La copa del mundo que aparece en la foto más exitosa de la historia de Instagram es una réplica hecha en Argentina

Pantano le dijo a CNN que Paula y Manuel no se contactaron directamente con ella, sino que adquirieron la copa a través de un cliente de la artesana. En octubre, este comerciante le había hecho un pedido de dos copas para tener en stock. Por una serie de problemas, Eliana estaba con un atraso en el pedido, pero tenía la confianza de que llegaría bien para el Mundial. El 8 de noviembre le entregó la copa a su cliente de La Plata y la vendió entre US$ 250 y US$ 300 aproximadamente.

“Él (Messi) estaba con la copa así (en lo alto) y yo estaba con la copa y tenía a un (elemento de) seguridad y a una chica de seguridad, yo estaba con la copa, y me decían: ‘Por favor, no se la des a nadie’. Yo miraba la copa y miraba para allá, y claro, él estaba con la otra copa. Y me decían: ‘No, la original es la que tenés vos. Por eso estamos con vos. Y esa copa no es la original’”, dijo Ángel Di María en el reportaje de Clarín.

