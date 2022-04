Janelle Monáe confirma que es de género no binario

Alexandra Ferguson

(CNN) — Janelle Monáe, intérprete, actriz y autora nominada al Grammy, confirmó que se identifica como persona no binaria en entrevistas relacionadas con su nuevo libro.

“Soy no binaria”, dijo Monáe en una aparición esta semana en “Red Table Talk”, la serie de Facebook copresentada por Jada Pinkett Smith. “Así que no me veo como una mujer, únicamente. Siento que toda mi energía… Siento que Dios es mucho más grande que el ‘él’ o el ‘ella’, y si yo soy Dios, lo soy todo”.

La cantante de “Tightrope” dijo que utiliza los pronombres ellos/ellas y ella/él (they/them y she/her, en inglés), en una conversación con el diario Los Angeles Times esta semana para promocionar su libro, “The Memory Librarian: And Other Stories of Dirty Computer”.

Monáe habló anteriormente sobre identificarse como pansexual, lo que significa que le atraen las personas independientemente de su género o sexo.

¿Qué es ser pansexual?

Willow Smith, la hija de Pinkett Smith, preguntó a Monáe en “Red Table Talk” sobre lo que motivó que hablara de su identidad públicamente. “Si no resuelves las cosas que tienes que resolver primero sobre el mundo, tendrás que resolverlas con el mundo”, dijo Monáe. “Sé quién soy. He estado interpretando una versión de algunas partes de mí, pero ahora reconozco toda mi persona”.

Monáe, cuyo trabajo musical y visual a menudo hace referencia al afrofuturismo, ha evitado durante años el pensamiento binario. En una entrevista de 2020 con Variety, Monáe dijo que “siempre he intentado deshacerme de … cualquier etiqueta y … mostrar amor a todos los que siguen viviendo fuera de lo binario”.

“The Memory Librarian”, que se estrenó a principios de esta semana, incluye muchos de los mismos temas sobre homosexualidad, la ciencia ficción distópica y la celebración de las mujeres negras y las personas no binarias presentes en los esfuerzos anteriores de Monáe. En la pantalla, Monáe participará próximamente en “Knives Out 2”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.