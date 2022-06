Calendario de conferencias de videojuegos de junio 2022: fechas, horarios y cómo verlas

Sergio Gomez

(CNN Español) — En la industria del videojuego, junio acostumbra ser un mes clave para los fans de todo el mundo, pues es la época en la que se celebraba la Electronic Entertainment Expo (conocida normalmente como E3) en Los Ángeles, la feria a la que acudían las principales compañías de videojuegos del sector para anunciar en diferentes conferencias los títulos en los que estaban trabajando. En este 2022, el E3 fue cancelado y se espera que regrese en 2023 con una edición renovada, pero aún así, diferentes compañías van a seguir celebrando sus propios eventos online y conferencias en las que mostrar todo lo que tienen preparado. Ejemplo de ello será el Summer Game Fest organizado por el periodista y presentador Geoff Keighley que agrupará a diferentes empresas o el el Xbox+Bethesda Games Showcase de Microsoft que promete grandes novedades. Pero hay mucho más.

A continuación listamos, por orden de celebración, los principales eventos y conferencias de videojuegos que va a haber durante junio de 2022 a falta de E3, lo que tienes que saber de ellos y cómo podrás seguirlos en vivo y en directo.

Black Voices in Gaming – 8 de junio de 2022

Black Voices in Gaming es una organización sin ánimo de lucra que busca dar visibilidad y promover la inclusión de la comunidad negra en la industria del videojuego. Como parte de la programación que Guerrilla Collective, un festival digital que da espacio a diferentes desarrolladores y distribuidores, este 8 de junio celebran un nuevo evento digital en el que mostrarán títulos que han sido desarrollados por personas negras o que están protagonizados por personas negras y hablarán con creadores negros.

¿A qué hora es Black Voices in Gaming y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 1 PM México: 12 PM Colombia: 12 PM Argentina: 3 PM España: 19:00

El evento podrá seguirse en vivo y en directo en los canales de Twitch y YouTube de Guerrilla Collective.

Anuncio mundial de “Call of Duty: Modern Warfare 2” – 8 de junio de 2022

Este 8 de junio, Activision e Infinity Ward mostrarán al mundo “Call of Duty: Modern Warfare 2”, la nueva entrega de la famosa saga de juegos de videojuegos de acción en primera persona.

¿A qué hora muestran “Call of Duty: Modern Warfare 2” y dónde ver el anuncio?

Estados Unidos (hora del este): 1 PM México: 12 PM Colombia: 12 PM Argentina: 3 PM España: 19:00

El anuncio podrá verse en el canal oficial de YouTube de Call of Duty.

Conferencia del Summer Game Fest – 9 de junio

El Summer Game Fest no ha dejado de crecer en los últimos años como conferencia digital alternativa al E3. Sin ir más lejos, en 2021, fue durante la celebración del mismo cuando se pudo ver por primera vez el primer tráiler con gameplay de “Elden Ring”, el que ha sido uno de los mejores lanzamientos del 2022 y candidato inmediato a juego del año.

El 9 de junio celebran su stream online (aunque su programación se extiende más allá de junio con la colaboración de diferentes compañías). Su organizador y presentador, Geoff Keighley, ya ha prometido “multitud de novedades sobre juegos, anuncios y más”. Entre ellos, el primer gameplay de “The Callisto Protocol”, el título de terror desarrollado por extrabajadores de la aclamada saga “Dead Space” o novedades sobre “Cuphead: The Delicious Last Course” o “Gotham Knights” entre otros títulos confirmados.

El evento tendrá, además, un pre-show de 30 minutos de duración.

¿A qué hora empieza el Summer Game Fest y dónde verlo?

Estados Unidos (hora del este): 2 PM México: 1 PM Colombia: 1 PM Argentina: 4 PM España: 20:00

El Summer Game Fest podrá seguirse a través de sus canales oficiales de Twitch, YouTube y Twitter.

Conferencia de Devolver Digital – 9 de junio

Devolver Digital, la empresa distribuidora de videojuegos indie que se ha convertido en toda una sensación por el catálogo que hace, regresa un año más a junio con una conferencia propia. En los últimos años se han acostumbrado a realizar algunas de las conferencias más peculiares en las que satirizan sobre la industria del videojuego con un humor y un estilo muy particular. Y además, este año, el desarrollador japonés creador de “No more heroes”y otros tantos títulos, Goichi Suda, va a estar presentando el evento.

Han prometido novedades sobre Cult of The Lamb, un nuevo juego creado por Free Lives así como dos anuncios inéditos.

¿A qué hora empieza la conferencia de Devolver Digital y dónde verla?

Estados Unidos (hora del este): 6 PM México: 5 PM Colombia: 5 PM Argentina: 7 PM España: 00:00 del 10 de junio

El evento de Devolver Digital se podrá seguir a través del canal de Twitch Gaming y de los canales oficiales del Summer Game Fest de Twitch, YouTube y Twitter.

Guerrilla Collective 3 y 3,5 – 11 y 13 de junio

Guerrilla Collective regresa con una nueva edición para mostrar nuevos títulos desarrollados mayormente por creadores independientes de todo el mundo que prometen sorprender a muchos espectadores. Un espacio en el que descubrir nuevas propuestas que a veces pasan bajo el radar y que luego acaban convirtiéndose en auténticas sensaciones. Además, hay una página disponible en Steam en la que se pueden añadir los títulos vistos a la lista de deseados e incluso se puede reservarlos.

En esta ocasión, celebrarán dos eventos. Uno tendrá lugar el 11 de junio y otro el día 13.

¿Cuándo y a qué hora son las dos conferencias de Guerrilla Collective y cómo verlas?

El Guerrilla Colective del 11 de junio se celebrará a las siguientes horas:

Estados Unidos (hora del este): 11 AM México: 10 AM Colombia: 10 AM Argentina: 12 PM España: 17:00

El Guerrilla Colective del 13 de junio se celebrará a las siguientes horas:

Estados Unidos (hora del este): 4 PM México: 3 PM Colombia: 3 PM Argentina: 5 PM España: 22:00

Ambos eventos podrán verse en vivo y en directo en los canales de Twitch y YouTube de Guerrilla Collective.

Wholesome Games Direct – 11 de junio

Tras el Guerrilla Collective del 11 de junio llegará el Wholesome Games Direct, un evento destinado a mostrar más sobre juegos acogedores, confortables y tranquilos de corte independiente. Un ejemplo de los juegos que se vieron en la edición del año 2021 fue “Unpacking”, el título que narra la historia de su protagonista a través de la mecánica de desempacar cajas en diferentes momentos de su vida. Un título que ha acabado siendo una de las grandes sorpresas del último año.

¿A qué hora es Wholesome Games Direct y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 12:30 PM México: 11:30 AM Colombia: 11:30 AM Argentina: 1:30 PM España: 18:30

El evento podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Wholesome Games.

Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 – 12 de junio

Este es, a priori, el evento más esperado por los fans en junio, junto al State of Play que Sony celebró en la primera semana de este mes. Microsoft ha acostumbrado a celebrar grandes eventos tanto en el E3 como fuera de él y con la gran cartera de estudios que posee Microsoft, las expectativas vuelven a ser elevadas.

En 2021, pudimos ver el primer tráiler de “Starfield”, conocer más sobre títulos nuevos como una secuela de “A Plague Tale”, el título multijugador con vampiros “Redfall” o “The Outer Worlds 2”. La comunidad espera conocer más de los títulos citados, sobre “Avowed” o “Hellblade II”, así como nuevas novedades en las que puedan estar trabajando y que aún no han sido anunciadas. La compañía ha prometido que habrá nuevos world premiere como de costumbre.

¿A qué hora es la conferencia de Xbox & Bethesda Games Showcase de 2022 y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 1:00 PM México: 12:00 PM Colombia: 12:00 PM Argentina: 2:00 PM España: 19:00

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de la compañía en YouTube, Twitch, Twitter y Facebook.

PC Gaming Show – 12 de junio

El PC Gaming Show es otro de los clásicos presentes en el E3 y en los eventos veraniegos. Organizado por PC Gamer, regresa un año más para exhibir novedades y anuncios de títulos que llegarán a PC este año.

¿A qué hora es el PC Gaming Show de 2022 y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 3:30 PM México: 2:30 PM Colombia: 2:30 PM Argentina: 4:30 PM España: 21:30

El evento podrá seguirse a través del canal oficial de PC Gamer en YouTube.

Capcom Showcase – 13 de junio

Capcom ha anunciado que tendrá evento digital propio el 13 de junio. Con una duración aproximada de 35 minutos, la compañía japonesa ha confirmado que mostrará más información de títulos previamente anunciados. Sabiendo esto, se cree que vamos a conocer más sobre “Street Fighter 6”, sobre el remake de “Resident Evil 4” y, en todo caso, sobre algún título que se anuncie en otro evento como podría ser la conferencia de Xbox y Bethesda.

¿A qué hora es el Capcom Showcase y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 6:00 PM México: 5:00 PM Colombia: 5:00 PM Argentina: 7:00 PM España: 00:00 del 14 de junio

La presentación podrá seguirse a través de los canales oficiales de la compañía en YouTube y Twitch.

Xbox Games Showcase Extended – 14 de junio

Además del gran evento del 12 de junio, Microsoft ha confirmado que habrá un stream extendido adicional el 14 de junio en el que mostrarán más tráileres, profundizarán en algunos de los juegos vistos durante el evento principal y hablarán con sus creadores. Este nuevo evento tendrá una duración de 90 minutos.

¿A qué hora será Xbox Games Showcase Extended y cómo ver el stream?

Estados Unidos (hora del este): 1:00 PM México: 12:00 PM Colombia: 12:00 PM Argentina: 2:00 PM España: 19:00

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de la compañía en YouTube, Twitch, Twitter y Facebook.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.