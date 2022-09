Nick Kyrgios llega a sus primeros cuartos de final del US Open tras vencer al cabeza de serie Daniil Medvedev

“Obviamente, si lo ves en el papel, probablemente no se esperaba que ganara. Quizá me lleve un set o dos si tengo suerte… Me senté en el vestuario después y me sentí muy orgulloso de mi desempeño, porque hubo un momento en el que no creí que fuera capaz de sacarlo adelante y hacer esto”.

“Hoy me sentí un poco mal”, dijo a los periodistas tras el partido. “La cosa es que en Estados Unidos me pongo enfermo una vez seguro en el swing porque el AC (aire acondicionado) es una locura. El año pasado me pasó en Cincinnati”.

