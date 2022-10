OPINIÓN | Elecciones en Brasil: escenarios cada vez más inciertos y simplificados de cara a la segunda vuelta

En el debate presidencial posprimera vuelta, la estrategia de Lula da Silva ha sido atacar la gestión de la pandemia y la economía de Bolsonaro, mientras este último le ha recordado los casos de corrupción del pasado. Este cara a cara no ha dejado un vencedor claro y, de hecho, desde la elección los candidatos no han dado un paso en falso fatal, pero tampoco han podido imponerse. Quizás el mayor desafío que enfrenta el inquilino actual del Palacio de la Alvorada es luchar contra la historia, pues desde que Brasil recuperó la democracia en 1985, en cada elección, los candidatos que obtuvieron el segundo lugar en la primera vuelta no pudieron revertirlo en la segunda.

