Herschel Walker niega “rotundamente” los reportes de que pagó por un aborto

Walker desmintió públicamente el reporte poco después de que The Daily Beast publicó que había pagado el aborto de una mujer después de que concibieran un hijo mientras salían en 2009. The Daily Beast informó que la mujer, que según el medio pidió permanecer en el anonimato por razones de privacidad, había fundamentado esas afirmaciones con un recibo de US$ 575 de la clínica de aborto, un recibo de depósito bancario que mostraba una imagen de un cheque personal firmado por US$ 700 de Walker, y una tarjeta de “¡Que te mejores!” que, según ella, le había escrito Walker, quien no estaba casado en ese momento. The Daily Beast publicó una foto de la tarjeta, que, según el medio, está firmada por Walker.

