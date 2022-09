¿Por qué Apple abandonó la tarjeta SIM física?

Los viajeros internacionales frecuentes, en particular, están acostumbrados a cambiar las tarjetas SIM físicas en diferentes lugares y pueden viajar a lugares donde los operadores aún no admiten el uso de eSIMS. En China continental, por ejemplo, actualmente no se ofrece la funcionalidad eSIM en el iPhone 14.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.