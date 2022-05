¿Cuántas horas de sueño son necesarias? Los científicos dicen que han determinado la cantidad ideal de horas que debes dormir en la edad media y la vejez

Victoria Fernandez

(CNN) — La cantidad de horas de sueño óptimas no son mi muy poco ni demasiado, al menos en la mediana edad y en la vejez.

Una nueva investigación ha encontrado que alrededor de siete horas de sueño es el descanso nocturno ideal, ya que un sueño insuficiente o excesivo está asociado con una capacidad reducida para prestar atención, recordar y aprender cosas nuevas, resolver problemas y tomar decisiones.

También se descubrió que siete horas de sueño están relacionadas con una mejor salud mental, ya que las personas experimentan más síntomas de ansiedad y depresión y un peor bienestar general si informan que duermen por períodos más largos o más cortos.

La importancia del sueño en la salud del ser humano

“Si bien no podemos decir de manera concluyente que dormir demasiado o muy poco causa problemas cognitivos, nuestro análisis que estudió a las personas durante un extenso periodo parece indicarlo así”, dijo en un comunicado Jianfeng Feng, profesor de la Universidad Fudan de China y autor del estudio publicado en la revista científica Nature Aging.

“Pero las razones por las que las personas mayores duermen menos parecen ser complejas, y están influenciadas por una combinación de nuestra composición genética y la estructura de nuestros cerebros”.

Investigadores de China y el Reino Unido analizaron datos de casi 500.000 adultos de 38 a 73 años que formaban parte del Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo respaldado por el gobierno. Se preguntó a los participantes sobre sus patrones de sueño, salud mental y bienestar, y participaron en una serie de pruebas cognitivas. Se tomaron imágenes del cerebro y datos genéticos de casi todos los 40.000 participantes del estudio.

Otra investigación ha encontrado que los adultos mayores que tienen una dificultad significativa para conciliar el sueño y que experimentan despertares nocturnos frecuentes tienen un alto riesgo de desarrollar demencia o morir prematuramente por cualquier causa, mientras que dormir menos de seis horas por noche se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares.

Una de las razones del vínculo entre la falta de sueño y el deterioro cognitivo podría deberse a la interrupción del sueño profundo, que es cuando el cerebro repara el cuerpo del desgaste del día y consolida los recuerdos. Dormir muy poco también está asociado con la acumulación de amiloide, una proteína clave que puede causar enredos en el cerebro que están asociados con alguna forma de demencia. El estudio también dijo que es posible que dormir más horas esté asociado a un sueño fragmentado y de mala calidad.

El Dr. Raj Dasgupta, vocero de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y profesor asistente de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, dijo que las duraciones más prolongadas del sueño se han asociado con problemas cognitivos, pero no estaba del todo claro el por qué.

“Esto establece una marca para futuras investigaciones y la búsqueda de un tratamiento”, dijo Dasgupta, que no participó en la investigación. “El sueño es esencial a medida que envejecemos, y lo necesitamos tanto como las personas más jóvenes, pero es más difícil de obtener”.

El estudio tuvo algunas limitaciones: solo evaluó cuánto tiempo durmieron los participantes en total y ninguna otra medida de la calidad del sueño, como despertarse durante la noche. Además, los participantes informaron la cantidad de sueño que tenían, por lo que no se midió objetivamente. Sin embargo, los autores dijeron que la gran cantidad de personas involucradas en el estudio significaba que sus conclusiones probablemente eran sólidas.

Los autores dijeron que sus hallazgos sugirieron que era importante que el sueño, idealmente de alrededor de siete horas, fuera constante.

El estudio mostró una relación entre dormir demasiado y muy poco y los problemas cognitivos, no entre causa y efecto, advirtió Russell Foster, profesor de la Universidad de Oxford y director del Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño Sir Jules Thorn, quien no participó en la investigación. Él dijo que el estudio no había tenido en cuenta el estado de salud de las personas y que dormir poco o mucho tiempo puede ser un indicio de condiciones de salud subyacentes con problemas cognitivos.

También dijo que tomar el promedio de siete horas como la cantidad ideal de sueño “ignora el hecho de que existe una variación individual considerable en la duración y la calidad del sueño”. Menos o más horas de sueño pueden ser perfectamente saludables para algunas personas, dijo.

“Normalmente se nos dice que la noche ‘ideal’ de sueño en los ancianos debería ser siete horas de sueño ininterrumpido. Esta creencia es incorrecta en muchos sentidos. El sueño es como el tamaño del zapato; decir que esto es ‘dormir bien’ puede causar confusión y ansiedad en muchos”, dijo Foster, autor del próximo libro “Life Time: The New Science of the Body Clock, and How It Can Revolutionize Your Sleep and Health”.

“Cuánto tiempo dormimos, nuestros horarios de sueño preferidos y cuántas veces nos despertamos durante la noche varía enormemente entre individuos y a medida que envejecemos. El sueño es dinámico y todos tenemos diferentes patrones de sueño, y la clave es evaluar las necesidades que tiene nuestro individuo”.

