trabajamos para usar ese uniforme… Creo que la crítica (contra nuestros atuendos) sería mucho más justa y equilibrada”, dijo y enfatizó que las porristas son dignas de respeto sin importar lo que vistan. “En su mayoría, habla de la sociedad en general y de la falta de respeto por los cuerpos de las mujeres y las elecciones que hacemos en torno a nuestros cuerpos y cómo nos representamos a nosotras mismas”.

“Hemos alcanzado el nivel más alto de nuestro deporte”, agregó. “Es por eso que significa tanto para estos hombres y mujeres, porque (nosotras) nos lo hemos ganado”.

