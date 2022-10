Dentro del mundo de los vampiros de la vida real en Nueva Orleans y Atlanta

Tanto Lore como Merticus dicen que el vampirismo no ocupa toda su vida. Ambos tienen relaciones comprometidas con no vampiros, dijeron, y ser vampiro es solo una faceta de lo que son, no su cualidad definitoria.

Si bien los no iniciados suelen estar más interesados ​​​​en los hábitos de alimentación, Lore dijo que eso no es lo que les importa a los vampiros. (Comparó preguntarle a un vampiro sobre sus hábitos alimenticios con preguntarle a alguien que no es vampiro si come fiambres).

Los vampiros humanos viven y están bastante lejos de las criaturas ficticias en las que podemos pensar. Sus interpretaciones del vampirismo varían ampliamente: muchos se alimentan de energía y otros lo hacen con encuentros sexuales, pero los hábitos de alimentación y los colmillos son solo los símbolos de una comunidad que es tan diversa como incomprendida por los no vampiros. Es posible que ni siquiera indentifiques que la persona delante tuyo es un vampiro, al menos si estás buscando pistas estereotipadas. No hay restricciones para que los vampiros se identifiquen como tales: no están obligados a la vida nocturna ni a adorar a los vampiros ficticios.

