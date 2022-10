OPINIÓN | El debate sobre “Dahmer” finalmente muestra lo que se ha callado sobre las historias de crimen verdadero

Y a principios de este año, Renee Zellweger produjo y protagonizó una miniserie de la NBC, “The Thing About Pam”, basada en un podcast de Dateline del mismo nombre sobre el asesinato de Betsy Faria en 2011. La madre y la hija de Faria declararon que no se les informó sobre la producción, y han dicho que la serie se equivocó en innumerables hechos y adoptó un tono extrañamente cómico en su representación del evento más inquietante de sus vidas. La directora de la serie, Jenny Klein, habló con Entertainment Weekly de la importancia de honrar “la historia de Betsy, la historia de su familia, y honrar la verdad tal y como la conocemos”, aunque no mencionó haberlos contactado.

¿Podría la fiebre de nuestra obsesión por el crimen verdadero estar en el punto de ruptura? Las cifras de Netflix no mienten, pero ha habido un cambio palpable hacia la crítica en la conversación en las redes sociales. El estreno este viernes de “Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”, podría empujar a algunos espectadores a la apatía total hacia los asesinos en serie después de una década de auge en el contenido de este género popular.

Al parecer, Murphy aún no ha respondido a las críticas de la serie, aunque Peters dijo en una entrevista anterior que la producción “tenía una regla de Ryan: que nunca se contaría desde el punto de vista de Dahmer. Como público, no simpatizas con él”. Pero eso no ha frenado la inquietante tendencia de los espectadores a desear al actor que interpreta al asesino en serie en TikTok y otras redes sociales (y en algunos casos, a compartir sus sentimientos por el propio asesino). La desconexión entre las intenciones declaradas por Murphy y el modo en que su serie ha sido recibida por la audiencia, apunta a un conjunto mayor de cuestiones éticas sobre el género en su totalidad.

