¿Cómo es la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp? Te lo explicamos

(CNN) — Tres años después de que Johnny Depp presentara una demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, el caso irá a juicio este lunes en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia.

Te contamos lo que debes saber a continuación.

Qué sucedió

Depp y Amber se conocieron en el set de “The Rum Diary” en 2009, se casaron en 2015 y pasaron a estar envueltos en una polémica separación durante meses, con acusaciones de mal comportamiento por ambas partes.

En 2016 Heard alegó que Depp le había lastimado la cara tras lanzarle un teléfono en su casa de Los Ángeles. Depp lo negó y no fue acusado de ningún delito.

La pareja resolvió su divorcio meses más tarde, publicando una declaración conjunta que decía en parte: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre ligada al amor”.

En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post titulado “Hablé contra la violencia sexual, y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar” en el que escribió “me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan”.

“Amigos y asesores me dijeron que no volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Una película en la que participé le dió a otra actriz mi papel”, escribió Heard. “Acababa de rodar una campaña de dos años como rostro de una marca de moda mundial, y la compañía me despidió”.

El nombre de Depp no se menciona en el artículo.

La demanda

Al año siguiente, Depp presentó una demanda por difamación de US$ 50 millones contra Heard.

Su demanda sostiene que, aunque no se nombra al actor, “el artículo de opinión trataba claramente (y otros medios de comunicación lo caracterizaron sistemáticamente como tal) de la supuesta victimización de la señora Heard después de que acusara públicamente a su exmarido, Johnny Depp (el señor Depp), de abuso doméstico en 2016, cuando apareció en el tribunal con una cara aparentemente maltratada y obtuvo una orden de restricción temporal contra el señor Depp el 27 de mayo de 2016”.

La demanda de Depp también afirma que las acusaciones de Heard le ocasionaron pérdidas económicas, entre ellas la de ser eliminado de las futuras películas de “Pirates of the Caribbean” después de haber sido el rostro de la franquicia durante 15 años.

Depp ha mantenido su inocencia a lo largo de los años y en 2021 se quejó en una entrevista con The Sun de que Hollywood lo está boicoteando.

“Un hombre, un actor en una situación desagradable y desordenada, durante el último número de años…”, dijo “Pero, ya sabes, me estoy moviendo hacia donde tengo que ir para hacer todo eso… Para sacar las cosas a la luz”.

La respuesta de Heard a la demanda

En 2019 la actriz intentó que se desestimara la demanda.

En una declaración jurada obtenida por CNN e incluida en la moción de Heard para que se desestimara el caso contra ella afirmó que al año de su relación comenzó a presenciar cómo la estrella de “Pirates of the Caribbean” abusaba de las drogas y el alcohol.

“Cada vez que él consumía me preocupaba por los dos”, declaró Heard en la presentación. “Se convertía en una persona totalmente diferente, a menudo delirante y violenta. Llamábamos a esa versión de Johnny, ‘el Monstruo'”.

Los documentos judiciales detallan múltiples casos de supuestos abusos en los que Heard afirma que Depp la golpeaba, le lanzaba botellas, le gritaba, empujaba, le arrancaba cabello y en un momento dado la estranguló.

En respuesta a las acusaciones, el abogado de Depp, Adam Waldman, dijo a CNN: “Un engaño enfrentado a la realidad de las pruebas requiere de nuevas mentiras para sostenerse”.

La moción de desestimación fue denegada.

Heard presentó una contrademanda por difamación de US$ 100 millones contra Depp en 2020 que está en curso.

Lo último

Durante el fin de semana Heard publicó una nota sobre el próximo juicio en sus cuentas verificadas de las redes sociales escribiendo: “Nunca nombré a [Depp], más bien escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny”.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo”, escribió. “En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca”.

