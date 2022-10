ANÁLISIS | La “revolución de las mujeres” de Irán podría ser un momento como la caída del Muro de Berlín

Alinejad: Si no nos unimos para acabar con la dictadura, entonces los dictadores se unirán para acabar con la democracia. No estamos luchando solo por nosotros mismos. No estoy luchando solo por Irán. Garry Kasparov no lucha solo por Rusia. Leopoldo López no está luchando solo por Venezuela. Estamos luchando por la democracia. Estamos tratando de proteger al resto del mundo de estos dictadores.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.