Tyson Fury vs. Dillian Whyte: 94.000 aficionados verán el mayor combate de pesos pesados del siglo XXI

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — “¿Quién lo hubiera pensado?” preguntó Tyson Fury, casi incrédulo. “Ni siquiera nosotros pensábamos que íbamos a hacer 90 y pico mil en Wembley”.

Tal es la grandeza del combate de este sábado contra Dillian Whyte por el título mundial de los pesos pesados del CMB, con el telón de fondo de un récord de 94.000 aficionados en el estadio de Wembley, que incluso al propio Fury le cuesta procesar la enormidad de la ocasión.

El combate batirá el récord de asistencia a un combate en el siglo XXI y el mayor de Europa, todo un escenario para estos dos boxeadores británicos.

En los últimos años, la preparación de algunos combates de pesos pesados ha estado dominada por la acritud entre los púgiles rivales, pero este es totalmente diferente.

Tyson Fury noqueó a Deontay Wilder para retener el título del CMB en una notable pelea de peso pesado

Hay un evidente respeto mutuo entre Fury y Whyte; de hecho, en la rueda de prensa de este miércoles, Fury aludió a sus días juntos hace una década, cuando ambos se enfrentaban en los entrenamientos.

Mucho ha cambiado desde que Fury y Whyte eran aquellos púgiles novatos —”un gran viaje”, como lo calificó Fury— y ambos son ahora la principal atracción en una de las mayores noches de la historia del boxeo.

“No lo hemos hecho mal, ¿verdad?” dijo Fury.

Un hombre que conoce bien al mancuniano es el excampeón de los pesos pesados Joseph Parker, que ha estado ayudando a Fury a preparar el combate de este sábado.

“Va a ser una pelea dura, una buena pelea”, dijo Parker a CNN Sport. “Ambos tipos se han preparado muy bien (…) alguien va a ser noqueado”.

Ese “alguien”, especifica, es Whyte. “Tyson le va a noquear en los asaltos centrales, entre el cinco y el nueve”, añade Parker con seguridad.

El boxeo de los pesos pesados ha sido bendecido con numerosas peleas memorables en los últimos años, con Fury involucrado en muchas de las mejores, y Parker cree que la pelea de este sábado está “justo ahí arriba”.

“Está justo en la cima”, dice. “Obviamente, la mayor afluencia de público [en Europa] y tienes a dos de los mejores luchadores de peso pesado enfrentándose.

“Está batiendo muchos récords y creo que todo el mundo está entusiasmado por la expectación que está teniendo [la pelea]”.

Tyson Fury insiste en que la pelea del sábado será su última.

El combate también ha generado un interés adicional, ya que se celebra con el telón de fondo de que el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece recompensas de hasta US$ 5 millones por información que conduzca a cada una de las detenciones de tres “delincuentes organizados transnacionales” irlandeses, especialmente Daniel Kinahan, que ha ejercido una importante influencia en el mundo del boxeo en los últimos años.

Los vínculos de Kinahan con el boxeo provienen de sus antiguos lazos con la agencia MTK Global, una organización cuyo cliente más prestigioso es el campeón de los pesos pesados Fury. Este miércoles, MTK Global anunció el cese de sus actividades.

“Como empresa nos hemos enfrentado a niveles sin precedentes de escrutinio y críticas injustas desde la sanción del Gobierno de Estados Unidos a Daniel Joseph Kinahan”, dijo MTK Global en un comunicado.

“Es una cuestión de registro público que la participación del Sr. Kinahan en MTK cesó en 2017, y a pesar de las repetidas garantías en este sentido, persisten las acusaciones infundadas sobre su asociación continua con nosotros y nuestros luchadores”.

“Dado que los principales promotores nos han informado ahora que romperán todos los lazos con MTK y ya no trabajarán con nuestros luchadores, hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones a finales de este mes”, informó la empresa.

¿La despedida de Fury?

Fury no ha peleado en suelo británico desde sus victorias en 2018 sobre Sefer Seferi y Francesco Pianeta. Desde entonces, ha luchado contra Deontay Wilder en Estados Unidos en tres ocasiones, empatando una vez y ganando dos veces, para ganar y luego retener el título de peso pesado del CMB.

Dice algo del magnetismo de Fury y de su extraordinaria popularidad entre los aficionados británicos al boxeo que las 94.000 entradas para el combate de este sábado se agotaron en cuestión de horas cuando se pusieron a la venta en marzo.

La oportunidad de que decenas de miles de aficionados vieran a Fury pelear en carne y hueso no la iban a dejar pasar.

Tyson Fury venció por nocaut a Deontay Wilder en el tercero de sus combates de la trilogía.

En los años transcurridos desde su último combate en Gran Bretaña, los aficionados se han quedado despiertos hasta la madrugada para ver sus peleas o, en el caso de unos 20.000 incondicionales, han viajado a Las Vegas para verlas en persona.

Pero quizás la razón por la que este combate ha captado tanto la imaginación de la nación se deba al hecho de que cada vez parece más probable que sea el último de Fury.

A sus 33 años, y tras haber alcanzado la cima del boxeo en más de una ocasión durante sus ilustres 14 años de carrera profesional, el púgil nacido en Manchester afirma que colgará los guantes tras el combate de este sábado.

Cuando Fury hizo la primera afirmación en la rueda de prensa de presentación del combate en marzo, la mayoría tomó sus palabras con pinzas. Parece que Fury todavía tiene mucho que hacer: un esperado enfrentamiento británico contra Anthony Joshua o un combate de unificación del campeonato mundial de los pesos pesados contra Oleksandr Usyk, después de que el ucraniano desmontara a Joshua en septiembre.

Sin embargo, en el entrenamiento abierto de este martes junto al estadio de Wembley, Fury reiteró esa afirmación con un fervor creciente.

“Sé que nadie me cree porque todos piensan que voy detrás del dinero o de cualquier otra cosa”, dijo Fury a Top Rank. “Me voy a ir. No tengo nada que demostrar a nadie, he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Siempre planeé alejarme y aquí estamos, alejándonos. El gran Julio César dijo una vez: ‘Siempre habrá alguien más con quien luchar’. Hay un millón de jóvenes que están subiendo”.

“No puedes seguir para siempre, como no pudo hacerlo Wladimir [Klitschko] y Joe Louis, Mike Tyson y Lennox Lewis antes que yo. Todo buen perro tiene su día”, añadió.

Quizá no fueran las palabras exactas de Ceser, pero la afirmación de Fury tenía una convicción que no tenía antes. Además, Parker dijo a CNN que cree que Fury es “muy sincero” cuando habla de su inminente retirada.

Una oportunidad para el boxeador

Pero decir que la expectativa en torno a este combate se debe únicamente a Fury sería hacer un flaco favor a Whyte, al que la mayoría reconoce como un rival peligroso y serio.

Incluso olvidando su poder y habilidad, el hambre de Whyte lo convierte en un enemigo formidable. Esta oportunidad de luchar por el título mundial ha sido largamente esperada —y bien merecida— y el púgil de 34 años está listo para tomarla con ambas manos, con múltiples informes que afirman que éste ha sido, con mucho, el campo de entrenamiento más intenso de su carrera.

Sin embargo, curiosamente, la rueda de prensa de este miércoles fue la primera vez que estos dos púgiles se vieron cara a cara en la preparación de esta pelea. De hecho, según Fury, era la primera vez “en años” que se veían en persona.

Whyte se había negado a participar en cualquier trabajo de promoción —incluso no acudió a la rueda de prensa de presentación del mes pasado— por una supuesta disputa de su parte de la bolsa, entre otras cuestiones.

“Hay dos lados en cada historia”, dijo a los medios de comunicación reunidos el miércoles.

“Ustedes escuchan un lado porque dicen muchas cosas. Como no digo nada, dicen que tienes miedo o que te escondes”.

Sin embargo, el púgil londinense asegura que el bombo que se le ha dado a esta pelea se debe tanto a él como a Fury.

“Tres grandes peleas contra Deontay Wilder y ninguna de ellas se ha agotado por completo”, dijo Whyte a Sky Sports.

“Tyson Fury no es esta enorme superestrella gigante que todos dicen que es, no lo es. La pelea en Wembley está agotada porque es Tyson Fury y Dillian Whyte, no Tyson Fury y otra persona”.

