Las autoridades de Corea del Sur dicen que no tenían pautas para manejar las grandes multitudes de Halloween

Sin embargo, admitió, “actualmente no existe un manual de preparación separado para tal situación en la que no hay un organizador y se espera una reunión de una multitud”. Además, la policía se había desplegado no para el control de multitudes, sino para la prevención del delito y para prevenir “diversas actividades ilegales”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.