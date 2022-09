El Ejército de Israel admite que Shireen Abu Akleh probablemente murió por fuego israelí, pero no acusará a los soldados

“Sabemos desde hace más de 4 meses que un soldado israelí disparó y mató a Shireen, como han concluido las innumerables investigaciones realizadas por CNN, Associated Press, The New York Times, Al Jazeera, Al-Haq, B’tselem, Naciones Unidas y otros”, dice el comunicado.

“El soldado lo lamenta, y yo lo siento. Esto no debía ocurrir y no debería ocurrir. No lo hizo a propósito”, dijo el funcionario. No nombró al soldado.

Cuando se le preguntó por las investigaciones, incluidas las de CNN, que no encontraron militantes cerca de Abu Akleh cuando murió, el funcionario dijo: “Estimamos que había militantes en las inmediaciones de la Sra. Abu Abkleh. Tal vez no a un metro de ella, pero estaban en esa zona”, pero no aportó pruebas para respaldar esa afirmación.

