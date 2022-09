Estas espectaculares imágenes en 8K muestran al Titanic como nunca se había visto

Ahora son visibles rasgos del barco, como el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd, en el ancla de babor. “Llevo décadas estudiando el naufragio y he realizado múltiples inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle”, dijo Rory Golden, experto en el Titanic de OceanGate Expeditions y veterano buceador del Titanic, en el comunicado.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.