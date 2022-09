Raphael celebra su “Victoria” sobre el tiempo y el milagro de tener “un público tan descaradamente fiel”

“Yo lo único que le decía ¿pero por qué me obligas a cantar una canción al día? ¿Pero tú no entiendes que eso para mí no es nada?”, cuenta Raphael. “No, una solo por hoy”, imita el de Linares al malagueño. Una propuesta, cuenta, a lo que respondió “Vale, está bien, ese es tu forma. Venga, una… Ya hemos quedado que el próximo serán tres por día”, exclama.

“Ha sido una suerte, una suerte muy comparable que, aunque las comparaciones siempre son odiosas y a mí no me gusta darlas, pero en este caso creo que lo merece, lo amerita la situación… Manuel Alejandro no tiene parangón, es para mí lo más de lo más; José Luis Perales vino detrás también. Y ahora está Pablo, pero sin molestarse unos a los otros. Porque cada uno es quien es y cada uno se expresa como se expresaban en aquellos tiempos de cada uno. Y para ponerlos de acuerdo a los tres, ahí estoy yo”, cuenta riendo.

“Es un chaval fantástico y un compositor enorme. Yo la descubrí hace seis años, a mi vuelta de América de una gira larga, y lo vi por televisión con su piano. Me impactó tanto que, fíjate en ese momento y es que me acuerdo perfectamente, dije este chico tiene que componer para mí. Seis años después, fui a verle, había quedado con él y le dije: Pablo, quiero un disco tuyo, y él me dijo: y es un honor para mí”, cuenta.

“Estoy tocado sentimentalmente por varias cosas. Tocado de emoción por mi carrera y tocado de emoción por un público tan fiel. Es que la gente que no lo ha vivido no se puede imaginar que un artista pueda tener un público tan descaradamente fiel. Y de tanto tiempo. Cada vez que miro el patio de butacas o arriba, donde sea, cada vez hay más gente joven que terminan puestos en pie. Es que es un milagro. Esto es un milagro. Es un sueño del que un día me despertaré y verás tú… ¡Me despertaré y estaré en el suelo tirado, de un golpetazo!”, cuenta.

Y es que, con 79 años, el oriundo de Linares, España, se siente parte de esta generación. “Por eso yo tengo tanto público joven, porque estoy ahí dentro también”, cuenta Raphael a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom. “Yo no me he dejado vencer por el tiempo, el tiempo no puede conmigo”.

