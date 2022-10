Siete videojuegos del Steam Next Fest de octubre 2022 a los que seguir la pista

‘SEASON: A letter to the future’ es un viaje especial. Uno que invita a la calma y a la curiosidad para conocer a Estelle, la protagonista, y su mundo mediante los recuerdos de su vida: de su madre, de la ciudad donde nació… Un juego diferente, de los que prescinden de la violencia, que arma al jugador de una cámara de fotos, una grabadora y un diario en el que registrar y admirar incluso los pequeños detalles de la vida. Tomar una imagen de la plaza, grabar el sonido del agua que transporta el río y juntarlos en el diario para conformar así un recuerdo palpable de esa ciudad. Y tras esto, partir en bicicleta y continuar el viaje. Pese al aire melancólico que lo rodea, ‘SEASON: A letter to the future’ deja una impresión profundamente positiva.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.