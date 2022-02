La firma de contabilidad de la Organización Trump sostiene que 10 años de estados financieros no son confiables

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — La firma de contabilidad del expresidente Donald Trump, que lleva mucho tiempo en a cargo de esa labor, informó la semana pasada a la Organización Trump que no debería confiar en los estados financieros de casi 10 años y que ya no serían sus contadores, citando un conflicto de intereses.

“Hemos llegado a esta conclusión basándonos, en parte, en las presentaciones realizadas por el fiscal general de Nueva York el 18 de enero de 2022, en nuestra propia investigación y en la información recibida de fuentes internas y externas”, escribió Mazars en una carta dirigida al director jurídico de la Organización Trump, en la que les aconsejaba que dejaran de confiar en los estados financieros de junio de 2011 hasta junio de 2020.

“Aunque no hemos llegado a la conclusión de que los diversos estados financieros, en su conjunto, contengan discrepancias materiales, basándonos en la totalidad de las circunstancias, creemos que nuestro consejo de no seguir confiando en esos estados financieros es apropiado”.

La oficina de la fiscal general de Nueva York identifica numerosas “declaraciones engañosas y omisiones” en los estados financieros de la Organización Trump

La empresa también aconsejó a la Organización Trump que informara a los destinatarios de los estados financieros, como prestamistas o aseguradoras, para que no se basaran en ellos.

Mazars también dijo que ya no actuaría como contador de Trump, citando un “conflicto de intereses irrenunciable”. La firma de contabilidad dijo que el único trabajo no completado fue la presentación de las declaraciones de impuestos de Trump y Melania Trump. La firma sostiene que todavía están buscando información sobre un departamento para Matthew Calamari Jr., el jefe de seguridad de la compañía, que han buscado durante meses pero no han recibido. El principal contable de Trump, Donald Bender, testificó ante el gran jurado que investiga a la Organización Trump el año pasado, según dijeron las fuentes a CNN.

La carta fue incluida en una presentación judicial de la Fiscalía General de Nueva York, que ha estado tratando de hacer cumplir una citación de documentos de Trump y buscar su testimonio, así como el de Donald Trump Jr, e Ivanka Trump. Se ha fijado una audiencia judicial para el jueves.

“Aunque nos decepciona que Mazars haya decidido separarse, su carta del 9 de febrero de 2022 confirma que, tras realizar una revisión posterior de todas las declaraciones de situación financiera anteriores, el trabajo de Mazars se realizó de acuerdo con todas las normas y principios contables aplicables y que dichas declaraciones de situación financiera no contienen ninguna discrepancia importante”, dijo el lunes un portavoz de la Organización Trump. “Esta confirmación efectivamente hace que las investigaciones de fiscal de distrito y el fiscal general sean discutibles”.

En una larga presentación judicial el mes pasado, la oficina del fiscal general de Nueva York afirmó que encontró pruebas “significativas” que “indican que la Organización Trump utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluyendo préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”. En los estados financieros, sostiene, había numerosas “declaraciones y omisiones engañosas”.

Citando la carta de Mazars, los abogados de la Fiscalía General de Nueva York escribieron el lunes: “Este acontecimiento refuerza aún más lo que las presentaciones anteriores de la Fiscalía ya mostraban: el Tribunal debe ordenar que los demandados cumplan con las citaciones de documentos y testimonios de la Fiscalía”.

Los abogados que trabajan para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también han rechazado el argumento de Trump de que ella está tratando de “acabar” con el proceso del gran jurado al buscar su testimonio como parte de la investigación de la ciudad mientras hay una investigación criminal en curso. El equipo de Trump ha argumentado que James, cuya oficina anunció que se estaba asociando con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en el caso criminal, tenía una motivación política.

En la presentación del lunes, la oficina de James dijo que dos abogados fueron designados para trabajar con el fiscal del distrito, pero dijo que “informan y operan bajo la dirección” del fiscal del distrito, Alvin Bragg.

