¿Debería recibir la vacuna de refuerzo contra el covid-19 ahora o hasta el otoño? Una experta médica opina

En tercer lugar, no está del todo claro que la vacuna actualizada vaya a ser mejor que las vacunas disponibles. La vacuna actualizada está pensada para atacar las subvariantes de ómicron, lo que sería estupendo si las vacunas estuvieran disponibles actualmente, ya que esas son las variantes dominantes en circulación. Sin embargo, si se van a administrar en otoño, no hay garantía de que las subvariantes de ómicron sigan siendo las cepas principales en ese momento. Por supuesto, esperamos que los refuerzos actualizados sean más eficaces que los que tenemos ahora, pero no sabemos si va a ser así, lo cual es una razón más para no esperar hasta entonces.

La decisión sobre quién debe recibir un refuerzo y con qué frecuencia no es sencilla. A fin de cuentas, existe un desacuerdo fundamental entre los científicos y los expertos en salud pública sobre la finalidad de las vacunas contra el covid-19. Algunos creen que el objetivo de estas vacunas es prevenir las enfermedades graves, y mientras las vacunas sigan protegiendo contra la hospitalización y la muerte, no se necesitan refuerzos adicionales. Otros señalan que las vacunas también pueden reducir la enfermedad sintomática. Este efecto no es tan duradero como la protección contra la enfermedad grave, por lo que los que sostienen este segundo punto de vista abogarían por refuerzos más frecuentes. La respuesta no es sencilla.

Para ayudarnos a resolver estas cuestiones, conversamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

